Si j’ose donner le crédit au coronavirus pour quoi que ce soit, je dirais que cela a rendu les gens plus conscients de l’air qu’ils respirent.

Un ami m’a envoyé un texto récemment après avoir fait du jogging dans les contreforts près de Boise, dans l’Idaho, en écrivant: «Mes poumons me brûlent… expliquez ce qui se passe !!!»

Un incendie de forêt brûlait à l’est de la ville – l’un des centaines d’incendies qui envoyaient de la fumée et des cendres à travers les communautés des États chauds et secs de l’Ouest. En tant que toxicologue environnemental, je recherche comment la pollution de l’air, en particulier la fumée de bois, affecte la santé humaine et les maladies.

J’ai donné à mon ami la réponse brève: l’État avait émis un avertissement d’indice de qualité de l’air jaune ou modéré, en partie en raison d’incendies de forêt. On s’attendait à ce que la température élevée de la journée atteigne 100 degrés Fahrenheit, et elle approchait déjà 90. Cette combinaison de températures élevées et de niveaux élevés de particules d’un incendie peut affecter même les poumons sains. Pour une personne ayant des lésions pulmonaires ou une maladie respiratoire, des niveaux modérés de particules de fumée peuvent exacerber les problèmes respiratoires.

Ce n’est que le début de l’histoire de la façon dont la fumée des feux de forêt affecte les humains qui la respirent. Le reste, et comment rester en bonne santé, est important à comprendre à mesure que la saison des feux de forêt dans l’ouest s’amorce.

Qu’y a-t-il dans la fumée des feux de forêt?

Ce qu’il y a exactement dans la fumée d’un feu de forêt dépend de quelques éléments clés: ce qui brûle – herbe, broussailles ou arbres; la température – est-elle enflammée ou simplement en feu; et la distance entre la personne qui respire la fumée et le feu qui la produit.

La distance affecte la capacité de la fumée à «vieillir», c’est-à-dire à être soumise à l’action du soleil et d’autres produits chimiques dans l’air lorsqu’elle se déplace. Le vieillissement peut le rendre plus toxique. Il est important de noter que les grosses particules comme ce que la plupart des gens considèrent comme des cendres ne se déplacent généralement pas si loin du feu, mais de petites particules, ou aérosols, peuvent voyager à travers les continents.

La fumée des incendies de forêt contient des milliers de composés individuels, notamment du monoxyde de carbone, des composés organiques volatils (COV), du dioxyde de carbone, des hydrocarbures et des oxydes d’azote. Le polluant le plus répandu en masse est la matière particulaire de moins de 2,5 micromètres de diamètre, environ 50 fois plus petite qu’un grain de sable. Sa prévalence est l’une des raisons pour lesquelles les autorités sanitaires émettent des avertissements sur la qualité de l’air en utilisant les PM2,5 comme métrique.

Que fait cette fumée sur le corps humain?

Il y a une autre raison pour laquelle les PM2,5 sont utilisées pour faire des recommandations en matière de santé: elles définissent le seuil des particules qui peuvent pénétrer profondément dans les poumons et causer le plus de dommages.

Le corps humain est équipé de mécanismes de défense naturels contre les particules plus grosses que les PM2,5. Comme je le dis à mes élèves, si vous avez déjà craché des mucosités ou vous êtes mouche après avoir été autour d’un feu de camp et découvert du mucus noir ou brun dans les tissus, vous avez été témoin de ces mécanismes.

Les très petites particules contournent ces défenses et perturbent les poches d’air où l’oxygène pénètre dans le sang. Heureusement, nous avons des cellules immunitaires spécialisées présentes dans les sacs d’air appelés macrophages. C’est leur travail de rechercher des matières étrangères et de les éliminer ou de les détruire. Cependant, des études ont montré qu’une exposition répétée à des niveaux élevés de fumée de bois peut supprimer les macrophages, entraînant une augmentation de l’inflammation pulmonaire.

Qu’est-ce que cela signifie pour les symptômes du COVID-19?

La dose, la fréquence et la durée sont importantes pour l’exposition à la fumée. Une exposition à court terme peut irriter les yeux et la gorge. Une exposition à long terme à la fumée des feux de forêt pendant des jours ou des semaines, ou l’inhalation de fumée épaisse, peut augmenter le risque de lésions pulmonaires et peut également contribuer à des problèmes cardiovasculaires. Étant donné que le travail du macrophage est d’éliminer les matières étrangères, notamment les particules de fumée et les agents pathogènes, il est raisonnable d’établir un lien entre l’exposition à la fumée et le risque d’infection virale.

Des preuves récentes suggèrent qu’une exposition à long terme aux PM2,5 peut rendre le coronavirus plus mortel. Une étude nationale a révélé que même une petite augmentation des PM2,5 d’un comté américain à l’autre était associée à une forte augmentation du taux de mortalité dû au COVID-19.

Que pouvez-vous faire pour rester en bonne santé?

Le conseil que j’ai donné à mon ami qui avait couru alors qu’il y avait de la fumée dans l’air s’applique à presque n’importe qui sous le vent d’un incendie de forêt.

Restez informé sur la qualité de l’air en identifiant les ressources locales pour les alertes sur la qualité de l’air, les informations sur les incendies actifs et les recommandations pour de meilleures pratiques de santé.

Si possible, évitez d’être à l’extérieur ou de faire des activités intenses, comme la course à pied ou le vélo, lorsqu’il y a un avertissement sur la qualité de l’air dans votre région.

Sachez que tous les masques faciaux ne protègent pas contre les particules de fumée. Dans le contexte du COVID-19, les meilleures données suggèrent actuellement qu’un masque en tissu est bénéfique pour la santé publique, en particulier pour ceux qui entourent le porteur du masque, mais aussi dans une certaine mesure pour la personne portant le masque. Cependant, la plupart des masques en tissu ne capturent pas les petites particules de fumée de bois. Cela nécessite un masque N95 en conjonction avec des tests d’ajustement pour le masque et une formation sur la façon de le porter. Sans un ajustement approprié, les N95 ne fonctionnent pas aussi bien.

Établissez un espace propre. Certaines communautés des États occidentaux ont offert des programmes «d’espaces propres» qui aident les gens à se réfugier dans des bâtiments dotés d’un air propre et de la climatisation. Cependant, pendant la pandémie, être dans un espace clos avec d’autres personnes peut créer d’autres risques pour la santé. À la maison, une personne peut créer des espaces propres et frais à l’aide d’un climatiseur de fenêtre et d’un purificateur d’air portable.

L’EPA conseille également aux gens d’éviter tout ce qui contribue aux polluants de l’air intérieur. Cela inclut l’aspirateur qui peut attiser les polluants, ainsi que brûler des bougies, allumer des cuisinières à gaz et fumer.

Cet article est republié à partir de The Conversation sous une licence Creative Commons. Lisez l’article original.