De nombreux dirigeants mondiaux ont félicité Joe Biden après l’annonce de sa victoire à l’élection présidentielle américaine, qui mettra fin au mandat convulsif de Donald Trump.

– Union européenne –

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Charles Michel, se sont félicités de l’élection de Biden.

Ils parient également sur la reconstruction d’une «relation ferme» entre l’UE et les États-Unis, après que Trump a entretenu des relations tendues avec certains des principaux dirigeants européens.

– OTAN –

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également félicité le candidat démocrate et s’est dit “impatient de travailler” avec ce “fervent partisan de l’Alliance atlantique”.

-Israël-

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a félicité Joe Biden et l’a qualifié de “grand ami d’Israël”.

“Félicitations à Joe Biden et Kamala Harris. Joe, nous nous connaissons depuis près de 40 ans, notre relation est cordiale, et je sais que vous êtes un grand ami d’Israël. J’ai hâte, avec vous deux, d’approfondir encore l’alliance spéciale entre les États-Unis et les États-Unis. Israël”.

– Autorité palestinienne –

Le président palestinien Mahmoud Abas a exprimé son désir de “travailler avec le président élu Joe Biden et son administration pour renforcer les relations et garantir la liberté, l’indépendance, la justice et la dignité du peuple palestinien”. Le président Trump a adopté une politique très pro-israélienne, conduisant les Palestiniens à rompre leurs relations avec Washington.

– Royaume-Uni –

Le Premier ministre Boris Johnson a félicité Biden et Kamala Harris “pour leur réalisation historique”.

“J’espère que nous travaillerons étroitement sur nos priorités communes, du changement climatique au commerce et à la sécurité”, a tweeté le chef conservateur britannique, qui dans le passé avait tendu les relations avec Biden et l’ancien président démocrate Barack Obama.

– Allemagne –

La chancelière Angela Merkel, dont les relations avec Trump ont été plus que froides, a souhaité à Biden “de tout mon cœur chance et succès”.

“Notre amitié transatlantique est irremplaçable si nous voulons surmonter les grands défis de notre époque”, a-t-il ajouté.

– France –

Le président Emmanuel Macron a félicité Biden et lui a demandé d’agir «ensemble» pour «relever les défis actuels».

– Espagne –

Le chef du gouvernement Pedro Sánchez a souhaité “bonne chance” à Biden.

“Nous sommes prêts à coopérer avec les États-Unis et à affronter ensemble les grands défis mondiaux”, a-t-il ajouté.

– Italie –

Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a félicité “le peuple américain et ses institutions pour leur preuve exceptionnelle de vitalité démocratique” et a assuré qu’il souhaitait “travailler” pour “renforcer les relations transatlantiques”.

– Russie –

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalni a félicité Biden pour «avoir défini le nouveau leadership dans le cadre d’élections libres et équitables».

“C’est un privilège qui n’est pas disponible dans tous les pays”, a ajouté Navalni, qui se remet en Allemagne d’un empoisonnement au début de l’année.

– Iran –

Pour le président iranien Hasan Rohani, le futur gouvernement “a désormais la possibilité de corriger les erreurs du passé et de reprendre la voie du respect des engagements internationaux”, faisant allusion à la politique actuelle de sanctions de Washington et à la “pression maximale” sur L’Iran après avoir quitté unilatéralement l’accord sur le nucléaire iranien en 2018.

Quelques heures plus tôt, le vice-président iranien Eshaq Jahangiri avait assuré qu’il s’attend à ce que «la politique destructrice des États-Unis» change.

– Irak –

Le président Barham Saleh a adressé ses “chaleureuses félicitations” à Biden, qu’il a décrit comme “un ami de confiance et un partenaire dans la construction d’un meilleur Irak”. “Nous sommes impatients de travailler pour atteindre nos objectifs communs et renforcer la paix et la stabilité dans tout le Moyen-Orient”, a-t-il ajouté.

– Canada –

«J’ai hâte de travailler avec le président élu Biden, le vice-président Harris, leur administration et le Congrès américain afin que nous puissions surmonter ensemble les plus grands défis du monde», a écrit le Premier ministre Justin Trudeau.

– Cuba –

Le Président de Cuba, Miguel Díaz-Canel, s’est félicité de la “nouvelle direction” des États-Unis à la suite de ses élections et a exprimé son désir d’une relation “constructive et respectueuse”.

“Nous croyons en la possibilité d’une relation bilatérale constructive respectueuse des différences”, a-t-il déclaré.

– Mexique –

Le président Andrés Manuel López Obrador a déclaré qu’il attendrait que les “questions juridiques” des élections soient résolues pour déterminer sa position et a assuré qu’il entretenait de très bonnes relations “avec les deux candidats”.

“Nous ne voulons pas être imprudents, nous ne voulons pas agir à la légère et nous voulons être respectueux de l’autodétermination des peuples”, a-t-il déclaré.

– Argentine –

“Je félicite le peuple américain pour le taux de participation record aux élections, une expression claire de la volonté populaire. Je salue @JoeBiden, le prochain président des États-Unis, et @KamalaHarris”, a déclaré le président Alberto Fernández.

– Venezuela –

“Je félicite le président élu Joe Biden et le vice-président Kamala Harris pour leur victoire. Le Venezuela (…) sera toujours ouvert au dialogue et à la compréhension avec le peuple et le gouvernement des États-Unis”, a écrit le président Nicolás Maduro, qui a rompu les relations. diplomates avec Washington en 2019.

Le chef du parlement vénézuélien et leader de l’opposition Juan Guaidó, reconnu comme président en charge du Venezuela par cinquante pays, dirigé par les Etats-Unis, a félicité Biden et assuré qu’ils travailleront “ensemble” pour “la restauration de la démocratie” dans le pays des Caraïbes.

– Nicaragua –

Le gouvernement nicaraguayen a souhaité à Joe Biden “un chemin (…) qui puisse ouvrir une nouvelle époque pour son pays, son peuple et pour la relation avec la dignité dans le monde”.

– Inde –

Le Premier ministre Narendra Modi a félicité Biden et surtout Kamala Harris, d’origine indienne, pour leur succès «révolutionnaire».

Kamala Harris est la fille d’un père jamaïcain et d’une mère indienne.

– Afghanistan –

“L’Afghanistan a hâte de poursuivre et d’approfondir sa collaboration stratégique multidimensionnelle avec les États-Unis sur la lutte contre le terrorisme et de ramener la paix en Afghanistan”, a tweeté le président Ashraf Ghani. L’administration Trump a signé un accord avec les talibans pour sceller le retrait des troupes américaines, un pacte que beaucoup jugeaient précipité.

– Dinde –

“Du point de vue de la Turquie, est-ce que quelque chose changera? Non, cela ne changera pas”, a déclaré le vice-président turc Fuat Oktay dans une interview accordée à la chaîne Kanal 7, ajoutant que la “bonne communication” entre Trump et le président turc Recep Tayyip Erdogan il avait aidé les alliés de l’OTAN à résoudre des problèmes «très graves».

– Slovénie –

Contrairement aux félicitations adressées à Biden, le Premier ministre slovène Janez Jansa, partisan de Trump, s’est déclaré surpris par le barrage de félicitations à Biden.

“Les tribunaux n’ont même pas commencé à se prononcer là-dessus. Malgré cela, les médias de masse (et aucune institution officielle) annoncent le vainqueur”, a-t-il dit, faisant allusion au refus de Trump d’accepter sa défaite, que considéré comme une «fraude» électorale.

