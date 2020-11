Alberto Fernández avec un groupe de maires lors de la réunion qui a eu lieu à Lomas de Zamora

La préoccupation de les maires de Buenos Aires car son avenir prend de longs mois. Bien que 2023 soit extrêmement loin dans le calendrier, compte tenu notamment des culbutes de la politique nationale, la loi adoptée sous le gouvernement de Maria Eugenia Vidal, qui empêche les maires d’être réélus plus d’une fois de suite, est devenu un sujet de conversation parmi eux ces dernières semaines. Une nouvelle escalade de cette inquiétude qu’ils ont depuis quatre ans.

La limite de réélection touche tous les partis politiques. Sur 135 maires, 95 ne peuvent être réélus dans un délai de trois ans. Dans ce vaste groupe, de nombreux poids lourds des banlieues entrent. Surtout du péronisme. Des dirigeants qui gouvernent des localités de plus de 300 000 habitants et ont transformé le pouvoir territorial, qui leur donne les voix, en un véritable pouvoir, que quelques-uns possèdent et leur donne la possibilité d’être influents.

Parmi les chefs communaux les plus éminents qui ne pourront pas se réélire figurent Mariano Cascallares (Amiral Brown), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Ariel sujarchuck (Escobar), Alberto pieds nus (Ituzaingó), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Juan Zabaleta (Hurlingham), Julio Zamora (Tigre) et Andres Watson (Florencio Varela). Juste quelques noms propres d’une longue liste.

Le Président a soutenu la possibilité que les maires soient élus indéfiniment

La semaine dernière, Alberto Fernández a eu deux déjeuners avec des maires péronistes de la banlieue. Un à Lomas de Zamora et un autre à Avellaneda. Deux endroits où ceux qui gouvernent ne peuvent pas renouveler. Martín Insaurralde et Jorge Ferraresi Ce ne sont pas seulement deux des chefs communaux les plus puissants de la banlieue: ce sont aussi des rouages ​​importants dans la structure provinciale du péronisme. Lors des deux réunions, le président a évoqué des réélections. Et à deux reprises, il s’est dit en faveur de leur existence. En d’autres termes, c’était contraire à la loi.

La dernière réunion a été celle qui s’est tenue à Avellaneda. Lors de cette réunion, il a prononcé une phrase qui a été largement acceptée par toutes les personnes présentes. “Si les gens veulent voter pour eux une, deux ou trois fois, il ne doit pas y avoir de limitation”Dit-il devant le regard attentif des convives. Il n’y eut pas une seconde de silence. Il y a eu des applaudissements massifs. Une démonstration collective de bonheur.

Lors de cette réunion, il y avait un grand groupe de maires du péronisme et le gouverneur de Buenos Aires était également là Axel Kicillof. La phrase a été divulguée et la question a été installée sur l’agenda politique. Peut-être que Fernández lui-même a cherché à le faire. Cependant, les chefs communaux préfèrent ne pas hisser publiquement le drapeau de la réélection. Ils savent que l’initiative pourrait impliquer de payer un coût politique dont ils ne sont pas conscients.

Axel Kicillof ne veut pas entrer dans la discussion de réélection

Beaucoup d’entre eux préviennent que le sujet est trop frivole et n’intéresse que le micromonde de la politique. Les gens sont sur un autre ton. Préoccupé par la crise économique et vivant avec la pandémie. Deux réalités parallèles et éloignées. Mais personne ne nie qu’il y ait un intérêt clair à ce que cette loi ne soit pas appliquée. C’est une préoccupation que, dans une plus ou moins grande mesure, tout le monde a.

Les maires ont décodé les propos du chef de l’Etat de différentes manières. Mais sur la plupart des lignes d’interprétation, ils sont d’accord. Fernández leur a fait un clin d’œil face à un problème qui les inquiète et qui limite leurs aspirations politiques, mais surtout leur pouvoir politique.

Si la loi reste en vigueur, telle quelle, après 2021, les chefs communaux commenceront à voir leur pouvoir se diluer sur le chemin de la fin de l’administration. Derrière eux, dans l’ombre ou au soleil, apparaîtront de nouveaux candidats pour occuper le siège municipal. Concurrents directs dans le litige pour le pouvoir royal. La loi comprend également les députés, les sénateurs et les conseillers scolaires. Le malaise et l’incertitude sont également palpables dans certains coins de l’Assemblée législative.

Alberto Fernández reçoit généralement des maires à Olivos ou à la Casa Rosada (présidence)

Lorsqu’ils ont entendu Fernández dire que Néstor Kirchner appréciait le rôle des maires et qu’il avait le même point de vue sur la place importante qu’ils occupaient devant la communauté, certains ont lu un geste de différenciation avec votre colistier. L’ancienne présidente n’avait pas, en son temps à la Casa Rosada, un lien très fluide avec eux. Aujourd’hui, il ne l’a pas non plus. Beaucoup de ceux qui ont fini par s’aligner sur le Frente de Todos ont promu un péronisme sans Cristina. Dans le Kirchnerisme, ils sont plus pragmatiques qu’il n’y paraît, mais ils n’oublient pas le passé.

Fernández, quant à lui, était en charge de la construction une relation directe avec les maires, sans renier Kicillof mais alimentant un aller-retour personnel non-stop dans le gouvernorat de Buenos Aires. Il les reçoit à la Quinta de Olivos ou à Balcarce 50. Il leur donne des détails sur les principaux problèmes sur son bureau, comme la renégociation de la dette ou l’achat de vaccins. Les invite à des événements. Cela les fait se sentir importants dans le vaste programme gouvernemental. Gestes Caresses dans le code politique.

Bien que ce soit encore jusqu’en 2023, les élections de l’année prochaine pourraient constituer un sauf-conduit pour de nombreux chefs communaux qui ne pourront pas se réélire. Il leur est difficile de descendre du bateau si vite et de négocier une place sur les listes législatives, mais personne n’ose le rejeter carrément avec autorité. Dans tous les cas, ils estiment avoir de meilleures chances de se réorganiser que les législateurs provinciaux, eux aussi concernés par la loi et n’ayant pas leur propre poids à négocier.

De nombreux maires péronistes de banlieue se sont retrouvés sans possibilité de réélection en 2023

Un chef de communauté de banlieue a formulé une hypothèse qui a à voir avec le niveau d’affection qu’ont les paroles du président. «Alberto a donné un signal pour demander le soutien des maires. Vous devez construire un consensus et contenir les angoisses. De plus, cela n’a aucun coût politique pour lui. Cela ne lui fait pas de mal ni ne lui profite car la décision ne dépend pas de lui. Donnez juste une démonstration de soutien », se dit-il. Sa performance n’est pas trop différente de ce que font beaucoup de ses pairs.

Ces dernières semaines, dans la conversation fréquente des maires, dans les groupes WhatsApp ou lors des réunions auxquelles ils assistent, une rumeur a commencé à Sergio Massa et Máximo Kirchner ils ont préféré ne pas boycotter la loi. N’entrez pas sur ce terrain et ne regardez pas à l’extérieur.

Chacun avait son motif. Le chef du Front Renovador parce qu’il a accompagné le projet et en a été l’un des promoteurs. Son espace a voté pour lui et l’a défendu à l’Assemblée législative. Le président de l’inter-bloc pro-gouvernemental aux députés parce qu’il voyait dans la limite des réélections la possibilité de promouvoir les candidats de La Cámpora. Des rumeurs qui abondent dans une coalition où ils se regardent avec suspicion mais comprennent que l’unité est intouchable.

La loi a été adoptée sous le gouvernement de María Eugenia Vidal (Christian Heit)

Près du chef du groupe Kirchner, ils nient cette action. «Lorsque nous voulons nommer un maire, nous allons aux élections. Parfois les choses se passent bien pour nous, comme cela s’est produit à Quilmes, Mercedes, Luján ou Carmen de Areco, et parfois les choses vont mal pour nous, comme tout le monde en politique. Mais il n’a jamais été contre des réélections indéfinies », ont-ils assuré. En outre, ils préviennent qu’ils étaient l’un des rares à s’opposer à la loi et à ne pas voter pour elle. Dans le front du renouveau, ils ont préféré le silence.

Pour sa part, Kicillof n’a pas l’intention de se lancer dans cette discussion. Au moins pour l’instant et, surtout, publiquement. Rien n’indique qu’il va s’opposer à ce que la loi soit tentée de modifier à l’Assemblée législative ou qu’un appel d’amparo soit présenté pour éviter son application. Vous ne mettrez pas les pieds dans la boue. “Ce n’est pas notre problème”, ils maintiennent dans le gouvernement.

Les maires envisagent différentes options pour sortir de la situation difficile dans laquelle la loi les a placés. L’une consiste à faire une présentation judiciaire conjointe, une autre consiste à rechercher un consensus au sein de l’Assemblée législative pour modifier l’article 7 de la loi qui maintient que “La période des maires, conseillers, conseillers scolaires, députés et sénateurs à l’entrée en vigueur de la présente loi sera considérée comme la première période”, et que la période considérée est la dernière, qui a débuté en 2019, et non celle qui a commencé en 2015, qui était en vigueur au moment où le projet a été approuvé. Une décision plus risquée serait l’abrogation militaire de la loi. Cela semble être un scénario impossible.

Alberto Fernández avec deux maires de l’opposition: Jorge Macri et Néestor Grindetti

Seuls quelques maires ont marqué le terrain dans la discussion. L’un d’eux était celui de Lanús, Nestor Grindetti, qui n’a aucune possibilité de réélection et a clairement exprimé sa position en une seule phrase: “Nous n’allons pas effacer avec notre coude ce que nous écrivons avec notre main”. De Vicente López, Jorge Macri appuyait cette définition même. Tous deux, membres de Juntos por el Cambio, soutiennent l’essence de la loi adoptée en 2016 sous l’administration de Vidal.

Dans le même espace, il y a différentes positions. Le maire de La Plata, Julio Garro, ne pense pas comme ses partenaires. Dans un Zoom devenu viral sur les réseaux sociaux, il a expliqué sa remise en cause de la norme. Il fait valoir que la loi est mal appliquée car elle reprend la période de gestion qui avait commencé un an plus tôt. Les lois ne peuvent pas être rétroactives, soutient-il. «Il aurait dû être appliqué en avant et non rétroactivement. Ce sera la question qui est posée à la loi, pas à son esprit “il expliqua.

La préoccupation des maires quant à l’application de la loi est vivante dans leur propre agenda. Le président a déjà exprimé sa position, Kicillof s’est écarté et dans l’opposition il y a des interprétations différentes. La discussion est ouverte. Le problème peut s’estomper dans les semaines à venir, mais il sera actif dans le fil politique clandestin. Les maires ne veulent pas perdre le pouvoir et Alberto Fernández ne veut pas qu’ils le perdent.

