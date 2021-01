Alors que des millions de personnes attendent leur tour pour recevoir un vaccin contre le COVID-19, ce qui pourrait prendre des mois, les escrocs en ligne, utilisant des applications de courrier électronique et de messagerie, attirent les victimes en affirmant qu’elles peuvent administrer l’injection en quelques jours pour aussi peu que 150 Dollars.

Miami World / .

Les escroqueries contre le vaccin COVID-19 sont à la hausse, selon des responsables gouvernementaux en Europe et aux États-Unis mettant en garde le public contre les escroqueries à la recherche d’argent et de données personnelles.

Une recherche de . en ligne, sur des forums Web sombres et sur l’application de messagerie Telegram a trouvé sept offres différentes pour les vaccins COVID-19 suspectés.

Les escroqueries comprennent des e-mails promettant des listes secrètes présumées pour accéder à une vaccination précoce et des robots qui passent des appels téléphoniques en prétendant être des agences gouvernementales. Les soi-disant forums sur le Web sombre ont ajouté des vaccins COVID-19 à des produits illicites traditionnellement proposés à la vente.

Le FBI américain et Interpol, entre autres, ont mis en garde contre l’émergence de stratagèmes frauduleux liés à la pandémie, notant que les faux médicaments et vaccins promus sur de faux sites Web pourraient constituer des menaces et un risque important pour la santé des les gens, même pour leur vie.

Les domaines Internet contenant le mot vaccin en combinaison avec COVID-19 ou coronavirus ont plus que doublé d’octobre à environ 2500 en novembre, lorsque les premiers vaccins légitimes étaient sur le point de recevoir les approbations réglementaires, selon la société de cybersécurité Recorded. Future, qui suit les escroqueries liées aux maladies en ligne.

«Jusqu’à présent, nombre de ces domaines semblent être des registres opportunistes, mais certains seront utilisés pour des tentatives de phishing visant à amener les gens à cliquer sur des liens (malveillants)», a déclaré Lindsay Kaye, directrice des résultats opérationnels de Recorded Future.

Kaye a noté que son équipe, qui explore également le dark web, n’a jusqu’à présent trouvé aucun vaccin légitime détourné des centres de santé ou des stocks nationaux.

De faux vaccins COVID-19 ont été proposés sur le forum Dark Web Agartha avec de la cocaïne, des opioïdes, de la «fausse monnaie de très haute qualité», des armes de poing et des cartes-cadeaux. Les articles présentaient des photos de stock de vaccins et offraient des flacons pour 500 $ et 1000 $, ou l’équivalent en Bitcoin.

Sur Telegram, plusieurs chaînes ont affirmé proposer des vaccins contre le COVID-19, accompagnés d’images d’archives. Un utilisateur proposait les supposés vaccins Moderna Inc pour 180 $ et affirmait que le vaccin Pfizer Inc et BioNTech SE était disponible pour 150 $ et l’AstraZeneca pour 110 $ par flacon.

Les escroqueries profitent des préoccupations concernant la distribution beaucoup plus lente que promis de vaccins contre le virus, qui a fait plus de 1,8 million de morts dans le monde à ce jour. La plupart des gens devront probablement attendre jusqu’au printemps, voire l’été, pour se faire vacciner.