Dramaturge, traducteur et directeur de théâtre, Rafael Spregelburd Il a aussi la particularité que son visage est connu, puisque, en tant qu’acteur, on l’a vu se démarquer, parmi tant d’autres, en L’homme d’à côté (Duprat et Cohn), Des histoires extraordinaires Oui La fleur (Mariano Llinás), Zama (Lucrecia Martel). Auteur prolifique, ses œuvres ont été créées à Londres, Paris, Mexique, Rome et Montevideo (pour sélectionner certaines villes) et traduites en anglais, allemand, français, italien, portugais, polonais, tchèque, russe, grec, slovaque, catalan, néerlandais , Croate, turc et suédois. Cultiste des bords et du croisement entre les arts et les idées, nombre de ses œuvres problématisent ses matériaux: ceux du théâtre, ceux des idées et du performatif.

Invité au cycle Lisons l’expérience, Rafael Spregelburd a parlé La fin de la santé, une comédie délirante qui fait partie d’un ensemble plus large d’œuvres –La fin de l’Europe-, qui est complété par La fin de l’art Oui La fin de l’histoire, qui surgissent dans une zone «pseudo-apocalyptique».

Voici des extraits de l’interview qui peuvent être consultés dans son intégralité sur le site Leamos Experience.

“La fin de la santé”, par Rafael Spregelburd

Comment gérez-vous cette année la pandémie?

Eh bien … nous sommes comme nous pouvons. En ce moment, j’essaye de voir le verre à moitié plein. Mais ce qui se passe est une catastrophe pour l’art, et pour le théâtre en particulier: de là il n’y a pas de retour. Jusqu’à il y a quelques mois, avant la pandémie, la discussion qui nous préoccupait était de savoir si «drame» ou «post-drame», et maintenant nous voulons juste voir des gens se produire au théâtre devant le public. Nous connaissons déjà le mauvais, maintenant j’essaie de comprendre si – et quoi – il y a du positif.

Pourriez-vous produire en quarantaine?

Naturellement, je me suis d’abord demandé si je devais écrire des pièces virtuelles: ce genre d’expériences «pseudo-théâtrales». J’ai refusé pas mal, en fait, quinze jours [risas]. Avant longtemps, j’écrivais pour un théâtre en Suède qui me demandait qu’une pièce soit jouée dans un théâtre vide, filmée, puis diffusée, avec pour slogan qu’elle soit écrite en trois jours. J’ai trouvé ça intéressant comme expérience: ça s’appelait Leaving Midgard. Je n’aurais pas commencé à travailler avec les matériaux bruts que cette situation nous a laissés, cependant, il faut le faire; retrouvez les limites de la spécificité que nous avons choisie. La semaine suivante, j’en écrivais une autre en collaboration, et nous avons même décidé de la jouer. Ce sont des pièces courtes et provisoires, c’est la seule chose à laquelle nous pouvons répondre pour le moment. J’ai d’autres projets, dans des chatières, juste à la réouverture des salles. Parce que comment puis-je écrire une pièce, qui sortira dans un an, si je ne sais pas à quelle humanité je vais parler? Sortirons-nous plus stupides ou plus forts? De quelles choses pouvons-nous rire et quoi pas?

Rafael Spregelburd

Comment était, alors, l’expérience des œuvres pour le zoom?

Mon dernier travail, Disons un cas, a été conçu pour FILBA quand il allait être en personne, mais après la quarantaine, il est devenu une œuvre audiovisuelle. J’essaie de dire aux gens qui ne traduisent pas en quoi consiste le travail de traduction. Écoutez la langue lorsqu’elle est traduite. C’est aussi une expérience performative, une sorte de documentaire filmé sur cinq mois avec différents traducteurs du monde entier, sans «continuité». Qu’est-ce que je me demande là? Par exemple, si dans la traduction la langue impériale prévaut toujours sur l’autre. En guaraní, par exemple, les choses se comptent avec les mains. Si quelque chose fait plus de dix, ils disent «beaucoup» ou «beaucoup». Parce qu’il y a vraiment une traduction de l’espagnol au guaraní, ou est-ce un simple geste politique? En fait, personne ne demandera un emploi parlant guarani. Derrière les règles et la grammaire d’une langue, il y a des systèmes politiques, des croyances et des manières de s’approprier le monde. Seul l’espéranto a essayé quelque chose de différent: et cela s’est avéré être un non-sens et à son tour c’est quelque chose d’une noblesse à laquelle on ne peut pas croire.

