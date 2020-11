Hausse des principaux indices boursiers, qui retrouvent des niveaux après les baisses de fin septembre. Les investisseurs ont montré un biais positif étant donné que cette semaine, il n’y a eu aucun progrès dans les négociations sur le cinquième plan de relance et que les sondages d’intention de vote aux États-Unis placent Biden bien avant Trump et son parti Chambre des représentants que les grandes entreprises technologiques sont ségréguées par des problèmes de monopole, une nouvelle clairement négative pour le secteur qui a le plus contribué à la hausse des marchés boursiers cette année.

Les investisseurs sont en attente de négociations sur un cinquième plan de relance budgétaire aux États-Unis, sans progrès significatif malgré une nouvelle demande du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, d’ajouter de nouvelles mesures de relance budgétaire. à une politique monétaire ultra-expansive pour soutenir la reprise, en particulier suite aux affirmations de la Fed selon lesquelles le plein emploi ne reviendra qu’au moins 2023.

Le secteur de la technologie a continué de croître malgré la publication des conclusions du rapport préparé par le sous-comité démocratique antitrust de la Chambre des représentants, qui cherche à réduire le pouvoir des grandes technologies telles que Google, Apple, Amazon et Facebook grâce à des changements dans la loi antitrust. qui imposent une ségrégation partielle de leurs opérations. Cela montre l’approche plus agressive des démocrates envers les grandes technologies et peut être un bon aperçu des pressions réglementaires sur le secteur de la technologie en cas de victoire de Biden.

La semaine prochaine les références ne seront pas très nombreuses. Les indicateurs de prix pour septembre seront publiés aux États-Unis et en Chine. En outre, nous verrons l’enquête ZEW d’octobre en Allemagne et celle des consommateurs du même mois aux États-Unis préparée par l’Université du Michigan. En ce qui concerne les références commerciales, la saison des résultats du 3T 20 débutera la semaine prochaine aux États-Unis. Le principal protagoniste sera le secteur bancaire. Les remises de marché que le S&P 500 ramasse une baisse de chiffre d’affaires -4,4% et BPA -21% par rapport au 3T 19. On s’attend à ce que moins de la moitié des secteurs (11 au total) parviennent à augmenter leurs revenus, sous l’effet secteur de la santé et que tous les secteurs souffrent de baisses en termes de BPA.

Le dernier trimestre de l’année sera particulièrement pertinent en termes de progrès dans le développement d’un vaccin contre Covid-19. Selon les données de l’OMS, il y a environ 200 candidats dans le monde, dont 26 sont testés chez l’homme et 10 dans la dernière phase des essais cliniques. Le plus remarquable d’entre eux est le vaccin développé par Pfizer en collaboration avec BioNtech, ainsi que Moderna, qui a commencé les essais de phase III pendant les mois d’été. Les derniers à le faire étaient Johnson & Johnson et Novavax, tous deux fin septembre.

Nous rappelons que le fait que le vaccin sera utilisé chez des millions de personnes en bonne santé signifie que les données obtenues doivent être suffisamment robustes. Dans le cas de l’EMA, elle a entamé le processus de révision continue du vaccin préparé par AstraZeneca et l’Université d’Oxford, ainsi que celui de Pfizer et BioNTech, un processus qui accélère son autorisation. D’autre part, et en raison de l’urgence de son développement, les fabricants et la Commission européenne sont parvenus à un accord sur les futurs effets néfastes possibles, selon lequel les États indemniseront les fabricants, bien que la responsabilité incombe à l’entreprise. Aux États-Unis, les entreprises bénéficiant d’une couverture complète sont également protégées.

Sur les marchés, et d’ici la fin de l’année, nous pensons que l’incertitude et la volatilité continueront de régner, en fonction: de l’évolution de la pandémie (qui conditionne à son tour le rythme de la reprise économique et les résultats commerciaux), élections aux États-Unis avec des sondages favorables pour le candidat démocrate, et la publication des résultats des entreprises pour le 3T20, avec d’éventuelles nouvelles baisses d’orientation, notamment pour 2021 dans un environnement d’incertitude et une révision à la baisse du taux de reprise de la croissance économique .