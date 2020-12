COURSE CONTRE GODOY CRUZ

Courses, secoué par le élimination en Copa Libertadores et la récente annonce de retrait par son entraîneur Sébastien Beccacece à la fin de Coupe Diego Maradona, recevoir Godoy Cruz à la troisième date de la Zone de Complémentation B.

Le jeu se joue dans le stade Président Perón, avec l’arbitrage de Nicolas Lamolina et la télédiffusion du signal Fox Sports.

Décimés par les derniers résultats sportifs qui n’étaient pas bons, en début de match les joueurs de la Académie Ils n’ont pas montré d’amélioration sur le terrain et son rival a profité du moment. C’est ainsi qu’en 5 minutes seulement, le Tomba il a pris les devants avec un but du jeune homme Nahuel Ulariaga. L’attaquant de 18 ans défini avec une main droite puissante qui est passée par le haut du but et n’a laissé aucune réaction à Gabriel Arias marquer le b

Au fil des minutes, le local a réussi à avancer de quelques mètres sur le terrain de jeu et à reprendre un peu plus possession du ballon, mais a continué à subir les attaques de l’équipe dirigée par Diego Martinez.

Tout au long de la première partie, Courses a essayé d’avancer vers l’arc défendu par Roberto Ramirez, bien qu’il ait eu du mal à créer des occasions dangereuses et manquait de précision dans les derniers mètres du court. Juste quelques pièces isolées de son capitaine Lisandro Lopez c’était la chose la plus tranchante qu’il ait présentée en attaque.

En revanche, le club de Mendoza a perdu de son dynamisme lorsqu’à 13 minutes le buteur a dû partir Ulariaga en raison d’une blessure et à la place entré Sebastian Lomónaco. Vers la fin des 45 premières minutes, le gardien de but Arias sauvé le Académie d’une nouvelle chute de son arc et a gardé le résultat comme il était d’aller se reposer.

Partie en développement …

Arbitre: Nicolás Lamolina.

Stade: Président Perón

la télé: Fox Sports Premium.

DÉFENSE ET JUSTICE CONTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Défense et justice vs mécénat

Défense et justice, avec mon esprit fixé Demi-finale de la Copa Sudamericana qui s’animera en janvier avant Royaume de Coquimbo du Chili, reçoit Patronage, qui attend l’hypothèse de Iván Delfino comme DT, après avoir tiré Gustavo Alvarez en raison de la mauvaise campagne de l’équipe, sans victoires dans la seconde moitié de l’année.

La rencontre, valable pour le troisième date de Complémentation Zone A de la Coupe Diego Maradona, il se joue dans le stade Norberto Tomaghello, avec l’arbitrage de Leandro Rey Hilfer et la télédiffusion de TNT Sports.

Celui qui a commencé le mieux était l’équipe dirigée par Hernán Crespo, qui n’a pas tardé à frapper. A 10 minutes, le Falcon s’imposait déjà 1-0 grâce à l’opportunisme de Nicolás Leguizamón dans la zone rivale. Le devant

Arbitre: Leandro Rey Hilfer.

Tribunal: Norberto Tomaghello, Défense et justice.

la télé: TNT Sports.

