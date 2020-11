Un fan embrasse la peinture murale de Diego dans le stade Argentinos (Franco Fafasuli)

“Que feriez-vous si vous étiez Maradona?”

La question de l’étoile s’adressait à son entourage, quelques heures après avoir été opéré de l’hématome sous-dural de l’hémisphère gauche. Dans le calme de la salle de la clinique Olivos, il y eut une pause, jusqu’à ce qu’un de ses interlocuteurs réponde: “Je ne voudrais pas être Maradona pendant une minute”. Les Dix eurent un demi-sourire et répondirent: “Robes? Cela m’arrive tous les jours. Je suis fatigué, je voudrais prendre des vacances de Maradona “.

C’est à cette époque que les offres de plusieurs pays (avec le Venezuela et Cuba en tête) ont été filtrées pour qu’il puisse échapper à l’exposition médiatique, pour que le sillage de sa légende ne le suive pas. Les derniers jours de Diego Maradona avant sa mort avaient l’esprit de ce discours philosophique. L’intervention, le traitement de ses symptômes de sevrage, avait atteint il y a quelque temps quelque chose d’impensable: que sa famille et son entourage recherchaient des points de contact pour prendre soin de lui, le mettre à l’abri, redevenir lui.

Les premières heures dans sa nouvelle maison à El Tigre, un quartier qu’il aimait beaucoup, avaient été de bon augure. Ceux qui l’ont fréquenté assurent qu’il était “super motivé”, voulant se remettre, être proche de ses proches et retourner à la banque de Gymnastique La Plata. Lors de son premier jour à Villa Nueva, il est même allé se promener dans le parc et a même joué aux cartes avec ses compagnons, l’un de ses passe-temps préférés.

Jony espósito, son neveu et celui qui l’a licencié avant de s’endormir le mardi 24 à 23 heures, l’ont accompagné presque à plein temps. Chaque jour, il l’a sauvegardé Maxi pomargo, bras droit des Dix et beau-frère de Matías Morla, son avocat. Sa fille Gianinna lui rendait visite tous les jours aussi Jana déménagé souvent dans la propriété et Dalma Il est venu la première semaine pour savoir ce qu’il ressentait. Verónica Ojeda l’a emmené à Dieguito Fernando. Il a eu des séances avec le psychologue et le psychiatre et une infirmière était présente 24 x 24 dans la chambre à côté de la vôtre.

En outre, Leopoldo Luque, son médecin personnel, s’est occupé de vérifier son évolution quelques fois par semaine et «Tafa», le kinésiologue, l’a aidé dans les exercices de rééducation. Ce dernier a toujours trouvé la clé pour faire bouger la star et a été l’un de ceux qui l’ont mobilisé pour mener à bien la routine «Maradona fitness», qui après la profonde crise d’humeur de juin, dans laquelle il avait retombé dans la consommation d’alcool, Cela lui avait permis de perdre plus de 12 kilos et de retrouver de l’agilité. Cependant, Au fil des jours, il le vit moins branché. Les blagues, l’un des thermomètres de Maradona, ont commencé à s’amincir, selon ceux qui lui ont rendu visite.

Il y a une semaine, Jana a même proposé de rester pour la nuit. “Ne fais pas de problème, maman, vas-y doucement”Diego lui a dit. Il a regardé des matchs, a eu des contacts téléphoniques avec Sebastián Méndez, son assistant de terrain en gymnastique, mais a commencé à passer beaucoup de temps dans sa chambre. Habitué à avoir plus de libertés dans sa maison de Brandsen, il était strictement contrôlé. Avec les meilleures intentions, à la recherche de votre bien-être, mais jalousement enfin surveillé. Et sans sa routine, à nouveau, au-delà de la chaleur des affections. “Vendredi, il n’a pratiquement pas montré la tête”, a souligné une source à Infobae. Déjà dans les semaines précédant son hospitalisation, au seuil de son 60e anniversaire, les images de Doña Tota et Chitoro, ses parents, étaient devenues récurrentes. «Chaque fois qu’il en parlait, il se mettait à pleurer, comme lorsqu’il a pris ses fonctions en gymnastique. Ils m’ont beaucoup manqué », a souligné la même voix.

Le week-end dernier, Luque est allé à la maison avec l’intention d’enlever les points de suture. L’ancien capitaine de l’équipe nationale était dans sa chambre et n’est pas sorti, malgré le fait qu’il ait été prévenu du visiteur. Le médecin a cherché un moyen de l’aiguiller, comme il l’avait fait à d’autres occasions pour le faire admettre ou pour supprimer une attitude négative. Il a pris la raquette de ping-pong et a commencé à jouer. En entendant le rassemblement, Maradona est sorti. «Grive, qu’est-ce que tu fais?» Dit-il. “Je suis venu te voir, mais comme tu ne sortais pas, j’ai commencé à jouer au ping-pong,” répondit le neurochirurgien..

La Casa Rosada, habillée pour l’occasion, au seuil du sillage de Diego Maradona (REUTERS / Martin Villa)

Là, oui, Diego a autorisé la procédure et s’est ouvert un peu plus. Là, Luque confirma sa pensée. Maradona avait besoin de motivation, d’un régime régulier. Travailler. «Vous devez discuter de nombreuses variables et personne n’aura absolument raison. Je pense que Personne ne doit être éloigné de son travail, surtout s’il en est passionné. Si vous lui donnez une vie, une routine… est ma suggestion. Beaucoup de gens peuvent avoir une opinion différente. Que non, qu’il n’a pas de pression, qu’il est détendu … Diego subit la moindre pression, c’est sur un terrain. C’est mon impression », avait-il dit à l’époque, avec l’opération fraîche. Et ce concept lui est revenu à l’esprit.

Bien sûr, pour qu’il retrouve son rôle de coach de gymnastique, plusieurs étapes ont dû être définies: le comment, le quand, et qu’il avait l’autorisation de la famille, qui dès l’épisode de l’hématome qui a déclenché les alarmes a pris le contrôle des décisions. L’équipe qui l’a traité l’a imaginé comme quelque chose de graduel, mais ils ont vu qu’il était nécessaire d’appâter l’hameçon, “Réinsérez-le dans une vie normale”.

Morla avait parlé avec la direction du loup lorsque le président Gabriel Pellegrino a démissionné et après son retour à son poste. “Rassurez-vous, nous allons vous attendre et nous allons respecter votre contrat”Ils lui avaient fait le clin d’œil que le natif de Villa Fiorito attendait.

Jusqu’à ce que le jour fatidique vienne. Le mercredi 25 novembre, au cours duquel il a abandonné sa peau pour devenir une légende. La version officielle du bureau du procureur général de San Isidro, nourrie par les témoignages des personnes présentes, indique que la dernière personne à le voir vivant était son neveu dans la nuit du 24/11. Aussi, confirmez qu’Esposito lui-même, son assistant (Maxi Pomargo), un employé engagé pour sa sécurité physique, une infirmière et un cuisinier se trouvaient sur la propriété du quartier privé de Tigre.

Le rapport assure que le psychologue et le psychiatre des Dix sont arrivés à 11h30, sont entrés les premiers dans la pièce, ont essayé de parler avec Maradona, mais n’ont pas répondu. A convoqué les autres membres de l’environnement présents, Ils ont essayé de le réveiller et là, ne remarquant pas de signes vitaux chez l’entraîneur de gymnastique, ils ont exigé la présence de professionnels pour effectuer des manœuvres de réanimation, qui ont échoué..

La contradiction est que, d’après ce qu’il a pu découvrir Infobae, l’infirmière aurait dit à l’entourage de l’ancienne prostituée qu’elle l’avait entendu se lever, qu’il avait pris les pilules et qu’il s’était allongé à nouveau en affirmant «fatigue». Pour l’instant, l’autopsie préliminaire a déterminé que Pelusa a subi un “Insuffisance cardiaque aiguë, chez un patient atteint de cardiomyopathie dilatée, insuffisance cardiaque congestive chronique, qui a généré un œdème pulmonaire aigu.”

L’un des hommes les plus populaires au monde, celui qui a provoqué des mobilisations dans diverses régions d’Argentine et à Naples à la nouvelle de sa mort. Dans sa chambre; seul, le meilleur footballeur de tous les temps, sur lequel les yeux du monde se sont reposés, a trouvé la paix.

La dernière photo avec Dieguito Fernando, qui lui a rendu visite à la Casa del Tigre

