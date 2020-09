Les éléments ci-dessous sont les faits saillants de la newsletter gratuite, «Des éléments scientifiques intelligents et utiles sur le COVID-19». Pour recevoir quotidiennement les numéros de la newsletter dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici. Veuillez envisager une contribution mensuelle pour soutenir cette newsletter.

Chez Nature, Nicky Phillips, David Cyranoski et Smriti Mallapaty ont couvert l’annonce selon laquelle une collaboration entre des chercheurs d’AstraZeneca et de l’Université d’Oxford suspendait les expériences de candidat vaccin de phase 3 en raison d’un «événement indésirable suspecté» chez un participant à une étude au Royaume-Uni ( 9/9/20). Les études de phase 3 de la collaboration sont suspendues aux États-Unis, au Brésil, en Afrique du Sud et au Royaume-Uni, rapporte Nature. «Les nouvelles soulignent l’importance d’attendre les résultats de grands essais bien conçus. [experiments] pour évaluer la sécurité avant d’approuver un vaccin pour une utilisation généralisée », déclare l’article. Les enquêteurs commenceront par essayer de savoir si le participant a reçu le vaccin candidat ou un placebo, selon l’histoire. Et puis s’il s’agissait du vaccin, ils évalueront si la réaction du participant est liée ou non à sa réception. «Je suis convaincu que ce groupe [of investigators] évaluera très rapidement cet événement indésirable et fera connaître les résultats de cette enquête », a déclaré un bioéthicien de l’Université McGill cité dans l’article.

Vraisemblablement en réponse aux rapports faisant état de pressions politiques pour obtenir des approbations cet automne, les PDG de 9 sociétés pharmaceutiques ont publié un engagement (daté du 8/09/20) à «maintenir l’intégrité du processus scientifique alors qu’ils œuvrent pour un potentiel mondial les dépôts réglementaires et les approbations des premiers vaccins COVID-19. » Les PDG – y compris ceux d’AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & Johnson, Merck, Moderna et Pfizer – affirment qu’ils «ne soumettront pour approbation ou autorisation d’utilisation d’urgence qu’après avoir démontré l’innocuité et l’efficacité par le biais d’une étude clinique de phase 3 conçue et menées pour répondre aux exigences des autorités réglementaires expertes telles que [the U.S. Food and Drug Administration]. » En d’autres termes, ils n’ont pas l’intention de réduire leurs recherches ni de céder aux pressions politiques. Pour des commentaires plus contextualisés sur ce qu’Ed Silverman décrit comme une «tournure d’événements très inhabituelle», consultez sa chronique au STAT (9/7/20). Pendant ce temps, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a rapidement pris des mesures pour bloquer tout influence politique sur la recherche en cours pour développer des vaccins pour nous protéger du SRAS-CoV-2, rapportent Anna Edney, Drew Armstrong et Robert Langreth pour Bloomberg (9/8/20). Une mesure comprendrait les directives de la FDA «respectant» les directives de juin que l’agence ne considérera pour approbation que des candidats vaccins efficaces à au moins 50%. Plus bas dans l’histoire, les journalistes écrivent: «Rien ne garantit que les vaccins les plus avancés seront les plus efficaces ou les plus sûrs.» Et cela pourrait prendre «des mois de plus» pour que les résultats de la phase 3 soient concluants, suggère l’histoire. Pourtant, l’histoire se termine par des estimations faites par les fabricants de médicaments pour savoir dans quelle mesure ils pourraient terminer leurs études de phase 3 (expériences d’efficacité et d’innocuité sur des milliers de sujets d’étude) des candidats vaccins contre le SRAS-CoV-2. Moderna aurait dit dès Thanksgiving, et Pfizer aurait dit le mois prochain. Je reste raisonnablement sceptique.

Sur Twitter, je suis tombé sur un site Web consultable appelé «Dear Pandemic», qui se présente comme une «équipe interdisciplinaire entièrement féminine de chercheurs et de cliniciens ayant une expertise dans les domaines des soins infirmiers, de la santé mentale, de la démographie, de la politique / économie de la santé et de l’épidémiologie.» Les publications datent de juillet, mais le site semble avoir officiellement lancé le 9/10/20. Leur mission est «d’éduquer et d’habiliter les individus à naviguer avec succès dans le débordement d’informations sur le COVID-19». Environ les deux tiers de la page d’accueil, il y a un lien « Soumettre une question ». Et en dessous, les articles précédents sont indexés par sujet et par dates.

Le risque d’attraper le SRAS-CoV-2 dans un avion est «relativement faible» si les voyageurs sont dépistés pour la maladie, portent des masques et sont espacés entre les sièges, selon des experts interrogés par Noah Y. Kim pour Kaiser Health News (9 / 10/20). Le taux de renouvellement de l’air et l’utilisation de filtres HEPA (air à particules à haute efficacité) dans les avions réduisent également considérablement le risque d’attraper le virus des voyageurs qui se trouvent à plusieurs rangées, selon l’histoire. Il y a toujours un risque pour une personne infectée assise à proximité, selon l’histoire. Et la filtration de l’air seule est insuffisante pour empêcher la transmission même lorsque les voyageurs sont éloignés dans l’avion, écrit Kim. Delta, Hawaiian, Southwest et JetBlue gardent actuellement les sièges du milieu ouverts, selon l’histoire. Les contrôles de sécurité et l’attente aux portes présentent également des risques de transmission. Les Centers for Disease Control des États-Unis n’ont confirmé aucune transmission du SRAS-CoV-2 à bord d’un vol américain, selon une source de l’industrie aérienne, mais cela pourrait refléter la difficulté de déterminer où les gens aux États-Unis contractent le virus, écrit Kim. «Même si le vol est une activité à relativement faible risque», affirme l’histoire, «les voyages devraient toujours être évités à moins que cela ne soit absolument nécessaire.»

Un ESPN interactif non daté et récemment publié, signé par Kyle Bonagura, illustre son analyse et sa cartographie des données de suivi de téléphone portable anonymisées pour trois matchs de football universitaire américain de 2019. Les cartes donnent une idée de l’endroit où les fans se déplacent et se dispersent après les matchs et donc de la concentration régionale de la propagation potentielle du SRAS-CoV-2 (et d’autres maladies infectieuses) résultant du mélange de personnes avant, pendant et après les grands affrontements. L’article comprend des mises à jour sur certains des plans et protocoles des conférences de football pour la saison 2020. Les Big Ten et Pac-12 ont reporté leurs saisons, alors que la SEC (Southeastern Conference) semble autoriser chaque école à fixer ses propres règles de fréquentation. Je ne peux pas prétendre suivre les désignations de football de la NCAA (National Collegiate Athletic Association), mais certaines ou toutes les équipes de la NCAA ont attiré « plus de 47,5 millions » de participants la saison dernière, indique l’article. « Même avec moins d’équipes en action et une capacité limitée les foules, la perspective que le football universitaire puisse jouer un rôle dans la propagation du coronavirus est trop évidente pour être ignorée », déclare l’histoire. Merci à un lecteur de m’avoir alerté sur cet article.

Regardez «Pour développer votre force émotionnelle, développez votre cerveau», par Kerry Hannon au New York Times (9/2/20). Il affirme fondamentalement que l’apprentissage de nouveaux matériaux, tels qu’une langue ou un métier, qui élargit vos horizons vous aide à faire face aux changements et aux crises, comme la pandémie de coronavirus. Vers la fin, l’article répertorie certains sites de cours en ligne gratuits ou à faible coût et certains programmes qui permettent aux étudiants non traditionnels de vérifier des cours ou de travailler sur des projets avec des étudiants inscrits de deuxième et de premier cycle.

