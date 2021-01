Dans l’image, le président de la Fédération colombienne de football, Ramón Jesurún. . / Leonardo Muñoz / Archives

Reinaldo Rueda a pris les rênes de la sélection de la Colombie avec deux objectifs principaux: le billet pour le Coupe du monde Qatar 2022 et jouer un bon rôle dans la Coupe de l’Amérique de cette année, dans laquelle le pays est l’hôte avec l’Argentine. Les premiers défis seront les duels contre Brésil et Paraguay, fin mars, pour les qualifications en Amérique du Sud, mais l’intention du barreur de Valle del Cauca, avec son équipe d’entraîneurs, est d’élaborer un plan de travail, en 2021, pour atteindre les objectifs.

À cet égard, le président de la Fédération colombienne de football (FCF), Ramón Jesurún, a donné des détails sur le calendrier de l’équipe, dans l’année qui commence, et laissé sans ailes la possibilité de programmer des matchs de préparation, en raison du calendrier serré.

«Il n’y a pas de dates FIFA cette année, elles sont toutes couvertes de qualifications. Nous espérons toujours avoir la Copa América sans traumatisme, donc l’option d’avoir des matches amicaux n’est pas envisagée. Dans ce contexte, nous devrons nous battre et travailler comme nos adversaires sud-américains. Nous devons nous préparer à cette tâche difficile et nous le ferons avec optimisme », a-t-il déclaré en dialogue avec ESPN Nexus, dans les dernières heures.

Le directeur a parlé dans le programme des travaux de Mario Alberto Yepes, dans le FCF, et la possibilité de son départ, comme spéculé depuis le départ de Carlos Queiroz. «Je ne sais pas pourquoi le problème de Yepes est devenu une cible, Il semble que les mauvais résultats des derniers matchs soient de sa faute. C’est une icône de notre football, d’une grande sagesse et qui contribue à la relation avec les joueurs. Je ne veux pas que nous le prenions comme un trophée. C’est une question que nous traitons sérieusement mais je veux la défendre car elle n’a apporté que de bonnes choses », a-t-il souligné.

Jesurún a abordé la question critique de la réalisation ou non de la Copa América et a fait une analyse du panorama. «À cause de ce qui se passe aujourd’hui, avec le pic élevé de la pandémie, c’est difficile, mais dans quelques semaines, il y aura une mesure plus claire avec le processus de vaccination. En Colombie, nous attendons, car le gouvernement nous a informés qu’en février ou mars, il y aura déjà un grand nombre de personnes qui pourront recevoir le vaccin et c’est important pour que nous puissions organiser le tournoi, pas seulement avec les équipes nationales. , également avec le public dans les gradins », a-t-il expliqué.

Le président de la FCF s’est montré optimiste quant au travail de Rueda à la tête du «tricolore» et a assuré que l’intention est pour lui de rester en fonction pendant de nombreuses années, si les résultats l’accompagnent. Il a également indiqué que la Valle del Cauca conseiller les entraîneurs des équipes de jeunes, renforçant le dialogue entre toutes les catégories et visant une processus de rénovation réussi dans l’absolu.

Vous etes peut etre intéressé:

Vidéo | Le but de Muriel avec lequel Atalanta a égalé lors de sa visite à l’Udinese

Duván Vergara, Marlon Torres et Yesus Cabrera, condamnés à une amende et sanctionnés pour avoir insulté Teófilo Gutiérrez