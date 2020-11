16 novembre (.) – Moderna Inc a déclaré lundi que son vaccin expérimental était efficace à 94,5% dans la prévention du COVID-19, sur la base de données provisoires d’un essai clinique de phase avancée, ce qui en fait la deuxième plus grande entreprise des États-Unis. Déclare qu’en une semaine, des résultats dépassent de loin les attentes.

Voici les réactions à l’actualité.

WALID GELLAD, PROFESSEUR DE MÉDECINE, UNIVERSITÉ DE PITTSBURGH, PENNSYLVANIE

“Maintenant, nous savons que le vaccin semble être très efficace. Il semble également que nous ayons vraiment besoin du vaccin en ce moment, parce que nous n’avons pas de stratégie nationale cohérente. Et les deux prochains mois s’annoncent sombres. Il doit donc y avoir une certaine volonté à l’incertitude et flexibilité en temps de crise … La FDA peut bientôt planifier en toute sécurité ce comité. “

«Si vous regardez l’état de la pandémie en ce moment, l’augmentation exponentielle et la pression exercée sur le système de santé, ainsi que l’hypothèse selon laquelle cela va empirer, l’augmentation des cas dans les maisons de retraite Thanksgiving, et plus tard les vacances de Noël et autres vacances, tout cela est un environnement qui ne fera qu’alimenter le feu (…) avec la vitesse à laquelle les choses bougent et les vacances, en fait deux ou trois trois semaines, je pense que cela fait une grande différence en ce moment. “

ANTHONY FAUCI, EXPERT DES MALADIES INFECTIEUSES DES ÉTATS-UNIS

“Le vaccin est vraiment la lumière au bout du tunnel.”

Fauci a exhorté les Américains à ne pas baisser la garde face aux nouvelles, mais à continuer à se laver les mains, à éviter les foules et à être vigilants sur la distance sociale.

ZOLTAN KIS, CHERCHEUR ASSOCIÉ, IMPERIAL COLLEGE LONDON VACCINE MANUFACTURING CENTER OF THE FUTUR

“Si les vaccins à ARNm contre COVID-19 obtiennent l’approbation réglementaire, ce sera une énorme validation de la technologie de la plate-forme de production de vaccins à ARN.”

«Grâce à cette technologie, des vaccins candidats peuvent être produits beaucoup plus rapidement à l’avenir pour lutter contre pratiquement toutes les maladies infectieuses, en produisant des vaccins contre les agents pathogènes futurs existants et actuellement inconnus.

«Les vaccins candidats peuvent être produits contre pratiquement n’importe quelle maladie, car il s’agit d’une technologie de plate-forme, ce qui signifie que le processus de production, les processus de purification et les processus de formulation peuvent rester les mêmes, quel que soit le vaccin ou le vaccin candidat à produire. “

“C’est un énorme avantage en termes de rapidité avec laquelle les candidats-vaccins peuvent être développés et produits à l’avenir.”

«Dans le cas des technologies de production de vaccins conventionnels, chaque vaccin nécessite le développement d’un nouveau processus de production, tandis que dans le cas de la technologie de plate-forme de production de vaccins à ARN, un processus peut produire des vaccins et des vaccins potentiels contre pratiquement toutes les maladies. “

PENNY WARD, PROFESSEUR EN VISITE DE MÉDECINE PHARMACEUTIQUE AU KING’S COLLEGE DE LONDRES

“Compte tenu de la similitude générale de la cible vaccinale et des réponses immunitaires observées dans tous les vaccins, ces données suggèrent généralement que la vaccination protégera contre les maladies graves et devrait donc protéger les personnes contre la nécessité d’une hospitalisation ou mort de COVID.

«Nous avons encore besoin de savoir s’il existe une protection contre les infections, car cela se traduit par la protection du troupeau, alors que la protection contre les maladies a une valeur pour un individu, elle n’entravera pas la circulation du virus et le risque de maladie chez les humains ne sera pas vaccinés, ou chez les personnes qui ne répondent pas adéquatement à la vaccination. “

RICHARD HATCHETT, PDG DE LA COALITION DES INNOVATIONS EN PRÉPARATION AUX ÉPIDÉMIES (CEPI)

“Les résultats de Moderna sont aussi bons que nous pourrions espérer et vraiment très encourageants.”

“Moderna a également publié des informations suggérant que le vaccin peut protéger contre des maladies plus graves (bien qu’ils ne traitent pas la signification statistique de cette découverte), et les effets secondaires rapportés semblent être gérables.”

“Le fait que le vaccin montre une stabilité lorsqu’il est conservé dans un réfrigérateur normal pendant 30 jours au maximum est également une excellente nouvelle et permettra au vaccin d’être largement distribué.”

ANDREW HILL, CHERCHEUR EN VISITE SENIOR, UNIVERSITÉ DE LIVERPOOL DÉPARTEMENT DE PHARMACOLOGIE

“Ce vaccin serait beaucoup plus facile à transporter et à administrer que celui de Pfizer. Des preuves préliminaires suggèrent également qu’il peut prévenir la maladie COVID-19 grave. Cependant, le vaccin Moderna est plus cher et moins de doses sont disponibles l’année prochaine.” “.

“Aucune société de vaccins n’a suffisamment de fournitures disponibles pour protéger tous ceux qui en ont besoin. Nous aurons besoin de tous les vaccins disponibles efficaces à plus de 90% pour répondre à la demande mondiale.”

TRUDIE LANG, DIRECTEUR, RÉSEAU MONDIAL DE LA SANTÉ, DÉPARTEMENT DE MÉDECINE NUFFIELD, UNIVERSITÉ D’OXFORD

«C’est une très bonne nouvelle de voir un autre vaccin avec des résultats d’efficacité similaires à ceux rapportés la semaine dernière par Pfizer. Il s’agit également d’une analyse intermédiaire, ce qui signifie qu’il y avait suffisamment de cas chez les volontaires vaccinés pour donner une signification statistique et permettre le L’équipe a levé le voile pour déterminer qui avait le vaccin actif et qui avait le placebo. “

«Ici, ils ont constaté que sur 95 cas de COVID, 90 avaient reçu le placebo et cinq le vaccin actif. Ces premiers résultats suggèrent qu’il y avait une représentation de différents groupes d’âge et de diverses communautés dans le groupe protégé. C’est vraiment encourageant et montre en outre que un vaccin contre le COVID est une réelle probabilité et le fait d’avoir plus d’un fournisseur devrait contribuer à assurer une disponibilité mondiale meilleure et plus équitable. “

“Ce vaccin est également un vaccin à ARNm, de sorte que bon nombre des mêmes questions demeurent comme nous en avons discuté avec le vaccin Pfizer et seront soigneusement examinées par les régulateurs.”

STEPHEN EVANS, PROFESSEUR DE PHARMACOEPIDEMIOLOGIE, LONDON SCHOOL OF HYGIENE AND TROPICAL MEDECINE

«Cette annonce de Moderna est un encouragement supplémentaire à prouver que les vaccins sont non seulement acceptables, mais aussi beaucoup plus efficaces que nous l’avions prévu. Ce communiqué de presse est plus précis que d’autres, car il confirme la Des chiffres pour chaque groupe, qui pourraient être devinés, mais il est utile de le confirmer. “

«La gamme des effets indésirables mineurs signalés n’est pas surprenante et est typique de presque tous les vaccins. Ces réactions ont tendance à être locales au site d’injection et sont rarement durables ou graves.

«Bien qu’ils aient rapporté que l’efficacité était supérieure à 94%, il existe une incertitude statistique à ce sujet, mais sur la base de ces données, l’efficacité probable sera meilleure que 85%, ce qui serait plus que ce que la plupart des scientifiques auraient prévu. “.

“Il s’agit de la première étude à rapporter des cas graves et, bien que l’incertitude demeure, la conclusion qu’il n’y a pas de cas graves avec le vaccin et 11 cas avec le placebo est une preuve très forte que le vaccin prévient les deux maladies graves. comme léger. Des preuves convaincantes concernant les décès ne sont probables que lorsque le vaccin est utilisé. “

«Les essais ont inclus un large éventail de personnes atteintes de maladies et de groupes minoritaires, ainsi qu’un nombre considérable de personnes âgées. Nous aurons besoin de beaucoup plus de données et d’un rapport complet ou d’une publication pour voir si le bénéfice est cohérent dans tous les groupes. en particulier les personnes âgées, mais c’est certainement une évolution encourageante. “

RÉACTION POLITIQUE:

DONALD TRUMP, PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS, SUR TWITTER: “Un autre vaccin vient d’être annoncé. Cette fois de Moderna, efficace à 95%. Pour ces grands” historiens “, rappelez-vous que ces grandes découvertes, qui mettront fin au China Plague, ils se sont tous produits sous mon commandement! “

JOE BIDEN, PRÉSIDENT ÉLU DES ÉTATS-UNIS, SUR TWITTER:

“L’annonce d’aujourd’hui d’un deuxième vaccin est une raison de plus d’espérer.”

“Ce qui était vrai avec le premier vaccin l’est toujours avec le second: nous sommes encore dans des mois. D’ici là, les Américains doivent continuer à pratiquer la distanciation sociale et à porter des masques pour contrôler le virus.” (Reportage de Josephine Mason, Francesco Guarascio et Michael Erman, édité en espagnol par Javier López de Lérida)