Sergio Lapegüe est hospitalisé pour coronavirus

Le soleil des Caraïbes, les lumières blanches d’une chambre d’hôpital, qui s’éteignent souvent: la fatigue de ces jours le force, ce qui contraste avec l’énergie déployée pendant les vacances. S’amuser en famille, entre amis; la solitude d’un lit, l’absence forcée d’êtres chers. Le cœur bat fort pour tant d’émotions vécues en quelques jours heureux, bien mérités; le plasma, qui vient le «raviver».

En sept jours seulement, la vie de Sergio Lapegüe Changement complet. Il y a une semaine, il rentrait à Buenos Aires de la République dominicaine, où il a voyagé avec sa famille et un groupe d’amis essayant de quitter 2020, une année qui a commencé avec la pandémie de coronavirus qui a encore le monde entier en haleine, et qui a coûté la vie à plus de deux millions de personnes.

Toujours avec un look caribéen – musclé qu’il a probablement utilisé à la plage – le journaliste a dû être hospitalisé pour COVID-19. Après un test positif, les professionnels ont compris qu’il valait mieux qu’il soit contrôlé dans un centre médical car il était considéré comme un patient à risque d’asthme. Au fil des jours, son état s’est aggravé. Ils doivent y avoir appliqué du plasma. «À une heure et demie, je suis revenu à la vie. C’est impressionnant”, il a dit Télé-exposition le chauffeur après la transfusion, et il a également fait une remarque sur le côté solitaire de la maladie: comment chaque patient doit le parcourir totalement isolé, avec le seul contact des professionnels de santé, qui – il se souvient – depuis le début sont appelés «les héros “.

Tout en traversant son quatrième jour d’hospitalisation, Sergio a précisément réfléchi à la solitude et à la façon dont l’isolement l’affecte. «Ne vouloir voir personne, être dans le noir par nécessité. Vous ne pouvez pas allumer la télévision simplement parce que vous ne voulez rien entendre », a-t-il décrit certaines des sensations. Et aussitôt il raconte ce qu’il entend de l’autre côté de la pièce dans laquelle il se trouve au sanatorium Juncal à Temperley. “Silence Il assure. Je ne ressens que les pas des formidables fonctionnaires qui vont d’un côté à l’autre dans le couloir du COVID-19. Médecins, infirmières, personnel de nettoyage, personnel du room service, qui prennent des risques à chaque minute pour que les patients puissent traiter cette maladie aussi inconnue que rare, au mieux sans séquelles ».

Le chauffeur a partagé sur son compte Instagram une photo du lit vide dans la chambre où il est hospitalisé pour coronavirus

Il détaille également l’habitude et les soins que les professionnels suivent lorsqu’ils entrent en contact avec un patient atteint de coronavirus. “Chaque fois qu’ils doivent entrer dans chaque pièce, ils s’habillent de nouveaux vêtements qu’ils enlèvent lorsqu’ils partent. Et ils le jettent dans un panier pour ne pas transporter le virus.

Avec des sentiments en surface, de la solitude de sa chambre, Lapegüe communique avec sa famille par téléphone. La technologie d’aujourd’hui vous rapproche de vos proches qui regrettent de ne pas pouvoir vous étreindre pour le moment, mais vous soutiennent à distance et vous souhaitent un rétablissement prochain.

En attendant, faites face à certains hauts et bas de cette maladie qui est encore nouvelle pour beaucoup. «Du coup, ils contrôlent l’oxygène dans le sang et ça sature bas, ils y mettent de l’oxygène pour mieux respirer. Et l’infirmière expérimentée vient vous injecter des antibiotiques ou un corticoïde, ou un anticoagulant, pour éviter une éventuelle thrombose. Et un marteau tombe sur ta tête, qui t’effondre sur le lit».

Face à ce panorama, il assure qu’il lui est difficile de sortir du lit, celui qu’il a laissé en s’installant dans le fauteuil de la chambre, à la recherche d’un changement dans son propre isolement. Ainsi, il espère simplement que “le temps passe et que le virus disparaîtra comme il est arrivé”.

Ce mercredi, le journaliste a fait monter sa température: «La forte fièvre s’est allongée dans mon lit et persiste encore», décrit-il, et maintient – «je dois admettre», précise-t-il – qu’il passe par différents symptômes: «Douleurs osseuses, dos douleur, fièvre, toux, décomposition, réticence, somnolence à tout moment. Et parfois, vous êtes agité, vous êtes essoufflé. Quelque chose que je connais bien sur mon asthme ».

Lors de ses jours d’hospitalisation, Sergio Lapegüe a partagé ses sentiments sur son compte Instagram

Souligne que la pneumonie est contrôlée et que le virus ne se propage pas. «Peut-être grâce au plasma de convalescence, il est au même endroit, là dans le poumon droit, près du cœur», analyse-t-il, et dessine un jeu de mots en s’adressant à ceux qui lui ont envoyé des messages de soutien depuis qu’il a commencé à transiter par la maladie. «Avec mon cœur, je vous parle toujours. Merci beaucoup pour tous les messages d’encouragement et de soutien. Ils m’excitent vraiment. Et ils sont innombrables. Bien que je sache qu’il y a des gens avec de mauvaises intentions – il répare -. C’est heureux des problèmes de l’autre. Que pensez-vous sans savoir. J’espère que vous pourrez arrêter de haïr ou d’envier car c’est mauvais pour le cœur de chacun de vous ».

Et il fait une nouvelle réservation, précise qu’il n’a pas contracté de coronavirus pendant ses vacances. «Malheureusement, j’ai été infecté ici. Je vous le dis du fond du cœur », remarque Sergio Lapegüe.

