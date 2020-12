La dernière interview de Lionel Messi a été publiée (REUTERS / Juan Medina)

Enfin, l’interview complète que Jordi Évole, de La Sexta, a faite à Lionel Messi avant la fin d’une spéciale 2020 a été publiée, dans laquelle il était très proche de quitter Barcelone et dans laquelle la dernière ligne droite de son dernier tronçon a commencé. contrat avec une grande inconnue: sera-t-il renouvelé? Il y a quelques heures, il avait été publié une avancée dans laquelle il avait salué Josep Guardiola et, en même temps, évoqué le présent institutionnel du Barça.

Le Rosario a évoqué tous les problèmes qui s’étaient produits et, pour avoir laissé un visage inquiétant au club catalan, ainsi que des problèmes personnels.

LES MEILLEURES PHRASES DE LIONEL MESSI

Son histoire à Barcelone

· «Aujourd’hui, je vais bien. Il est vrai que j’ai passé un très mauvais moment pendant l’été et avant, à cause de la fin de la saison. Puis vint le burofax … Mais maintenant je me sens bien et je veux me battre pour tout ce qui m’attend. Je suis excité même si le club traverse des moments difficiles. Ce sont des moments difficiles, comme pour tout le monde. Le club est vraiment mauvais, très mauvais, il sera difficile de revenir là où nous étions ».

· «Mon arrivée (à Barcelone) a été un moment difficile, car j’avais 13 ans et je quittais tout. Amis, pays … J’arrivais dans un endroit où personne ne me connaissait. Quand nous étions seuls, mon père me disait quoi faire, si je continuais à chercher mon rêve ou si nous revenions à la vie d’avant. Il était clair pour moi que je voulais rester, même si dans les premiers mois j’ai beaucoup souffert car je ne pouvais pas jouer à cause des rôles ».

Messi lors du match de quart de finale de la Ligue des champions la saison dernière contre le Bayern Munich. . / EPA / TIAGO PETINGA)

· «Je ressens tout dans cette chemise. Le Barça est ma vie. Je suis ici depuis l’âge de 13 ans, j’ai plus vécu à Barcelone qu’en Argentine et le club m’a tout donné en tant que personne. J’ai une relation amoureuse à cause de ce que j’ai vécu depuis mon arrivée ici. Mes enfants sont également nés ici ».

Enfance et préférences personnelles

· «Quand j’ai commencé à être professionnel, j’ai mis de côté le ventilateur que j’avais à l’intérieur. Maintenant ma passion est mes enfants, je dois courir après eux. En tant qu’athlète, j’admire beaucoup. Rafa Nadal, Federer, LeBron … dans tous les sports, il y a des athlètes admirables pour leur travail. Cristiano aussi dans le football ».

· «Dans mon enfance, je me souviens toujours des ballons ou des bottes comme des cadeaux liés au football. Je me souviens même d’un ballon qui était très cher et qui était l’officiel de la Ligue. Ma mère et mon père ont toujours fait de leur mieux pour que nous fêtions bien Noël. Le Père Noël a toujours été gentil avec moi », dit-il.

· «J’avais l’habitude de beaucoup jouer à Play, mais quand Thiago est né, je l’ai quitté. Maintenant que Thiago joue, j’ai déjà joué à nouveau », dit-il.

· “Je n’ai pas pleuré pour des problèmes sportifs, même si j’ai beaucoup souffert, mais pour d’autres problèmes j’ai pleuré, même si je n’entrerai pas dans les détails.”

· «J’aime être avec mes enfants, jouer au football… J’aime tout ce qui est avec eux. Chaque nuit, l’un d’eux apparaît près du lit. Thiago n’est plus tellement, mais Mateo vient toujours. Thiago est comme moi. Introverti, timide … et a du mal à lui dire des choses sur moi. de toute façon, dès l’âge de 4 ans, il a eu les mêmes compagnons et ils le protègent et le sortent de tout ça ».

· «Je suis très sélectif quand il s’agit de choisir avec qui être, mais je pouvais toujours le sentir et je me suis bien comporté. Ma vie est très normale et parfois ennuyeuse. Je me lève, je prends mon petit-déjeuner, j’emmène les garçons à l’école, je m’entraîne, je rentre, comme avec Antonella … la vérité est, rien d’autre. Parfois, je suis allé au supermarché pour acheter. Pas toujours, mais j’aime aussi y aller. Plus sur les marchés, car beaucoup de gens se réunissent et ça devient difficile ».

