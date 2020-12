Le roi Guillaume et la reine Máxima, de la famille royale néerlandaise (.)

La reine Máxima des Pays-Bas a vécu un moment de stupéfaction totale devant un commentaire grossier lors d’un appel vidéo avec 100 femmes entrepreneurs via l’application Zoom. Face à cette situation plus que inconfortable, la réaction du monarque est devenue virale en quelques secondes.

Dans la vidéo, l’épouse de Guillermo de Holanda, 49 ans, apparaît au premier plan, attendant le début de la réunion et vous pouvez voir la réaction inestimable lorsqu’elle entend le commentaire malheureux de l’un des participants.

En premier lieu, la modératrice commence à parler, à accueillir Máxima et à la remercier de sa présence. L’appel vidéo sur Zoom démarre normalement, mais tout à coup une voix est entendue par tout le monde, y compris la reine Máxima, disant: «Kan het beter beeld worden? Of is het dit kutbeeld? », Qui traduit en espagnol signifie: «Et cette image de merde? Je ne peux pas l’améliorer? “.

La réaction de Máxima des Pays-Bas à un commentaire grossier via Zoom

La réaction de la reine de Hollande est immédiate. Au moment précis où il entend cette phrase, il ouvre les yeux incrédule à ce qu’il vient d’entendre, et regarde avec surprise les côtés, où sont ses assistants. L’expression sur son visage dit tout. Elle est complètement perplexe.

Le modérateur est une autre personne qui a très honte de la situation et s’excuse auprès de Máxima de Hollande. “Cela ne s’est pas produit dans cette salle. Je ne sais pas ce qui s’est passé. Quelqu’un n’a pas une image nette, je suppose … “, clarifie rapidement.

Après ces minutes impensables, Máxima finit par sourire mal à l’aise et répond: «Je dois dire que je ne sais pas quoi faire. Excusez-moi”. Enfin, dans la même séquence, on entend la femme qui a surpris Máxima qui, se rendant compte qu’elle avait été entendue par la reine, rit nerveusement et s’excuse auprès de lui.

Pour le moment, le nom de la personne qui a fait ce commentaire n’a pas été révélé.

Vidéo de Maxima de Hollande

Máxima a connu une autre situation désagréable en 2014. Au milieu de la célébration de la fête du Roi, en commémoration du 47e anniversaire de William, le maire de Amstelveen —Population proche d’Amsterdam—, Fred de Graaf, touché les fesses de la reine devant des milliers de personnes. Des images qui n’ont pas tardé à devenir virales dans le monde entier.

Dans l’enregistrement, vous pouvez voir comment la main de Depuis Graaf il descend dans le dos et fait même le tour des fesses de Máxima. En outre, dans la vidéo, vous pouvez voir comment un homme crie: “Il se touche les fesses!”

Après ce qui s’est passé, le maire a déclaré: «Je ne m’en souviens pas et je ne l’aurais en aucun cas fait consciemment. Je sais très bien que ce n’est pas juste ». Il a également exprimé que la perspective de la caméra ne permettait pas de bien voir la réalité.

