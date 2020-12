L’ancien ministre du Pétrole du Venezuela, Rafael Ramírez (REUTERS)

Rafael Ramirez, ancien ministre du Pétrole du Venezuela, a de nouveau évoqué la crise que traverse son pays et, malgré son passé chaviste, a dénoncé Nicolás Maduro en raison du drame humanitaire que vit le peuple vénézuélien.

D’exil, dans une interview au journal Panorama, l’ancien responsable chaviste a déclaré que les Vénézuéliens doivent se préparer “à rappeler Maduro”: “Le gouvernement ne pourra pas empêcher un réarrangement des forces politiques (…) Nous devons nous préparer à rappeler Maduro. Il n’est pas forcément nécessaire d’attendre la moitié du délai pour le révoquer, je pense que si les forces politiques sont d’accord, nous pouvons faire un grand mouvement national pour revendiquer un droit inscrit dans la Constitution. Le peuple vénézuélien a le droit de révoquer un mauvais président comme celui-ci et ce serait par voie démocratique.

Il a également souligné que pour parvenir à la fin de la dictature, «il faut se mobiliser»: «Mais oui, il faut dire aux militaires de ne pas continuer à s’impliquer dans la politique car ils s’impliquent, car une chose est qu’ils ont une doctrine Bolivarien, un attachement à la Constitution, mais un autre est qu’ils participent au piège, qu’ils se plient à ce que dit Maduro, qu’ils deviennent administrateurs de la corruption, ça ne peut pas être ».

Malgré cela, il a assuré que “Les militaires seront les protagonistes” du changement au Venezuela: “Je maintiens beaucoup de contacts avec les gens du Chavisme et de l’armée, les militaires seront les protagonistes de cela, je continue à leur parler, il y a beaucoup de terreur, beaucoup de peur, ils sont tous enregistrés pour la situation parce que nous sommes dans une dictature.”

Ramírez a déclaré que pour atteindre l’objectif de mettre fin à la dictature “il n’y a pas de solutions magiques”, et a déclaré que “quitter Maduro n’est qu’une partie du problème”. Selon son point de vue, au Venezuela, il doit y avoir “une junte patriotique ou un gouvernement d’une direction collective”, car “il n’y a pas de dirigeant qui puisse résoudre les problèmes que nous avons individuellement, il n’y a pas de force politique avec des racines suffisantes pour faire quoi”.

Rafael Ramírez a déclaré que les militaires devraient cesser de s’immiscer dans la politique du pays, même s’il considérait qu’ils feraient partie du changement au Venezuela

L’ancien ministre du Pétrole a déclaré que la première chose à faire devrait être de restaurer la Constitution et les lois: «Un ensemble de lois illégales doit être retiré de la scène politique. Je le vois du point de vue des investisseurs; Je travaille dans le secteur pétrolier et le secteur privé me dit qu’ils ne vont pas s’impliquer dans la loi anti-blocus, ils ne le feront pas parce que tout le monde sait que c’est illégal parce que quand les choses changent, ils perdront non seulement leurs investissements, nous serons dans le droit de les confisquer comme illégaux, c’est-à-dire que personne ne va tricher avec Maduro, donc ce n’est pas viable.

Ce conseil patriotique, a-t-il ajouté, devrait fonctionner pendant environ 18 mois “nourrir le peuple, restaurer tous les services qui peuvent exister, eau, électricité”. Après cela, les choses sont en marche, «convoquez des élections».

Ramírez, qui a dirigé la compagnie pétrolière publique PDVSA pendant onze ans, a également évoqué les récentes élections organisées par le régime chaviste, inconnues d’une grande partie de la communauté internationale: «Avec cette dernière élection où le plus marquant a été la terrible abstention nous sommes revenus aux dernières années de la quatrième république où les gens n’étaient pas intéressés par la politique, les gens disaient qu’il y avait des politiciens avec leurs problèmes, j’ai d’autres problèmes immédiats (…) Avec cette élection, Maduro a pris le contrôle de la dernière institution restante. C’est très mauvais de rétablir des mécanismes de jeu politique, le jeu est bloqué et Maduro croit gagner parce qu’il a le contrôle de toutes les institutions ».

Dans ce sens, il a estimé que le régime “est pratique pour les Vénézuéliens de se désintéresser de la politique, de ne pas participer, ils sont intéressés à ce que seule leur base solide de soutien participe, mais que le reste des Vénézuéliens ne le fait pas”.

Face à ce type de manœuvre qui a eu lieu ces dernières années, l’ancien ministre chaviste a qualifié le gouvernement Maduro de “dictatorial”: “Si vous gouvernez dos au pays, si vous gouvernez sans contrôle, si vous n’avez pas d’équilibre institutionnel (…) nous sommes vraiment confrontés à un gouvernement dans lequel ce que le président ou son groupe le plus proche dit est fait et ce n’est pas juste” .

L’ancien ministre chaviste s’est dit préoccupé par la situation économique et sociale du pays. Le schéma économique adopté par le régime de Maduro l’a qualifié de «non durable»: «La politique non économique est aussi une politique économique, ne rien faire pour le gouvernement signifie que l’économie est orientée vers les secteurs les plus spéculatifs du marché. Le peuple vénézuélien est en proie à la mégadévaluation, le taux de change a depuis longtemps dépassé le million de bolivars par dollar, la destruction de l’appareil productif est de plus en plus évidente, il n’y a pas de travail, les choses ne peuvent pas être produites dans le pays, la destruction PDVSA est un fait, il y a un an la commission intervenante entre les mains de Quevedo (ancien président de PDVSA) l’a livré avec 700 000 barils et aujourd’hui ils en produisent 400 000; il n’y a pas d’essence. En d’autres termes, il n’y a aucun moyen que Maduro, avec le contrôle politique qu’il exerce actuellement sur le pays, soit suffisant pour maintenir une situation comme celle que l’on vit ».

«Le pays s’effondre, en termes économiques et sociaux, nous sommes dans un abîme et malheureusement la population s’est habituée à survivre dans cet abîme; Mais si on le voit en perspective, on entre dans le terrible groupe des pays africains, c’est ce que j’ai appelé une africanisation de la politique dans le pays, où il y a une élite avec beaucoup de pouvoir, avec le pouvoir militaire et policier, le système judiciaire agit pour en bénéficier dans son propre intérêt, alors que tout le pays essaie de survivre comme il peut, risquant même sa vie comme cela s’est produit à Güiria », a-t-il ajouté.

Ramírez a déclaré que «le Venezuela va devoir assumer la reconstruction du pays comme l’ont fait les pays européens après la Seconde Guerre mondiale»: «Les dégâts sont très profonds, cela ne peut pas être une baisse de 70% du PIB accumulé, c’est trop ( …) La destruction de l’industrie pétrolière, bien que le pétrole soit là, il a été abandonné par ces gens, ils sont irresponsables. Si nous ne récupérons pas les revenus pétroliers, nous n’avons aucun moyen, nous ne pouvons pas être un pays de pillage dans lequel ils prennent l’or, ils prennent la viande, ils prennent le peu d’huile. Ces ressources doivent être utilisées pour la reconstruction nationale ».

Rafael Ramírez a blâmé Nicolás Maduro pour le drame humanitaire que traverse le Venezuela (. / Miguel Gutiérrez)

L’ancien ministre vénézuélien, qui continue de défendre les années Chávez et critique également Juan Guaidó et le gouvernement de Donald Trump, a indiqué que le nouveau président des États-Unis, Joe Biden, «pourrait avoir une approche différente du Venezuela»: « J’espère que cela résume la flexibilité qu’Obama a amorcée envers l’Amérique latine, j’espère qu’ils ne s’impliquent pas, qu’ils nous laissent tranquilles. Maduro a utilisé Trump comme la carte parfaite, tout est la faute de l’impérialisme, des sanctions, ce n’est pas vrai ».

Sur les accusations du régime à Washington pour les sanctions, il a expliqué: “Moi qui connais si bien PDVSA, je le dénonce depuis 2014, cela n’a rien à voir avec des sanctions, c’est purement et simplement une administration terrible, ils ont détourné leurs ressources, n’ont pas investi dans notre entreprise et, finalement, le Ils ont abandonné leurs amis, ça n’a rien à voir avec Trump (…) Cette confrontation entre Trump et le Venezuela a fait rassembler la gauche autour de Maduro et ils ont commis une grave erreur parce qu’ils ont permis et n’ont pas élevé la voix contre la violation des droits de l’homme, contre le paquet que Maduro a mis, qui se proclame gouvernement de gauche, mais qui est de droite ».

