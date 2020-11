Football Football – Copa Libertadores – Huitièmes de finale – Première étape – Racing Club v Flamengo – Stade Presidente Peron, Buenos Aires Argentine – 24 novembre 2020 Everton Ribeiro de Flamengo en action avec la piscine Eugenio Mena du Racing Club via REUTERS / Juan Ignacio Roncoroni

Courses recevoir le Flamengo pour le match aller des huitièmes de finale du Coupe Libertadores. Le match, arbitré par le Vénézuélien Alexis Herrera, est diffusé par ESPN 2. L’Académie a pris les devants à la 13e minute grâce à un but de Hector Fertoli, après une belle course et la qualification de Fabricio Domínguez. Cependant, l’avantage fut de courte durée, puisque deux minutes plus tard, Gabriel Barbosa (Gabigol) mettre la cravate partielle 1-1 à Avellaneda.

L’équipe Avellaneda traverse une crise de football et de leadership au moment le plus important de la saison. Est-ce en plus de quatre défaites consécutives accumulées par l’équipe dirigée par Sebastián Beccacece, dans les dernières heures, la confirmation a été ajoutée que Diego Milito, le secrétaire technique de l’institution, se retirera et ne continuera pas à son poste en raison de différences avec la direction du club du président Victor White.

Face à ce scénario, sans points dans leur zone de la Coupe de la Ligue professionnelle après les chutes contre Arsenal, Unión et Atlético Tucumán, à deux reprises, Courses fait face à l’un des grands candidats pour remporter l’édition 2020 du Libérateurs.

Avant le duel de ce soir au cylindre Avellaneda, l’entraîneur de l’Académie apporte une modification à la formation de départ qui a également un changement dans le schéma tactique. Fabricio Domínguez entre par l’historique Iván Pillud, ce qui lui donne une ligne de cinq défenseurs avec Sigali, Nery, Soto et le Chilien Eugenio Mena. Avec deux flyers et trois attaquants, Beccacece cherche à préserver son arc et à être énergique en attaque.

Le rival du Racing arrive en pleine forme à l’étape décisive de la compétition internationale. Après quatre jours sans victoires à Brasileirao -deux nuls et deux défaites-, Flamengo a battu Coritiba 3-1 le week-end dernier et s’est hissé au sommet du championnat brésilien avec l’Atlético Mineiro avec 39 points.

Le DT Rogerio Ceni ne pouvait pas compter sur le défenseur Rodrigo Caio et le milieu de terrain Thiago Maia, alors qu’il a récupéré des footballeurs qui ont été la clé pour obtenir le deuxième titre américain de son histoire: Diego, Filipe Luis et Gabigol sont du match dans le onze de départ.

Le match revanche de la série se jouera mardi prochain, le 1er décembre, au stade Maracanã, à Rio de Janeiro. Le groupe qui sort de ce croisement doit affronter le vainqueur de la série dans laquelle il jouera Indépendant de la vallée, d’Équateur, et Montevideo National.

Formations

Arbitre: Alexis Herrera (Venezuela)

Stade: Juan Domingo Perón

la télé: ESPN 2