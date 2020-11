La fille de Marbelle, Rafaella Chávez, a captivé ses followers sur les réseaux sociaux avec une vidéo montrant deux de ses nouveaux tatouages. Cette fois, la jeune femme en montra une sur son cou et une autre sur son bras.

La chanteuse et actrice, connue pour avoir joué sa mère dans son enfance dans le roman «Sincere Love» de RCN Channel en 2010, a utilisé ses histoires Instagram pour annoncer les nouveaux designs qui ont été définitivement dessinés.

Rafaella avait déjà connu un autre tatouage, cette fois sur son bassin lorsque le tatoueur a révélé le dessin qu’il avait réalisé. Il s’agit de l’expression “ toujours ” (toujours) et d’un poisson bêta, qui est lié à la défense des rêves, à la protection de la famille et à la paix intérieure. Le tatoueur, qui se fait appeler Marcko Ruiz, avait également modifié un tatouage sur Marbelle les jours précédents.

Instagram @marckosruiztattoo

La plus jeune fille de la chanteuse Marbelle avait montré son changement de look il y a quelques semaines, montrant une couleur dans ses cheveux totalement différente de la blonde qu’elle avait et avec des extensions beaucoup plus longues que ses cheveux naturels.

Dans une vidéo qu’elle a partagée sur Instagram, Rafaella montre des cheveux blonds, avec beaucoup de racines noires qui atteignent ses épaules et après une torsion, ses cheveux semblent plus longs, atteignant la fin du dos et avec une couleur rouge intense. Son apparition a suscité des éloges dans les commentaires de son réseau social de la part de ses abonnés.

Les artistes ont annoncé que sa nouvelle apparition est due à qui est connu comme “le roi des extensions”, qui s’occupe de plusieurs célébrités telles que Elianis Garrido, Yina Calderón, Ana Karina Soto, Analucía Domínguez, Johanna Fadul, entre autres.

La vidéo que Rafaella a partagée compte déjà plus de 30000 likes sur Instagram et est accompagnée de la chanson Bichota, de Karol G.