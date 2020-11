15/11/2020 Rafa Mora, l’un des grands soutiens de Kiko Rivera EUROPE ESPAGNE SOCIETY

MADRID, 16 ANS (CHANCE)

Kiko Rivera vit dans sa chair un cauchemar dont elle n’aurait jamais pensé la toucher de si près. Et c’est qu’à 36 ans, il a découvert qu’Isabel Pantoja aurait pu le tromper non seulement avec l’héritage de Paquirri, mais aussi avec tous les effets personnels de son père, dans une pièce fermée à clé à Cantora alors qu’il pensait qu’ils avaient été Volé. Un coup dur pour le DJ qui, plus que jamais, a le soutien de sa femme, Irene Rosales, de ses frères Francisco et Cayetano Rivera et, bien sûr, de ses plus proches amis.

L’un d’eux est la télévision Rafa Mora qui, profitant du fait que Kiko passe quelques jours à Madrid, quitte à peine son côté. Nous avons vu le collaborateur de “Sálvame” arriver avec un dîner pour le DJ à l’hôtel où il séjourne et, affecté par les difficultés que vit l’artiste en raison de la guerre publique qu’il a avec Isabel Pantoja, a assuré qu’il le soutient parce qu’il est ” ce que les amis devraient faire maintenant. Pour le meilleur et pour le pire. “

Ces jours-ci, de nombreuses personnes ont exprimé leur peur que Kiko retombe dans ses dépendances, affecté par tout ce qu’il découvre sur l’héritage de son père et le coup que la rupture de la relation avec sa mère a signifié pour lui. Cependant, Rafa Mora fait confiance à son ami et avoue que «je suis convaincu que non, il a beaucoup de gens qui l’aiment».

Sans vouloir entrer dans la question de savoir si Kiko poursuivra Isabel Pantoja, le collaborateur de “Sálvame” aimerait que le DJ rattrape le temps perdu avec ses frères Francisco et Cayetano: “Hope”.