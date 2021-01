La Géorgie entre à nouveau dans l’histoire. Si en novembre il a choisi le candidat démocrate à la présidentielle, Joe Biden, pour la première fois depuis des décennies votant républicain, il a cette fois choisi un sénateur afro-américain, Raphael Warnock. Le siège rapproche le Parti démocrate du contrôle du Sénat, qui sera décidé dans l’autre course de Géorgie entre le républicain David Perdue et le démocrate Jon Ossoff.

Monde de Miami/Le journal

Warnock a battu le sénateur républicain Kelly Loeffler au second tour des élections, selon les principales projections des médias.

“Ce soir, nous montrons qu’avec de l’espoir, du travail acharné et des gens à nos côtés, tout est possible”, a déclaré Warnock à ses partisans dans un discours virtuel diffusé par divers médias. Son adversaire n’a pas encore admis sa défaite.

Selon les projections des différents médias sur le vote, alors que plus de 97% des voix ont déjà été comptées, le démocrate aurait dépassé 50% des voix et aurait un avantage de plus de 30 mille sur son adversaire.

Le Sénat dépend d’un seul poste

Si les démocrates conquièrent également l’autre siège en jeu lors des élections, ils prendront les rênes du Sénat, que les républicains contrôlent désormais, ce qui facilitera les deux premières années de gouvernement au président élu, Joe Biden, qui arrivera au pouvoir le 20. de janvier.

Warnock, un révérend de 51 ans, sera le premier sénateur noir à représenter le sud de la Géorgie dans l’histoire du pays, après avoir été pasteur d’une église d’Atlanta dans laquelle le leader des droits civiques assassiné Martin Luther King a prêché. en 1968.

Il n’y a pas encore de projections définitives sur ce qu’il adviendra de l’autre siège en jeu dans l’élection, celui désormais contrôlé par le sénateur républicain David Perdue, et le vote montre une course très serrée contre l’autre candidat démocrate, Jon Ossoff.

Si les deux candidats démocrates l’emportent, le Sénat sera divisé en 50 sièges d’un parti et 50 autres de l’autre, mais la vice-présidente élue, Kamala Harris, pourrait briser tout lien éventuel, puisque son nouveau poste implique également d’être président. de la Chambre haute.

Dans ce cas, Biden aura beaucoup plus de facilité à faire passer ses candidats au cabinet et à faire avancer ses priorités législatives, car dans de nombreux cas, une majorité simple de 51 voix suffit pour adopter ou empêcher un changement au Sénat, et les démocrates contrôlent déjà le vote. Caméra basse.