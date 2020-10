Image Facebook de la fête du 31 octobre 2010. Sur l’image, vous pouvez voir Luis Andrés Colmenares danser avec Laura Moreno

Le matin du 1er novembre, il y a 10 ans, les journaux télévisés du pays ont commencé leurs émissions avec la mort de Luis Andrés Colmenares, retrouvé mort dans la canalisation du parc El Virrey à Bogotá. Bien qu’au début, ce n’était qu’une autre note judiciaire Au fil des ans, le procès pour sa mort est devenu l’événement le plus populaire en Colombie.

Dans la nuit du 30 octobre, Andrés Colmenares, étudiant éminent de l’Universidad de Los Andes, est allé rencontrer un groupe d’amis pour célébrer Halloween, dans l’un des secteurs les plus exclusifs de Bogotá, exactement sur Carrera 13 avec 84B Street, Zona Rosa. À travers des témoignages, des publications et du matériel lié au processus, nous reconstruisons l’événement minute par minute:

Selon l’histoire de Laura Moreno et Jessy Quintero, Laura est partie à 21h00, dans sa voiture pour aller chercher Colmenares chez lui dans le quartier du Quirinal, car ils sortaient ensemble depuis un mois et il voulait être avec lui au bar Penthouse.

Autour du 23h30 Colmenares et ses compagnons sont arrivés au bar et, selon Semana Magazine, ils ont remis la camionnette au service de voiturier et ont marché quelques mètres jusqu’à l’entrée de la discothèque, où ils ont rencontré un camarade de classe chargé de leur remettre leurs laissez-passer d’entrée.

Autour du 2 h 45 La fête s’est terminée et Colmenares aurait quitté le bar agacé par un incident qu’il avait eu à l’intérieur avec Laura Moreno. Une fois que Laura, Jessy et Luis ont atteint la rue, ils se sont retrouvés devant la discothèque avec plusieurs amis qui restaient encore. Le groupe a attendu là-bas que le service de voiturier apporte le camion de Laura.

Minutes plus tard Colmenares continuerait d’être agité et agacé par ce qui s’est passé et soudain, à pas précipités, il se serait enfui et aurait traversé la rue jusqu’au parc qui se trouve devant la discothèque Il a marché en diagonale le long de cette rue puis a pris la 85e rue à l’ouest.

À 3:29 du matin La partie la plus déroutante et la plus décisive de l’affaire a eu lieu, car selon Laura, elle a dit à Jessy au téléphone qu’elle avait attrapé Luis, soudain qu’il l’avait lâchée et qu’elle était partie courir, qu’elle ne pouvait plus le voir et criait: Il est tombé, il est tombé, Negro est tombé dans la pipe! ».

Vers 4h00 du matinLe groupe a tenté de trouver Colmenares et a même demandé à des policiers de l’aider à chercher, ce qui n’a pas abouti car ils ont supposé que le jeune homme était rentré chez lui.

À 4:19 du matin Jessy a décidé d’appeler le frère de Luis depuis son téléphone pour lui demander, une fois de plus, s’il était arrivé. De nouveau, le plus jeune des Colmenares répondit par la négative.

Selon le service d’incendie de Bogota, il a été enregistré un appel d’urgence à 4h00 dans laquelle la chute d’une personne dans la conduite El Virrey a été signalée. Après 20 minutes d’examen, de 4h47 à 5h17, le service d’incendie n’a rien trouvé à l’endroit indiqué.

La chose étrange est que le même 31 octobre, entre 19h30 et 20h20. Ils ont procédé à une nouvelle fouille et ont trouvé le corps du jeune Luis Andrés Colmenares.

Oneida Escobar, la mère de Luis Andrés, était allée au parc chercher son fils à 6h00 après que Laura et Jessy aient appelé le frère de Luis. Escobar a d’abord fouillé les hôpitaux et les postes de police. La nuit, après l’insistance de la mère des disparus, Oneida Escobar, les pompiers ont procédé à la deuxième perquisition, trouvant le corps de Luis Andrés Colmenares à environ 120 mètres de l’endroit où Moreno a déclaré que Luis était tombé.

Le corps a été transféré à l’Institut national de médecine légale et le résultat de la première autopsie a montré que Colmenares avait une intoxication alcoolique de grade 3, ce qui soutenait la théorie d’une mort accidentelle.

Cette théorie n’a jamais été acceptée par la famille Colmenares, qui insiste sur le fait que leur crime était un meurtre.

Dès lors, un roman médiatique a été construit où plus de protagonistes, de faux témoins, la disparition de preuves, des livres et même une série pour Netflix sont apparus qui montraient leur version fictive de ce qui s’était passé.

