Rafael Amargo. MADRID, 18 ans (CHANCE) Après l'appel du parquet demandant son admission immédiate en prison provisoire sans caution, et avant l'émergence de supposés audios dans lesquels Rafael Amargo chercherait un endroit pour vendre de la drogue et ferait le trafic d'un kilo de méthamphétamine d'une valeur de 13 000 euros, le danseur a de nouveau explosé.

Après l’appel du parquet demandant son entrée immédiate en prison provisoire sans caution, et avant l’émergence de supposés audios dans lesquels Rafael Amargo chercherait un endroit pour vendre de la drogue et ferait le trafic d’un kilo de méthamphétamine d’une valeur de 13000 euros, le danseur a de nouveau explosé.

Et est-ce que, accusant la pression, le natif de Grenade – accompagné de son ex-femme, Yolanda Jimenéz, avec qui on pensait qu’il n’avait pas de bonnes relations après avoir découvert qu’il n’était pas le père biologique d’un de ses enfants, a pris son pire visage avec la presse. Rafael a accusé les journalistes de ne pas contraster les informations. C’était après avoir joué au Teatro de La Latina, en reprenant “Yerma” après l’étrange annulation de la pièce mercredi dernier, le jour où nous avons entendu la demande du parquet pour son admission en prison. Très nerveux, et avec ses amis essayant d’empêcher le travail des journalistes, Amargo a une nouvelle fois nié l’abandon de l’émission par Blanca Tomero.

Niant les rumeurs d’annulation définitive de “Yerma” avec un “avez-vous vu que cela est annulé? Si le public va mieux chaque jour” et avouant qu’il ressent “beaucoup” de soutien du public dans ces moments compliqués, Rafael a explosé quand il Nous avons de nouveau posé des questions sur le départ de l’œuvre de Blanca Romero. “C’est que vous ne découvrez pas, de quelle manière signaler. Vous parlez de quelque chose que vous ne savez pas. Blanca Romero était dans le public. C’est comme si vous vouliez blesser. Vous dites cette information et ne la comparez pas que vous êtes le professionnel”, a fit remarquer amèrement le danseur.

Répondant tranquillement aux questions sur la demande de prison de l’accusation et s’assurant que “comment vais-je être” à ce moment, Amargo a inculpé les encres contre la presse après l’attitude la moins discutable de ses compagnons afin que nous ne l’ayons pas fait. plus de questions: “Regarde ce que tu fais, nous semblons violents, tout ce que nous voulons, c’est sortir du travail, rentrer à la maison avec tout l’amour du monde. Je comprends à quel point tu as froid, je comprends ce que tu fais, mais tu ne te rends pas compte que c’est un chose…”. Une plainte qui montre que le danseur ne traverse pas son meilleur moment.