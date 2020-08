Les éléments ci-dessous sont les faits saillants de la newsletter gratuite, «Des éléments scientifiques intelligents et utiles sur le COVID-19». Pour recevoir quotidiennement les numéros de newsletter dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici. Veuillez envisager une contribution mensuelle pour soutenir ce bulletin.

La réponse immunitaire des femmes au SRAS-CoV-2 est plus forte que la réponse immunitaire des hommes au virus, selon une étude publiée le 26/08/20 dans Nature et couverte le même jour par Apoorva Mandavilli au New York Times. Cette découverte pourrait expliquer pourquoi les hommes «sont deux fois plus susceptibles de tomber gravement malades et de mourir [from COVID-19] en tant que femmes du même âge », écrit Mandavilli. L’étude suggère également que les hommes plus âgés pourraient avoir besoin de plusieurs injections d’un vaccin contre le coronavirus par rapport peut-être aux jeunes femmes, qui pourraient avoir besoin d’un seul coup, selon un immunologiste cité dans l’article. Il est à l’Institut Heinrich Pette et au centre médical universitaire de Hambourg-Eppendorf en Allemagne. Le chef de l’étude, un immunologiste de l’Université de Yale, est cité dans l’article comme disant: «Les femmes qui sont plus âgées – même très âgées, comme 90 ans – les femmes font toujours une assez bonne réponse immunitaire décente» au SRAS-CoV-2.

Le 26/08/2020, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a donné une autorisation d’utilisation d’urgence au test SARS-CoV-2 sur écouvillon nasal portable d’Abbott Laboratories à 5 $, qui renvoie les résultats en 15 minutes, rapporte Sheila Kaplan au New York Fois (26/08/20). Le test détecte des fragments viraux appelés antigènes. Ces tests manquent plus d’infections que les tests plus lents et largement utilisés qui reposent sur une technologie appelée réaction en chaîne par polymérase (PCR). Mais la rapidité des tests d’antigène, dont trois autres ont déjà reçu l’approbation de la FDA pour une utilisation d’urgence, pourrait s’avérer utile pour soulager les arriérés de tests. Abbott dit que son nouveau test d’antigène sera disponible en septembre, selon l’histoire.

Les autopsies de 11 personnes décédées du COVID-19 ont révélé que leur rate et leurs ganglions lymphatiques manquaient de sites appelés centres germinatifs où les cellules B (cellules immunitaires) se rassemblent pour «mûrir et affiner leur réponse anticorps au virus», écrit Jon Cohen de Science (8 / 25/20). Les chercheurs ont comparé les tissus des personnes décédées du COVID-19 avec les tissus de 6 personnes décédées d’autres causes, selon l’histoire. La découverte, qui confirme les conclusions d’une étude antérieure dans un groupe plus petit, pourrait fournir des informations sur la progression des cas graves de COVID-19, selon l’histoire. Les études «établissent un profond manque de [antibody] réponses dans la population décédée de patients COVID-19 », explique un chercheur de l’Université des sciences et technologies de Huazhong (HUST) qui a co-écrit la plus petite étude et est cité dans l’histoire. Les centres germinatifs manquants chez les patients atteints de COVID-19 sévère pourraient être liés aux «tempêtes de cytokines» biochimiques qui se produisent souvent dans la deuxième phase dangereuse de la maladie, a déclaré le chercheur du HUST. Pendant ce temps, un immunologiste de l’HGM, du MIT et de Harvard, co-auteur de la nouvelle étude, publiée plus tôt ce mois-ci dans la revue Cell, dit qu’il ne sera pas difficile d’arrêter le SRAS-CoV-2 avec un vaccin. Il est cité comme disant: « C’est du gâteau. »

Les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon et les pays de l’Union européenne ont tous précommandé des doses en vrac de vaccins en cours de développement pour se protéger contre le SRAS-CoV-2, rapporte Ewen Callaway à Nature (24/08/20). Certains de ces vaccins candidats pourraient être approuvés à la fin de 2020 ou au début de 2021 au plus tôt, selon l’histoire. Mais seulement « 1 milliard de doses seront disponibles d’ici le quatrième trimestre de 2021 », selon une société d’analyse du marché des sciences de la vie. Une organisation différente estime que 2 à 4 milliards de doses seront disponibles d’ici la fin de 2021, l’article indique. Un graphique en haut de la pièce illustre les détails des précommandes par fabricant de vaccin, pays et nombre de doses. Parallèlement, un effort international visant à sécuriser les doses de vaccin pour les personnes vivant dans un total de 92 personnes à revenu faible ou intermédiaire , ainsi que certains pays plus riches, est «bien loin de réunir les 18 milliards de dollars qui, selon ses estimations», seront nécessaires pour atteindre son nombre cible de doses, rapporte Callaway. Plus bas, un graphique illustre les précommandes effectuées par plusieurs Callaway écrit que «les brevets et la propriété intellectuelle ne sont pas ce qui fait obstacle à une distribution équitable des vaccins COVID-19… au contraire, un accès équitable et des prix abordables nécessitent une collaboration entre les gouvernements et fabricants de vaccins », selon le chef de l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida à New York, qui co-développerait un vaccin COVID-19.

Dans un essai du 22/08/20 pour le Washington Post, Elizabeth Svoboda écrit que de nombreuses personnes aux États-Unis sont devenues insensibles aux risques du SRAS-CoV-2, ce qui a conduit à un retour en arrière du comportement, en particulier dans les endroits surpeuplés. «Cette habituation découle d’un principe bien connu en psychothérapie», écrit Svoboda. « Plus nous sommes exposés à une menace donnée, moins cela semble intimidant. » Certains chercheurs recommandent de revenir à des mesures de distanciation plus strictes, de masquage extérieur et de maintien à la maison, suggère l’essai. Mais nous avons également besoin des autorités pour « vous fournir des rappels en face de ces mandats, en particulier des indices visuels, afin que les gens ne tirent pas leurs propres conclusions erronées sur ce qui est sûr », écrit-elle. Dans tous les cas, nous devons cultiver une conscience de l’efficacité décroissante de nos «jugements instantanés sur les dangers du COVID-19» et prendre des décisions plus prudentes, conseille-t-elle, un lauréat du prix Nobel Daniel Kahneman.

Les discussions sur la ventilation dans les cercles de santé publique sont antérieures à la pandémie actuelle. Les théories de contrôle des infections nées de l’expérience américaine de la pandémie de grippe espagnole de 1918-1919 ont inspiré les ingénieurs du début du XXe siècle à concevoir des systèmes de chauffage à vapeur pour les bâtiments qui pourraient être efficaces par temps froid même avec les fenêtres des appartements ouvertes, rapporte Patrick Sisson pour Bloomberg CityLab. C’est vrai. Les radiateurs à vapeur ont été conçus pour être utilisés avec les fenêtres ouvertes, permettant à l’air frais de jaillir, ce que «les responsables de la santé pensaient (correctement)… éviteraient les maladies aéroportées», écrit Sisson. La pièce s’inspire d’un livre de 1992 «The Lost Art of Steam Heating», du chercheur en systèmes de chauffage Dan Holohan. Les radiateurs ont été conçus, selon Holohan, en réponse à une ordonnance du Conseil de la santé de New York selon laquelle les fenêtres doivent rester ouvertes pour la ventilation en hiver. « Quiconque a ouvert ses fenêtres en janvier, alors que son appartement est étouffant, reproduit d’une manière étrange ce que les ingénieurs espéraient se passer il y a un siècle », écrit Sisson (8/5/20).

Vous aimerez peut-être: « Jerry Seinfeld: Alors vous pensez que New York est« mort »(ce n’est pas le cas)» (24/08/20).

L’article Récapitulatif des actualités sur le coronavirus, du 22 au 28 août est apparu en premier sur Agence SEO.