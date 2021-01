Depuis le 30 décembre, le gouvernement CDMX a lancé un programme social qui propose de remplir gratuitement des réservoirs d’oxygène (Photo: José Pazos / .)

Claudia Sheinbaum, chef du gouvernement de Mexico, a annoncé ce lundi que le feu de circulation pour COVID-19 restera rouge par l’occupation hospitalière et l’augmentation des infections par coronavirus dans la capitale du pays.

En plus de la saturation de l’hôpital, soit 86% dans les lits généraux et avec 82% fan, Un problème rencontré par les résidents de Mexico qui sont infectés par le COVID-19 ou dont un membre de la famille est atteint de la maladie est Difficulté à obtenir et à remplir les réservoirs d’oxygène.

Depuis la fin de l’année dernière, les habitants de la capitale ont commencé à documenter les files d’attente via leurs réseaux sociaux ce qu’ils avaient à faire pour obtenir des réservoirs d’oxygène et les remplir.

“Pour tous les amis qui ne croient toujours pas et ne méprisent pas le covid, Voyez combien de personnes sont dans cet endroit qui essaient d’acheter des réservoirs d’oxygène et / ou de les remplir. Suis-le … “, écrit à l’époque l’utilisateur @aguilajed.

Cependant, le 6 janvier, Ricardo Sheffield Padilla, le chef du parquet fédéral à la consommation (Profeco) a souligné que dans Il n’y a pas de pénurie d’oxygène médical dans le pays.

Un problème auquel les habitants de Mexico sont confrontés est la difficulté d’obtenir et de remplir des réservoirs d’oxygène (Photo: Graciela López / Cuartoscuro)

«» Il n’y a pas de pénurie d’oxygène, et il ne peut pas y en avoir. Il y a de la concurrence et une production abondante», A déclaré le responsable lors d’une visite à l’usine Grupo Infra, située dans la municipalité de San Miguel Xoxtla, Puebla.

De son côté, le Secrétariat à la Santé de Mexico (SEDESA) a lancé, du 30 décembre, un programme social qui offre remplir les réservoirs d’oxygène gratuitement pour les personnes déchargées par COVID-19 et qu’ils en ont besoin pour achever leur rétablissement à la maison.

Ci-dessous, nous vous disons ce dont vous avez besoin pour accéder à ce service.

Quelles sont les exigences?

· Soyez patient déchargé par COVID-19

· Présenter pièce d’identité officielle (INE, permis de conduire, passeport)

· Portez-en un dossier médical

À quelles caractéristiques le réservoir doit-il répondre?

· Doit absolument avoir test hydrostatique actuel (PH)

· Être en bonne condition physique, puisque l’opérateur l’évaluera

Actuellement, les réservoirs d’oxygène peuvent être transportés vers des points établis dans les municipalités d’Iztapalapa et Gustavo A. Madero (Photo: Graciela López / Cuartoscuro)

Où puis-je aller?

· Centre de réadaptation des enfants de la mairie de Gustavo A. Madero situé à Calzada San Juan de Aragón 222, Col. Constitución de la República, Bureau du maire de Gustavo A. Madero. Il est situé à quelques pâtés de maisons du métro Martín Carrera

· Plan civique du bureau du maire d’Iztapalapa à Aldama 63, colonel San Lucas, bureau du maire d’Iztapalapa. Il est à seulement quelques pâtés de maisons du métro Iztapalapa

À quelle heure dois-je assister?

Les heures établies sont de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi. Au départ, le SEDESA avait précisé que la durée initiale du service serait de 15 jours, mais a souligné qu’elle sera ajustée en fonction des besoins de la demande de la population.

Combien de réservoirs puis-je remplir?

Selon Oliva López Arellano, chef du Secrétariat de la santé de la capitale, une seule bouteille par personne sera remplie et la capacité opérationnelle des deux sites qui offrent le service est 50 cylindres par jour.

Jusqu’au 7 janvier, Mexico, État du Mexique, Nuevo León et Guanajuato sont les entités avec le plus grand nombre de cas actifs (> 3000 cas), suivis de Jalisco, Querétaro, Tabasco, Puebla, Coahuila, Hidalgo, Baja California Sur et Baja California, les entités comptant plus de 1000 cas actifs et qui représentent ensemble plus des deux tiers (85%) des cas actifs dans le pays.

