Football Football – Copa Libertadores – Quart de finale – Première étape – Racing Club v Boca Juniors – Presidente Peron Stadium, Buenos Aires Argentine – 16 décembre 2020 Eduardo Salvio de Boca Juniors en action avec la piscine Eugenio Mena du Racing Club via REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni

Racing reçoit Boca pour le match aller des quarts de finale du Coupe Libertadores. Le match, arbitré par l’Uruguayen Esteban Ostojich, peut être suivi par ESPN 2.

Boca a réclamé une pénalité pour une gifle de Sigali face à VillaMelgarejo Capaldo est entré en force et tout Boca a réclamé l’expulsion. L’arbitre a averti le joueur du Racing

La série entre deux équipes argentines toujours en compétition pour le tournoi de club maximum en Amérique du Sud commence. L’Académie vient de la réalisation de l’exploit de battre Flamengo, le dernier champion, aux tirs au but pour se qualifier parmi les huit meilleures équipes du tournoi.

De leur côté, Xeneize a dû souffrir pour quitter l’Inter du Brésil sur la route. Après avoir réussi à Porto Alegre grâce aux deux Carlos Tevez Il a célébré en quelque sorte avec un hommage particulier à Diego Maradona quelques jours après sa mort, une défaite à domicile a forcé la définition de la clé à être issue des 12 marches. L’équipe de Miguel Russo Il a avancé, mais sa performance a laissé de nombreux doutes pour la phase suivante.

Dans la perspective du duel de ce soir au cylindre Avellaneda, l’entraîneur de Boca fait un changement pour le premier garçon de la série. Après le nul 1-1 contre Arsenal dans la Bombonera pour la Coupe Diego Maradona, Russo a décidé d’inclure Léonard Jara, qui est entré dans la dernière partie du match contre les Brésiliens au match retour et était dans le onze de départ du tournoi local, au lieu de Julio Buffarini sur le côté droit.

Boca bat l’Inter de Porto Alegre aux tirs au but

Enfin, DT xeneize garde Franco Soldado sur le banc, donc les compagnons de Tevez dans l’attaque sont les colombiens Cardona et Sébastien Ville.

La situation en Racing est plus claire pour Sebastián Beccacece. Le directeur technique de l’Académie a maintenu la formation qu’il a utilisée lors de ses deux matches contre Flamengo et répète la formule de jouer avec une ligne de cinq défenseurs. Au-delà de cela, les locaux font un changement par rapport à l’équipe qui est apparue au stade Maracanã il y a deux semaines: Lorenzo Melgarejo entre pour Nicolás Reniero.

C’est la sixième fois que Racing et Boca se rencontrent pour la Copa Libertadores. L’histoire montre que les Xeneizes sont invaincus: ils ont gagné trois fois et égalisé dans les deux autres entre les éditions 1989 et 2016 lorsqu’ils se sont affrontés dans les phases initiales du concours. Pour la première fois, il y a un duel éliminatoire entre les deux équipes argentines.

Course organisée à Maracanã (Photo Baires)

Le vainqueur de la série affrontera Les saints, qui a battu 4-1 à Guilde et l’a éliminé avec un agrégat 5-2.

Formations

Courses: Gabriel Arias; Fabricio Domínguez, Leonardo Sigali, Nery Domínguez, Alexis Soto, Eugenio Mena; Lorenzo Melgarejo, Leonel Miranda, Matias Rojas, Héctor Fértoli; Lisandro López. DT: Sebastian Beccacece.

Bouche: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Lisandro Lopez, Carlos Izquierdoz et Frank Fabra; Eduardo Salvio, Jorman Campuzano, Nicolas Capaldo et Edwin Cardona; Carlos Tevez et Sebastián Villa. DT: Miguel Ángel Russo.

Arbitre: Esteban Ostojich (Uruguay)

Stade: Juan Domingo Perón, Avellaneda

la télé: ESPN 2