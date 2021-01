Regé-Jean Page, idiot de «Bridgerton» (@regejean)

Page Régé-Jean, 30 ans, est l’un des acteurs du moment après la première de la première saison de “Bridgerton”. L’acteur britannique a eu autant de succès que le duc de Hastings dans la nouvelle série Netflix qu’on dit maintenant qu’il pourrait devenir favori pour jouer James Bond sur grand écran.

Daniel Craig, 52 ans, a terminé son travail en 007 sur “No Time to Die”. Le film, le 25e épisode de la franchise, devait sortir en salles en 2020, mais a été reporté jusqu’à Avril 2021 en raison de la pandémie.

En attirant autant d’attention ces dernières semaines, des rumeurs ont commencé que l’avenir du Londonien était dans la célèbre franchise de l’agent. Il en a récemment parlé dans “The Tonight Show” de Jimmy Fallon.

Interrogé sur cette possibilité, il a répondu: “Je pense qu’il devrait y avoir un élément de traduction culturelle ici: si vous êtes britannique et que vous faites quelque chose d’une certaine renommée que les gens apprécient positivement, alors ils commencent à dire le mot” B “(Bond).”

“C’est comme un badge: vous obtenez le mot ‘B’ comme un badge de mérite”, a poursuivi l’acteur, précisant qu’il ne pense pas que ce soit une possibilité à ce stade: “Je suis très, très heureux d’avoir ce badge, je suis heureux d’être dans une si merveilleuse compagnie de gens qui l’ont, mais c’est toujours ça, un badge.

La popularité de Regé-Jean Page se reflète dans ses numéros sur les réseaux sociaux qui ont considérablement augmenté: avant le lancement de la série, Sur Instagram, il comptait 35 000 abonnés et aujourd’hui il en compte plus de 2,2 millions.

Lorsqu’un acteur britannique a du succès, il commence à jouer pour jouer l’un des personnages les plus célèbres du cinéma. C’est arrivé à Cillian Murphy quand “Peaky Blinders” était à son sommet, et récemment à Richard Madden avec “Bodyguard” et Paul Mescal avec “Normal People”. Au sommet des enjeux sont Idris Elba et Tom Hardy pour remplacer Craig qui quitte son rôle après un total de cinq productions, mais il faudra attendre pour connaître la décision finale qui pourrait venir après la première du film cette année.

Craig a joué James Bond pendant 15 ans. La star hollywoodienne est devenue l’agent 007 en 2005, alors qu’il avait 37 ans. Il est marié depuis 2011 à Rachel Weisz, avec qui il a une fille. Des années avant son mariage avec l’actrice, l’acteur avait une relation avec Fiona Loudon, avec qui il avait une fille nommée Elle. De son côté, Weisz a aussi un fils, Henry Chance, fruit de son mariage avec le cinéaste Darren Aronofsky.

“No Time to Die” est réalisé par Cary Fukunaga (True Detective, Beasts of No Nation) et écrit par la scénariste et actrice Phoebe Waller-Bridge, connu pour “Fleabag” et “Killing Eve”.

En plus de Craig, le film a une grande distribution: Ana de Armas, Lashana Lynch, Léa Seydou, Naomie Harris, Christoph Waltz, Ben Whishaw, Billy Magnussen et Ralph Fiennes.

