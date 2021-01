Après la rencontre tenue par le District avec le ministère de la Santé et le ministère de l’Intérieur, ce lundi 4 janvier, pour évaluer les mesures adoptées pour Bogotá, le secrétaire du gouvernement, Luis Ernesto Gómez, a répondu à Benedetti la critique sévère qui contre la présidente Claudia López pour être partie en vacances.

Il faut rappeler que, ce 1er janvier, López est parti en vacances avec sa partenaire, Angélica Lozano, au milieu du deuxième pic de la pandémie dans la capitale, pour lequel il a reçu de nombreuses critiques, dont celles du sénateur Armando Benedetti.

Le sénateur du parti U a lancé, via son compte Twitter, de vives critiques à l’encontre de López pour ses vacances et a annoncé son adhésion à la campagne de révocation, qui pourrait par la loi commencer en 2021, après un an au pouvoir.

«Savez-vous si votre maire ou votre gouverneur est en vacances? Écris moi! Ils arrivent là où ils ont toujours voulu, ils ne travaillent que depuis un an et nous sommes en pandémie. C’est un manque de charité qui l’a fait. Vous n’avez plus jamais à les choisir parmi quoi que ce soit », furent les premiers mots contre López avant son départ pour se reposer pendant quelques jours.

Ensuite, Benedetti a évoqué le cas de Bogotá, dont le président est le seul à avoir annoncé ses vacances à travers différents médias. “Plus de 6 mille infectés à Bogotá et le maire quitte la ville”, a interrogé Benedetti

«Ils ont un œuf! Ils doivent être révoqués! Ils sont insensibles, égoïstes et étaient des clowns de campagne! Au revoir, sors! », étaient les mots qu’il utilisait.

En réponse, ce lundi, le secrétaire du gouvernement, qui a été nommé à la tête de la capitale en l’absence du président, a assuré que la préoccupation du district, ce sont les unités de soins intensifs, l’USI, et non les lézards.

Les événements, survenus après la rencontre du maire (e) avec le gouvernement national, ont eu lieu dans le cadre d’un échange d’idées avec des journalistes, qui ont interrogé Gómez sur la controverse que les vacances du maire ont déclenchée, en particulier par les déclarations du sénateur de Barranquilla.

“Notre préoccupation – et pour le cas spécifique que le sénateur évoque – ce sont les USI, pas les lézards”, Spécifia Gomez.

Concernant le retour de Claudia López, le délégué a déclaré qu’il prévoyait de reprendre ses fonctions le 11 janvier.

