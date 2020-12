Nouvelle polémique d’Ivana Nadal (Vidéo: Instagram)

“Je partage mes expériences de vie, en fournissant des outils avec beaucoup d’amour, pour éveiller les consciences”, Il dit Ivana Nadal dans sa biographie d’Instagram, un réseau social où il compte plus de deux millions et demi d’abonnés.

Là, elle partage différentes photos de sa routine quotidienne et des moments qu’elle partage avec ses amis et son petit ami, Bruno Siri -l’ex de Nati Jota-. À cette époque, il est parti en vacances à Rio de Janeiro, Brésil, et certains des utilisateurs l’ont interrogée pour avoir voyagé au milieu de la pandémie de coronavirus. Installée dans l’hôtel, la conductrice a enregistré une vidéo qui a suscité la polémique pour son avis sur le COVID-19[feminine.

Après avoir reçu quelques critiques pour ses réflexions sur les maladies et leurs remèdes, Nadal a cherché à clarifier «certains points». “Premier: la ficelle est obtenue en travaillant, évidemment -commencé-. Maintenant, quand vous travaillez toute votre vie pour quelque chose que vous souffrez, que vous vivez des moments difficiles, que vous vous lâchez simplement parce que vous devez aller travailler, vous êtes coincé dans cette énergie et c’est ce qui vous attire », a-t-il estimé.

“Maintenant, si vous appréciez ce moment merdique, le travail de pet, quelque chose que vous n’aimez pas, vous n’aimez pas, parce que vous avez confiance que votre univers a quelque chose de mieux préparé pour cela, ça vient”, a-t-il poursuivi et a donné un exemple de son expérience personnelle. «Je suis né dans une famille qui ni ma mère ni mon père n’ont jamais pris l’avion de leur vie et me voici: faire connaissance avec le monde. Parce que je l’ai rêvé et parce que je le construis tous les jours ».

VOIR ÉGALEMENT “Toutes les maladies ont un remède si on croit en soi”: la vidéo d’Ivana Nadal qui a été désavouée sur les réseaux

“Donc si vous rêvez vraiment cela, au lieu de m’insulter, croyez-le”, at-il ajouté. Et puis il a évoqué le coronavirus. «Bien sûr, cela existe, qui est une maladie que beaucoup de gens prennent», a-t-il déclaré à propos de la pandémie qui a déjà coûté la vie à plus de 1,75 million de personnes. «Comme je crois aussi deux choses», at-il remarqué. «Premièrement, cette mort fait partie de notre vie, c’est l’évolution. Lorsque votre rôle dans cette vie se termine, votre corps meurt, votre âme voyage vers un autre corps et là tout recommence. Cela dépend de vous combien vous travaillez dans cette vie pour évoluer et atteindre votre autre vie pour pouvoir en profiter un peu plus, ou continuer à souffrir comme vous l’étiez dans celle-ci. Maintenant, si vous continuiez à mettre votre énergie dans le reste, dans les choses que vous n’avez pas, que vous ne pouvez pas réaliser, dans ce que vous aimeriez avoir. Mais vous ne faites que vous plaindre parce que cela ne vous parvient pas, vous n’allez pas partir de là ».

Ivana Nadal s’est rendue au Brésil avec son petit ami et un groupe d’amis. Là, il fêtera le nouvel an

Et ils abaissent vos défenses. Votre système immunitaire s’affaiblit parce que vous ne vous donnez pas d’amour. Et il y a COVID-19, ou toute autre maladie. Donnez-vous de l’amour et tout passe“Ivana Nadal a poursuivi, renforçant ses déclarations controversées.

VOIR ÉGALEMENT Polémique dans les réseaux pour les conseils d’Ivana Nadal aux personnes qui ont perdu un enfant

«Comment renforcer mon système immunitaire? Faites tout d’abord attention à vous. Qu’est-ce qui vous manque? Sûrement la base est de se valoriser, de se sentir comme quelqu’un en chemin. Levez-vous et vous souhaite une bonne journée. Comme la personne que vous aimez le plus au monde. Saviez-vous que si vous ne vous souhaitez pas une bonne journée, à toute autre personne que vous souhaitez une bonne journée est un mensonge? Et pour quelqu’un d’autre que vous dites «Je t’aime» est un mensonge? Parce que tu n’as pas commencé à la base, c’est pour t’aimer. Quand je vous parle de tout cela, c’est parce que je l’ai vécu. Je me suis raillé tous les jours. Je viendrais ici et sourire sur la plage et sauter sur une jambe et puis j’irais aux toilettes pour me serrer le ventre parce que j’avais eu trois bières. Ça ce n’est pas de l’amour. Il faut bien se traiter, être fidèle. Savoir que vous êtes la seule personne qui sait vraiment ce qui vous arrive et ce dont vous avez besoin. Alors, commencez par vous. Faites-vous plaisir, donnez-vous de l’amour, faites de même pour le reste. Et COVID-19 ne vous touche pas, mon ami. Je te le promets”, Ivana Nadal a conclu dans une vidéo qui a suscité la polémique sur les réseaux sociaux.

JE CONTINUE DE LIRE

Les vacances de Hugh Jackman et Deborra-Lee dans les Hamptons, la promenade de Leonardo DiCaprio et Camila Morrone à Malibu: des célébrités en un clic

Élimination émotionnelle du singe Kapanga dans Masterchef Celebrity: “En cette année de pandémie, tu étais ma musique”

La révélation de Guillermo Coppola sur les funérailles de Diego Maradona: «Alors qu’il portait la boîte, il l’a insulté»

Les photos des débuts du magazine Cocodrilo au début de la saison 2021 à Villa Carlos Paz