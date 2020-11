PHOTO DE FICHIER: Petites blouses médicales avec des étiquettes indiquant «Vaccin COVID-19» en anglais à côté d’une seringue sur cette photo d’illustration prise le 10 avril 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Illustration

13 novembre (.) – Les laboratoires Reig Jofre ont annoncé vendredi de solides résultats commerciaux à la fin du mois de septembre, tout en annonçant que la société serait en mesure de fabriquer et de fournir un vaccin contre le COVID-19 à partir du deuxième trimestre de 2021 .

«La nouvelle usine de fabrication de flacons injectables a la capacité, conformément à d’autres contrats et plans d’expansion, de fabriquer jusqu’à 50 millions de flacons par an. Cette capacité pourrait assurer la fabrication et la fourniture du vaccin COVID 19 aux pays qui le font. nécessaire à partir du deuxième trimestre 2021 “, a déclaré la société, ajoutant qu’elle fabrique actuellement d’autres vaccins pour d’autres infections dans ses installations.

En ce sens, le groupe a averti que la production de médicaments essentiels liés au COVID-19 pourrait affecter les revenus et les résultats de 2020 en devant reporter la fabrication et la vente d’autres produits, tout en étant convaincu que la croissance internationale et la vente de d’autres médicaments essentiels vous aident à atténuer la baisse de revenu due à la pandémie.

Dans le même communiqué adressé à la CNMV vendredi, Reig Jofre a indiqué que ses ventes avaient augmenté de 16% à 170 millions, reflétant l’impact de la nouvelle activité ostéoarticulaire au premier trimestre, tandis que l’ebitda (marge brute d’exploitation) atteignait 19,2 millions, 55% de plus qu’à la même période de l’année précédente.

Pour le quatrième trimestre, la société catalane s’attend à une croissance plus faible en raison de l’impact du COVID-19, qui, comme fin septembre, continuera d’alourdir les revenus du groupe, “en particulier dans les spécialités Pharmacare jusqu’aux niveaux de visite médicale pour récupérer », a-t-il dit.

