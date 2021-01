NAIROBI, Kenya (AP) – Les forces de sécurité éthiopiennes ont tué plus de 75 personnes et en ont blessé environ 200 lors des émeutes ethniques meurtrières de juin et juillet à la suite du meurtre d’un chanteur populaire, a annoncé jeudi la Commission éthiopienne des droits de l’homme. Vendredi.

Selon le rapport, 123 personnes au total sont mortes et au moins 500 ont été blessées dans l’une des pires flambées de violence ethnique enregistrées dans le pays ces dernières années, une “attaque généralisée et systématique” contre des civils qui vise des crimes contre l’humanité. . Certaines victimes ont été décapitées, torturées ou traînées dans les rues par les assaillants.

La violence ethnique est l’un des principaux défis pour le Premier ministre Abiy Ahmed, qui a remporté le prix Nobel de la paix et a appelé à l’unité nationale parmi les plus de 80 groupes ethniques du deuxième pays le plus peuplé d’Afrique.

Les émeutes de juin et juillet ont suivi l’assassinat de Hachalu Hundessa, qui avait joué un rôle de premier plan dans les manifestations antigouvernementales qui ont conduit à l’arrivée au pouvoir d’Abiy en 2018 et à l’annonce de réformes politiques radicales. Cependant, ces changements ont ouvert la voie à des griefs ethniques et autres.

La commission a constaté que lors des mobilisations pour la mort d’Hachalu, «des civils ont été attaqués à l’intérieur de leurs maisons par des agresseurs individuels et collectifs, et ont été battus et tués dans les rues de manière brutale et cruelle avec des bâtons, des couteaux, des haches, barres de fer tranchantes, pierres et câbles électriques. “

Plus de 6 000 personnes ont été déplacées et au moins 900 propriétés ont été pillées, incendiées ou vandalisées, selon le rapport. Les attaques visaient des membres du groupe ethnique Amhara ou des chrétiens orthodoxes.

“S’il est compréhensible que les forces de sécurité aient eu la tâche difficile de rétablir l’ordre face à une violence aussi répandue, la proportionnalité de la force utilisée dans certains contextes est largement discutable”, ajoute le rapport.

À titre d’exemple, dans plusieurs communautés, «la commission a constaté qu’il y avait des personnes qui étaient mortes de blessures par balle à la tête, de coups dans la poitrine ou dans le dos. Les personnes qui n’ont pas participé aux manifestations – les passants, les gens qui regardaient depuis leur porte, les jeunes, les personnes âgées qui ont tenté de servir de médiateur, les personnes atteintes de maladies mentales et même les policiers – ont également perdu la vie.

Dans d’autres cas, la commission a constaté que «les autorités locales et de sécurité n’ont pas répondu aux demandes d’aide répétées des victimes, à qui l’on a dit« que le haut commandement n’avait pas donné l’ordre d’intervenir »… Survivants et témoins ils rapportent également comment la police a parfois regardé les attaques “.

Certains observateurs ont mis en garde contre le retour des mesures répressives en Éthiopie alors que les autorités combattent les discours de haine et la violence ethnique.

Les troubles n’étaient pas liés au conflit dans la région nord du Tigray, qui a débuté début novembre, mais constituaient un autre signe de tensions dans le pays d’environ 110 millions d’habitants situé au cœur de la Corne. d’Afrique.

Une porte-parole d’Abiy n’a pas immédiatement commenté le rapport et la commission n’a pas précisé quelle avait été la réponse du gouvernement. Le rapport comprenait des entretiens avec des représentants du gouvernement et des membres des forces de sécurité, ainsi que des visites dans une quarantaine de communautés.