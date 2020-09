Ensuite, nous vous montrerons comment préparer trois versions de tacos dorés mexicains Les tacos dorés sont une collation classique de la cuisine mexicaine La meilleure chose est que les ingrédients sont bon marché et faciles à obtenir

Les tacos sont un régal mexicain classique. C’est une recette facile à cuisiner et très pratique quand on ne sait pas quoi préparer. Les ingrédients des taquitos que nous vous présenterons sont très faciles à obtenir et la meilleure chose est qu’ils sont bon marché.

Allez-y et préparez ces délicieuses recettes créées par Kiwilimón qui conquerront les palais de toute votre famille et vos amis.

La première proposition est des tacos au poulet crémeux doré. C’est une recette facile et rapide à cuisiner n’importe quel jour de la semaine.

Tacos crémeux au poulet doré

Temps de préparation 20 min

Temps de cuisson: 10 min

Portions: 3

Difficulté: faible

Présentation: Servir avec la laitue, la crème, le fromage, l’avocat, le radis et la sauce rouge. Accompagner de haricots frits.

Conseils: Pour rendre vos tacos croustillants, vérifiez que la température de votre huile est comprise entre 180 et 200 ° C.

Ingrédients

1 tasse de poulet, cuit et râpé 1/4 tasse d’oignon rouge, finement haché 2 cuillères à café d’ail en poudre 1/4 tasse de coriandre fraîche 1 fromage à la crème 3 cuillères à soupe de piment chipotle moulu assez de sel assez de poivre 9 tortillas de maïs assez d’huile, pour faire frire 1/2 tasse laitue, coupée en lanières, pour servir 3 cuillères à soupe de crème sure, pour servir 1/2 tasse de fromage panela, émietté, pour servir 1/2 avocat, coupé en dés, pour servir 1 radis, tranché finement, pour servir assez de sauce, pour accompagner

préparation

Dans un bol, mélanger le poulet avec l’oignon rouge, l’ail en poudre, la coriandre, le fromage à la crème, le chipotle moulu, le sel et le poivre jusqu’à intégration, réserver, chauffer les tortillas sur un comal et garnir du mélange de poulet. Rouler en forme de taco et si nécessaire sécuriser à l’aide d’un cure-dent.Faire revenir vos tacos avec de l’huile dans une poêle à feu moyen jusqu’à ce qu’ils soient dorés. Égouttez-les sur du papier absorbant et servez avec la laitue, la crème, le fromage, l’avocat, le radis et servez avec la sauce de votre choix.