LOS ANGELES, 17 décembre (.) – Le drame cinématographique “La mère du blues” se déroule dans l’Amérique des années 1920 divisée racialement et a été écrit il y a près de 40 ans, mais il a beaucoup à dire sur aujourd’hui.

Avec Viola Davis dans le rôle de la chanteuse de blues Ma Rainey et le regretté Chadwick Boseman dans le rôle d’un trompettiste passionné, le film s’ouvre sur Netflix vendredi alors qu’Hollywood et les États-Unis sont aux prises avec le racisme systémique.

“La raison pour laquelle (le film) résonne aujourd’hui est que le racisme n’a pas été détruit. Il vient d’évoluer”, a déclaré Davis.

«Vous ne pouvez pas traverser 400 ans de racisme systémique, de politiques et de pratiques sans que cela résonne aujourd’hui dans l’éducation, dans la façon dont les femmes et les Noirs sont payés et à quel point nous sommes dignes», a-t-elle ajouté.

“The Mother of the Blues” se déroule lors d’une chaude journée de Chicago en 1927, au cours d’une session d’enregistrement tendue au cours de laquelle la chanteuse aux allures de diva s’engage dans une guerre de volontés avec son manager blanc et son groupe pour de l’argent et pour de l’argent. contrôlez votre musique.

Davis, qui a remporté un Oscar de l’actrice de soutien en 2017 et devrait être nominée l’année prochaine, a déclaré qu’elle considérait Ma comme une femme libérée, “ce qui signifie qu’elle n’était pas une femme de son temps, car elle était une femme qui il connaissait sa valeur sans excuses. “

Adapté de la pièce “Ma Rainey’s Black Bottom” d’August Wilson, “The Mother of the Blues” a été filmé en juillet 2019, un an avant que des manifestations de rue n’éclatent aux États-Unis pour protester contre le meurtre de Noirs par les mains de de la police.

“Pour moi (le film) est une conversation, comment pouvons-nous avoir un avenir si nous ne nous réconcilions pas et ne guérissons pas et ne traitons pas les péchés et les cicatrices du passé? C’est pour moi la conversation américaine”, a déclaré le réalisateur George C. Wolfe.

