Rayados de Monterrey pourrait faire face à un rival compliqué pour les semaines à venir: COVID-19 (Photo: Miguel Sierra / .)

Malgré le bon début du tournoi, Rayados de Monterrey pourrait affronter un adversaire coriace au cours des prochaines semaines: le COVID-19[feminine. Le club a rapporté que fera progresser les tests de détection de virus pour une éventuelle épidémie au sein de la première équipe.

«Après les cas et symptômes de COVID-19 survenus chez certains membres du club, nous informons que nous avancerons les tests médicaux PCR de tout le campus qui étaient prévus pour la semaine prochaine et nous les réaliserons ce mardi 19 janvier », lit-on dans un communiqué de l’institution.

Regiomontanos a souligné que publiera sous peu les résultats des examens aux joueurs, aux entraîneurs et au personnel. De plus, ils ont indiqué que les cas détectés précédemment sont isolés et sous observation médicale.

Déclaration de Rayados sur les tests PCR (Photo: Club Monterrey)

«Nous réitérons aux membres du club, à nos fans et à la communauté l’importance de suivre les instructions des autorités sanitaires dans cette urgence», Termine le document publié sur les réseaux sociaux.

L’équipe de Sultana del Norte n’a pas divulgué le numéro ou le nom des personnes infectées. Cependant, le site ESPN a indiqué que le chiffre pourrait atteindre 18 éléments malades du coronavirus.

Les médias ont révélé qu’après le match contre les Águilas del América, plusieurs joueurs ayant joué au match présentaient un inconfort lié à la maladie. Parmi eux se trouvent Cesar Montes, Maximiliano Meza, Jesús Gallardo, Matías Kranevitter, Rogelio Funes Mori et Aké Loba.

Il convient de se rappeler que ce serait le deuxième fois que Funes Mori se bat contre COVID-19. L’attaquant argentin a rapporté le 10 juin via ses réseaux sociaux qu’il avait été testé positif au coronavirus et le 20 du même mois, il s’était remis de la maladie.

Le club a annoncé qu’il ferait progresser les tests de détection de virus pour une éventuelle épidémie au sein de la première équipe (Photo: Miguel Sierra / .)

À son tour, ESPN a noté que Le gang combat le virus depuis plusieurs jours. Il a indiqué que la contagion avait commencé avec Stefan Medina et Avilés Hurtado, avec un thérapeute et un accessoire de la première équipe, en plus des cinq cas dans l’équipe U-20 et un accessoire U-17.

Avec ce panorama, selon Marca Claro, le match entre Rayados et le champion León lors de la troisième journée pourrait changer la date. Le journal a expliqué qu’une source a mentionné que La Ligue MX analyse déjà cette possibilité en raison de épidémie de covid-19 parmi les joueurs de la première équipe de Monterrey.

est ce serait le premier match suspendu en raison d’épidémies de coronavirus dans le tournoi Guard1anes 2021 de la première division masculine. Cependant, cette saison, toutes les divisions ont eu au moins un match qui a changé la date en raison de cette situation, y compris la Liga MX Femenil, la Liga de Expansión MX et les catégories U-17 et U-20.

Le match entre Rayados et le champion León lors de la troisième journée pourrait changer la date (Photo: Miguel Sierra / .)

Il vaut la peine de se rappeler que Le Mexique traverse une période difficile en raison du nombre croissant de patients atteints de coronavirus au cours du dernier mois. Selon le rapport de ce dimanche, le ministère de la Santé (SSa) a enregistré 1.641.428 cas positifs cumulés et 140704 décès pour la maladie.

Les comptes de l’agence de santé 159522 décès au total dus à la maladie, y compris les suspects, et 416 205 cas suspects au total. De plus, 39,82% des personnes étudiées ont été testées positives au COVID-19.

PLUS SUR CE SUJET

Unai Bilbao a été suturé avec 12 points de suture et il n’y a pas de date pour son retour, après avoir été blessé par un clou d’une bannière publicitaire

Shenzen FC chinois, destin possible de Jonathan Rodríguez après indiscipline à Cruz Azul

Guillermo Almada a dissipé les critiques et a assuré que Santos Laguna s’est avéré compétitif

Ricardo Ferretti ne s’inquiète pas de l’absence d’André-Pierre Gignac, malgré l’absence de but des Tigres