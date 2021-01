MADRID, 15 ANS (EUROPA PRESS)

Le pilote français Stéphane Peterhansel (Mini) a reconnu à quel point il avait été “important” de remporter sa quatorzième victoire au Dakar, en remportant un nouveau titre dans la catégorie auto ce vendredi, et a rappelé qu’il était le seul à avoir pu gagner “sur les trois continents”, après avoir gagné en Afrique, en Amérique et en Asie.

“Gagner une 14e fois était important, car cette année fait 30 de ma première victoire au Dakar à moto. C’était en 1991. Et je suis le seul à avoir gagné sur les trois continents”, a-t-il déclaré dans des déclarations fournies par l’organisation.

De plus, “Monsieur Dakar” a assuré que malgré tout “la pression est toujours aussi forte”. “Chaque course est tout aussi difficile à gagner. Il faut toujours tout donner, il faut tout maîtriser, il faut avoir une bonne voiture, une bonne équipe … Et, au final, l’erreur est humaine et même si on obtient tout le reste, il est facile de se tromper », a-t-il conclu.

Peterhansel, 55 ans, qui s’appuie sur l’Espagnol Carlos Sainz (Mini), a régné dans la catégorie moto, au guidon d’une Yamaha, en 1991, 1992, 1993, 1995, 1997 et 1998; Après son passage aux quatre roues, il signe le triomphe final en 2004, 2005 et 2007 avec Mitsubishi, en 2012, 2013 et 2021 avec Mini et en 2016 et 2017 avec Peugeot.