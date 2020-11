Le Royaume-Uni, l’Europe et le monde pleurent la mort de l’un des meilleurs gardiens de but de l’équipe anglaise au cours de son histoire. Ray Clémence, ancienne figure du Liverpool, Tottenham et l’équipe nationale britannique est décédé à l’âge de 72 ans.

Cela a été confirmé par Association anglaise de football. L’ancien gardien avait souffert cancer de la prostate à un stade avancé depuis 2005 et dimanche après-midi, il est mort de la maladie.

Clémence, l’un des meilleurs archers de sa génération, a remporté trois Coupes d’Europe et cinq titres dans la catégorie la plus élevée du football anglais lors d’un séjour chargé de trophées au Liverpool. Et sa meilleure version a eu lieu dans la décennie de 80, quand joué 61 matchs avec le maillot de l’Angleterre et est devenu le principal rival de Peter Shilton, qui a accumulé 125 engagements.

Il a été l’un des principaux protagonistes qui ont pu observer la gestation du But du siècle qui Diego Maradona Est devenu le Mexique Coupe du monde 86. Six ans plus tôt, dans un duel entre Argentine et Angleterre, l’étoile a émergé de Fiorito il avait improvisé une scène fabuleuse qui méritait d’être conclue sur le web. Mais sa définition est allée au poste. Quand il est arrivé à la maison après la tournée européenne, son frère Lalo l’a regardé et a dit: «Pourquoi n’avez-vous pas dribblé l’archer?

Ainsi, lorsque Pelusa était en charge de l’équipe dirigée par Carlos Salvador Bilardo Au stade Azteca, Diez a eu sa revanche. “Le génie du football mondial commence», A-t-il assuré Victor Hugo Morales comme s’il s’agissait d’une annonce de ce qui se passerait quelques secondes plus tard. Le journaliste savait que le Cosmic Kite pourrait sceller son meilleur travail devant la distribution britannique. Diego en était également conscient. Et quand il était devant Peter Shilton il se souvint de la récrimination que son frère lui avait infligée. “Cette fois, ça ne me manque pas», Pensa-t-il … et avec un mouvement de hanche, il laissa le gardien éparpillé et le plus beau but de l’histoire de la Coupe du monde. Sans le savoir, Ray Clémence Il lui avait donné une leçon qui servirait le meilleur joueur de tous les temps à l’avenir.

Signé par 18000 livres (23000 $) à partir de Scunthorpe pour Bill shankly, Clémence était un membre clé de l’équipe Liverpool quel domino L’Europe entre 1977 et 1981, et je soulève aussi deux trophées de l’UEFA, un titre du Coupe FA et l’un des Coupe de la Ligue.

Les joueurs de l’équipe anglaise portaient des brassards noirs lors de leur match de la Ligue des Nations de l’UEFA contre Belgique qui s’est terminée par la défaite britannique par 2 à 0 et ils lui rendront hommage lors du match précédent contre Islande dans le stade Wembley mercredi prochain.

“C’est avec une profonde tristesse que nous vous écrivons pour vous faire savoir que Ray Clemence est décédé paisiblement entouré de ses proches»A déclaré une déclaration de la famille. “Après s’être battu pendant longtemps, il est maintenant en paix et plus de douleur», Il a fermé le document signé par sa femme Véronique, son fils Stephen, qui était joueur et est aujourd’hui entraîneur, et ses filles Sarah et Julie.

le Liverpool Il s’est également exprimé sur son compte Twitter officiel: «Nous sommes profondément attristés par le décès de l’un des plus grands archers de tous les temps, Ray Clemence. Les pensées de tout le monde au Liverpool Football Club vont à la famille de Ray et à de nombreux amis».

Finalement, le Tottenham Publique: “Nous sommes profondément attristés d’annoncer le décès du légendaire ancien archer Ray Clemence». Son nom sera gravé dans les pages d’or du football anglais.

