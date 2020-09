Les éléments ci-dessous sont les faits saillants de la newsletter gratuite, «Des éléments scientifiques intelligents et utiles sur le COVID-19». Pour recevoir quotidiennement les numéros de newsletter dans votre boîte de réception, inscrivez-vous ici. Veuillez envisager une contribution mensuelle pour soutenir ce bulletin.

Cette semaine, plusieurs médias ont couvert des indices et des spéculations selon lesquels deux vaccins contre le SRAS-CoV-2 – probablement ceux testés par Moderna et par Pfizer sur des milliers de personnes – pourraient être approuvés en urgence en octobre ou en novembre par le gouvernement fédéral américain. Les groupes considérés comme prioritaires pour recevoir ces vaccins comprennent les travailleurs de la santé, les travailleurs essentiels, les employés de la sécurité nationale, les personnes de plus de 65 ans, les Amérindiens, les prisonniers et les personnes appartenant à d’autres catégories raciales et ethniques. Il est probablement sage de prêter attention aux déclarations récemment rapportées du Dr Anthony Fauci, le principal responsable des maladies infectieuses aux États-Unis, sur ce sujet. Dans un article du 1/9/20 de Liz Szabo à Kaiser Health News, Fauci dit qu’en effet, un vaccin pourrait être disponible «plus tôt que prévu si les essais cliniques en cours produisent des résultats extrêmement positifs». Un conseil indépendant appelé le Conseil de surveillance des données et de la sécurité a le pouvoir de recommander de couper court aux expériences vaccinales en cas de résultats solides, rapporte Szabo. Fauci dit qu’il fait confiance à ce conseil pour éviter toute influence politique, selon l’histoire. Et les gens devraient également faire confiance au processus d’approbation des vaccins, car les données expérimentales derrière toute recommandation ou décision seront rendues publiques, a déclaré Fauci. D’autres cités dans l’article soulèvent des inquiétudes quant à l’arrêt prématuré de ces études d’efficacité et d’innocuité à grande échelle.

Une série de nouvelles recherches et un éditorial tous publiés dans la revue médicale JAMA suggèrent que les médicaments anti-inflammatoires peu coûteux et largement disponibles appelés corticostéroïdes – en particulier la dexaméthasone, l’hydrocortisone et la méthylprednisolone – réduisent le nombre de décès chez les personnes atteintes de COVID-19 sévère, rapporte Roni Caryn Rabin au New York Times (9/2/20). Ces composés anti-inflammatoires sont souvent simplement appelés «stéroïdes», mais ils ne sont pas les mêmes que les stéroïdes anabolisants qui peuvent être mal utilisés par les athlètes. Les nouvelles découvertes ont incité l’Organisation mondiale de la Santé à mettre à jour ses conseils sur le traitement du COVID-19 et à recommander fortement les corticostéroïdes pour «les patients gravement et gravement malades, mais pas pour ceux atteints d’une maladie bénigne», écrit Rabin. Le rédacteur en chef de JAMA est cité dans l’article. comme disant: «De toute évidence, les stéroïdes sont désormais la norme de soins [for severe and critical COVID-19]. » Les patients atteints de COVID-19 meurent souvent de la réponse immunitaire extrême du corps au virus, ce qui conduit à une inflammation, selon l’histoire: https://www.nytimes.com/2020/09/02/health/coronavirus-steroids.html.

Mes oreilles se sont redressées il y a environ un mois quand un pédiatre spécialisé dans les maladies infectieuses d’un hôpital pour enfants m’a dit qu’elle avait traité le premier cas signalé dans son état du rare syndrome inflammatoire multi-système affectant certains enfants exposés au nouveau coronavirus. Aux États-Unis, le syndrome est connu sous le nom de MIS-C; il s’appelle PIMS au Royaume-Uni et dans d’autres pays. Le pédiatre a déclaré qu’il était difficile de déterminer comment traiter les enfants atteints de MIS-C car il n’y a pas de collègues expérimentés sur lesquels s’appuyer qui ont une expérience approfondie du syndrome – le COVID-19 n’a que 8 mois environ et les médecins ont seulement décrit le MIS- C fin avril. Je suis devenu curieux de savoir comment les médecins résolvent ce problème avec cette maladie dangereuse, qui s’avère plus menaçante pour la vie et potentiellement nocive pour les enfants que le COVID-19. Le MIS-C peut causer des dommages à long terme au cœur des enfants. Donc, j’ai rapporté et écrit une histoire pour Scientific American sur ce que l’on sait jusqu’à présent sur le diagnostic et le traitement du MIS-C (9/1/20). Les corticostéroïdes font partie des traitements que certains médecins ont prescrits, mais leur véritable efficacité n’est pas claire car il n’y a pas encore d’expériences contrôlées, assignées au hasard, en cours pour tester ce traitement et d’autres pour le MIS-C.

Il est désormais bien connu que le COVID-19 endommage également le cœur de plusieurs de ses victimes adultes. Dans un essai du 31/08/20 pour Scientific American, le médecin du service des urgences, le Dr Carolyn Barber, décrit un phénomène connexe: de nouvelles découvertes de lésions cardiaques potentiellement mortelles chez des personnes de tous âges, y compris des athlètes universitaires et professionnels auparavant en bonne santé, des semaines voire des mois après une infection sans symptôme par le nouveau coronavirus. Ces patients souffrent de myocardite ou d’inflammation du cœur, qui se manifeste souvent par un essoufflement, un rythme cardiaque accéléré, des douleurs thoraciques, de la fièvre ou de la fatigue, écrit Barber. L’impact à long terme pourrait être significatif, selon un cardiologue du DZHK Center for Cardiovascular Imaging en Allemagne qui est cité (à partir d’un e-mail) dans l’article. Il écrit: «Mon opinion personnelle est que le COVID augmentera les incidents d’insuffisance cardiaque au cours des prochaines décennies.» Certains cas se résolvent d’eux-mêmes, selon l’histoire, mais la meilleure défense pour le moment est de ne pas attraper le virus.

Le dépistage du SRAS-CoV-2, puis l’isolement des personnes dont le test est positif se sont avérés essentiels pour maîtriser la pandémie dans de nombreux pays. Dans un excellent article approfondi du New Yorker (9/2/20), le chirurgien, écrivain et chercheur en santé publique Atul Gawande expose le bourbier des problèmes qui rendent difficile l’obtention d’un tel test aux États-Unis. de la solution, il propose un «réseau national», comme nous l’avons fait pour l’électricité nationale, «pour la production, le transport ou la distribution de notre approvisionnement d’essai.» Actuellement, note-t-il, «la grande majorité des Américains infectés, y compris ceux qui présentent des symptômes, ne sont jamais testés». Pour être efficace pour contrôler les épidémies, les tests doivent être répétés au moins une fois par semaine et éventuellement quotidiennement, rapporte-t-il. Le problème n’est pas un manque de technologie pour les tests, déclare-t-il. C’est qu’il n’ya pas eu de mise en œuvre coordonnée pour déployer efficacement toute cette technologie. Une meilleure logistique pour gérer les systèmes de facturation, le flux de personnes sur les sites de test et les fournitures d’écouvillons, de réactifs et de tubes à essai sera essentielle pour corriger les tests de coronavirus aux États-Unis, écrit-il. Et une meilleure logistique pourrait également améliorer les blocages qui se produisent avec les quatre entreprises qui traitent la plupart des échantillons de test aux États-Unis, écrit Gawande. Certains laboratoires américains pourraient prendre le relais, mais sont actuellement largement inutilisés, rapporte-t-il. L’article se termine par une prévision pour «l’une des pires chutes et hivers de l’histoire américaine», mais Gawande note également des avancées collaboratives et des communautés qui font les choses correctement, reconnaissant que la santé publique fait partie des soins de santé.

