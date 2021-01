Sebastián Córdova, Rogelio Funes Mori et Carlos González (Photo: Spécial)

Le deuxième jour du journée 1 du tournoi Guard1anes 2021, les trois clubs ayant le plus fort pouvoir d’achat du Ligue MX ils l’ont fait victorieux, deux d’entre eux comme locaux.

Dans le premier match ce samedi, Rayados de Monterrey a battu Atlas de Guadalajara 2 à 0 en tant que visiteur, au stade Jalisco, dans ce qui fut le retour tant attendu de Javier Aguirre sur les bancs du football mexicain, après presque 20 ans.

Les Rayados ont surpris les renards avec un but du vestiaire, gracieuseté de Rogelio Funes Mori. L’attaquant argentin a joué dans un grand jeu, a aidé l’un de ses coéquipiers et a trouvé le ballon après qu’il soit tombé au bon poteau.

Funes Mori a marqué son deuxième but après-midi après que l’arbitre ait marqué un peine par une main de Gaddi Aguirre.

Le ‘Twin’ s’est enregistré 13 doubles depuis son arrivée en Liga MX, cinq d’eux, il les a obtenus, précisément devant l’Atlas.

Un autre qui a fait ses débuts avec le pied droit était Carlos Gonzalez avec les Tigres UANL. Le Paraguayen de 27 ans a marqué le but de la victoire contre au champion León FC, qui a terminé 2-0, au stade de l’Université de Monterrey.

En première mi-temps, les Français André-Pierre Gignac Il a dépassé les félins avec un peu de chance sur une balle arrêtée. Cependant, ce n’est que juste avant d’entrer dans le dernier quart du match que González a prolongé l’avance.

Est allé à minute 67, lorsque Rafael Carioca a traversé à droite et González a réussi à terminer la tête, mais le gardien Rodolfo Cota s’est retenu; cependant, le ballon était libre et a été laissé à l’attaquant, qui l’a poussé.

Lors de la réunion, Carlos était présent dans la zone, mais n’avait pas été en mesure de préciser; à une occasion il a glissé et à une autre, la défense de Léon a évité des dommages.

Il est à noter que, depuis son arrivée en Liga MX en 2017, il n’y a aucune équipe qui a reçu plus de buts de “Cocoliso” que León, portant d’abord la chemise Necaxa, puis celle des Pumas et maintenant celle des Tigres, à laquelle Il a déjà marqué huit buts, compte tenu de ce soir.

Tournez-vous vers le stade Azteca, Santiago Solari a également commencé avec la victoire sa gestion sur le banc de l’Águilas del Amérique après battre l’Atlético San Luis 2-1 qui s’est battu jusqu’au bout.

Seulement 25 minutes, il a fallu à l’équipe de la capitale pour ouvrir le score et c’était à travers les bottes de Mauro Lainez, le frère de Diego Laínez, qui a volé le ballon et est entré dans la zone a pris le tir et le ballon avec l’aide du gardien de but s’est retrouvé dans les réseaux de potosinas.

L’Amérique perdait des idées et des intentions dans le jeu et profitait de San Luis pour mettre l’objectif de Guillermo Ochoa, qui a de nouveau enfilé le costume de héros à au moins trois reprises pour éviter une cravate.

Lorsque le jeu est devenu plus que compliqué pour Coapa, Solari a apporté des modifications avec l’entrée de Sebastian Cordova, Santiago Naveda, Pedro Aquino et Alan Medina. C’est dans les dernières minutes que Córdova a sauvé le match avec un grand but.

Ce dimanche, la troisième journée de la première journée se poursuivra, Toluca affrontant Querétaro en local, à 12h00; tandis que Santos Laguna affrontera Cruz Azul, à 19h00 de Torreón.

