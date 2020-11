Club de course il a remporté cet après-midi de local par 1-0 à Union de Santa Fe et a récolté son premier triomphe dans le Coupe Diego Armando Maradona de la Ligue de football professionnel, dans un match pour la cinquième date du tournoi dirigé par Andrés Merlos. Le buteur du but était le milieu de terrain de 17 ans Carlos Alcaraz 39 minutes après le début de la première étape.

Au début du match, Unión a pressé et trouvé l’espace sur le côté gauche pour atteindre dangereusement la zone de course.Il a donc créé un coup franc à 2m que Fernando Márquez a défini près du but défendu par Matías Ibáñez. Puis à 8m un autre coup franc de la gauche que Javier Cabrera a exécuté, Márquez a de nouveau anticipé et a couvert Ibáñez dans le coin.

Union a basé ses sorties avec Kevin Zenón, Franco Troyansky, à gauche et avec Gerometta et Cabrera à droite, mais le Racing est progressivement sorti de la pression et a commencé à contrôler le milieu de terrain, empêchant l’équipe de Santa Fe d’arriver clairement. .

Le local a commencé à attaquer avec Walter Montoya et Carlos Alcaraz, c’est donc qu’à 30 minutes, Montoya est sorti contre et a été main dans la main avec Federico Bonansea, qui a bien plongé. Et à 39m, le but est venu après une passe de la gauche de Montoya, qu’Alcaraz a reçu et défini avec une main droite pour ouvrir le score pour “l’Académie”.

Dans la deuxième étape, Unión est allé chercher l’égalité du match et assurer la qualification pour la phase de championnat du tournoi, pour laquelle Juan Manuel Azconzábal a fait appel aux relais tels que Gastón González et Mauro Luna Diale. Ainsi à 15m Ibáñez a couvert une tête de Calderón et la pression exercée par Unión n’a pas laissé Racing quitter son terrain.

Racing a remporté son premier match du tournoi (Fotobaires)

Le Racing n’a répondu qu’à 23m avec une tête de Lucas Orban qui est passée près du poteau gauche du but de Bonansea. Unión a été imprécis dans la définition de ses pièces et a trouvé un Ibáñez qui a eu l’un de ses meilleurs après-midi; La course a frappé au bon moment et a ensuite conservé le résultat.

La rencontre a débuté par un hommage des joueurs et des arbitres à la figure de Diego Maradona, récemment décédé. A la prochaine date de la LPF, Racing affrontera Arsenal de Sarandí en tant que visiteur, le samedi 5 décembre, à partir de 17h10; et Unión recevra l’Atlético Tucumán dans son stade de Santa Fe le même samedi, mais à 19h20.

De plus, pour la Copa Libertadores de América, le Racing affrontera Flamengo du Brésil à Rio de Janeiro le mardi 1er décembre à partir de 21h30.Egalement le même jour, mais pour la Copa Sudamericana, Unión recevra dans son stade Bahia de Brasil à partir de 19h15.

La synthèse:

Club de course: Matías Ibáñez; Juan Cáceres, Fernando Prado, Lucas Orban et Sergio Sánchez; Ángel Gómez, Patricio Tanda, Walter Montoya et Tiago Banega; Carlos Alcaraz et Leandro Godoy. DT: Sebastián Beccacece.

Syndicat: Federico Bonansea; Francisco Gerometta, Pablo Calderón, Matías Nani et Lucas Esquivel; Nery Laws, Sebastián Assis et Kevin Zenón; Javier Cabrera, Fernando Márquez et Franco Troyansky. DT; Juan Manuel Azconzabal.

But en première mi-temps: 39m Carlos Alcaraz (RA).

Changements au second semestre: au début Gastón González pour Márquez et Mauro Luna Diale pour Cabrera (UN), 14m. Evelio Cardozo pour Gómez (RA), 21m. Iván Pillud pour Godoy (RA), 27m. Juan Carlos Portillo pour Zenón et Gastón Comas pour les lois (ONU), 40m. Mauro Luque pour Montoya (RA), 42m. Nicolás Andereggen par Gerometta (ONU).

Réprimandé: Cabrera, Troyansky, Calderón, Nani et Portillo (ONU); Tanda et Cáceres (RA).

Arbitre: Andrés Merlos.

Tribunal: Club de course.

