Joan Barreda commence deuxième en moto

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Le pilote qatari Nasser Al-Attiyah (Toyota) a conquis ce samedi le prologue du Rallye Dakar 2021, partant et finissant à Djeddah après 129 kilomètres de voyage, 11 de spéciale, tandis que l’Espagnol Carlos Sainz (Mini) terminait à la vingtième. huitième place à 36 secondes du leader après avoir subi une crevaison au départ.

Le défenseur du Dakar, à la recherche du titre de poker, a débuté par un revers qui l’a empêché d’accéder aux positions privilégiées pour la première étape ce dimanche, mais ce ne sera rien qu’il ne pourra effacer plus tard. La maxime madrilène – «le Dakar ne se gagne pas en un jour, mais il peut être perdu» – sera plus présente que jamais.

Sainz a subi la crevaison à un kilomètre du départ et a pu minimiser le malheur avec cette demi-minute qui a donné l’avantage à Al-Attiyah. L’émirati s’est montré agressif, bouclant le parcours en 5 minutes et 48 secondes seulement, en même temps que le sud-africain Brian Baragwanath de Century Racing. La troisième place est revenue à Yazeed Al Rahji (Toyota).

“Une crevaison nous a fait perdre 36 secondes et le pire, c’est que demain nous partirons en 28e position. Ce n’est pas le meilleur départ, demain sera dur et nous paierons avec la poussière, mais il reste encore toute la course à venir”, a déclaré Sainz à la fin. de ce premier épisode du Dakar.

De plus, le neuf fois champion du monde des rallyes, le Français Sébastien Loeb, a terminé dixième avec un inséparable Daniel Elena – 17 secondes derrière le premier – et le meilleur Espagnol ce samedi était Nani Roma (Bahrain Raid Extreme) 19 secondes derrière Al-Attiyah. ce premier jour pour briser la glace et réchauffer les moteurs.

De son côté, l’Américain Ricky Brabec (Honda), actuel champion de moto, a été le plus rapide de sa catégorie avec un temps de 24 minutes et 4 secondes. Au total, 24 secondes de moins que l’Espagnol Joan Barreda, deuxième du tableau. L’Espagnol suivant au classement occupe la seizième place: Lorenzo Santolino (Sherco), 2:04 derrière l’Américain.

De plus, l’Espagnole Laia Sanz (Gas Gas), dans sa participation la plus compliquée en raison de la récente maladie de Lyme, a terminé ce samedi en 44e position sur les deux roues, à 4:08 de la tête. “J’ai pris les choses tranquillement. Ces premiers jours, je dois voir comment je me trouve et je réserve de l’énergie pour les longues étapes”, a déclaré Sanz dans ce qui a été le départ de son onzième Dakar consécutif.

La première étape du Dakar 2021, la deuxième de l’histoire à se tenir en Arabie Saoudite après la première de l’année dernière, laissera une journée marquée par la conduite sur pistes et l’importance des pierres dans le terrain. Une étape de 345 kilomètres, dont 277 de spéciale.