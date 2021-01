La réinfection par COVID-19 est l’un des aspects les moins connus du virus SRAS-CoV-2 (REUTERS / Callaghan O’Hare)

11 mars L’OMS a déclaré le coronavirus une pandémie. À peine 9 mois plus tard, Les vaccins Pfizer-BioNtech, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca-Oxford ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence dans divers pays. Malgré ces progrès encourageants, le virus du SRAS-CoV-2 frappe plus férocement que jamais les pays, en particulier ceux qui figurent en tête des listes des territoires avec le plus de cas et de décès confirmés par COVID-19.

C’est que ces derniers jours, l’existence d’une nouvelle souche plus contagieuse a été confirmée et dont la mortalité est encore inconnue, bien que l’on pense qu’elle ne serait pas plus fatale. Certains experts affirment que cette variation deviendra la dominante et que les nouveaux positifs se multiplieront plus rapidement..

Ces derniers jours, l’existence d’une nouvelle souche plus contagieuse (. / EPA / ANDRE PAIN) s’est confirmée

Dans tous les cas, et selon l’Université Johns Hopkins, il y a déjà 47 millions de patients récupérés par COVID-19 dans le monde. Par exemple, Aux États-Unis, pays qui mène le classement des positifs et des décès dus au virus (20,4 millions et 351 mille respectivement), 12 millions de personnes ont déjà souffert de la maladie et ils ont une épidémiologie élevée. En Argentine, un pays qui compte 1,6 million d’infectés et 43000 décès dus au coronavirus, ceux récupérés s’élèvent à 1,4 million.

Maintenant, depuis le premier cas enregistré et l’émergence ultérieure du virus SRAS-CoV-2 dans le monde, de retour le 17 novembre 2019, une question a commencé à rebondir avec une force croissante entre les murs des centres de recherche épidémiologique et a commencé à être une source de préoccupation dans la communauté scientifique: Est-il possible pour une personne déjà atteinte du COVID-19 d’être réinfectée à court, moyen ou long terme? Et là, les concepts des mots réinfection et recontagion sont essentiels pour comprendre un aspect encore peu connu qui devra être beaucoup plus exploré et approfondi.

Selon les preuves scientifiques, pour certains virus, la première infection peut conférer une immunité à vie; mais pour les coronavirus saisonniers – c’est connu – l’immunité protectrice est de courte durée. Mais à propos du SRAS-CoV-2, le monde apprend alors que la pandémie se déroule.

Pour certains virus, la première infection peut fournir une immunité à vie; mais pour les coronavirus saisonniers – c’est connu – l’immunité protectrice est de courte durée (Europa Press)

Consulté par Infobae, le médecin des maladies infectieuses Lilián Testón (MN87.307), coordinateur du Département d’épidémiologie et de contrôle des infections du FUNCEI (Fondation du Centre d’études infectieuses du Dr Daniel Stamboulian), a expliqué: «La réinfection est un phénomène très débattu pendant la pandémie actuelle et certains concepts sont encore flous. Votre diagnostic est difficile, puisqu’il faut des techniques de séquence génomique pour comparer les deux infections et que la primo-infection a été confirmée par PCR, il y a disparition des symptômes de ladite infection ».

“Nous savons que la PCR peut rester positive au-delà du patient présentant des symptômes et ce qu’elle démontre est la présence de particules non infectieuses. Une fois infectés, les individus ont développé une réponse immunitaire contre le SRAS-CoV-2 estimée entre 2 et 4 mois, en se rappelant que dans plus de 80% l’infection au COVID est bénigne. D’après ce que nous savons du virus, la réactivation, la rechute ou l’infection latente semblent moins possibles et n’ont pas été décrites dans les coronavirus », a-t-il ajouté.

En Argentine, un pays qui compte 1,6 million d’infectés et 43000 décès dus au coronavirus, ceux récupérés s’élèvent à 1,4 million (. / Juan Ignacio Roncoroni / Archive)

Selon Testón, «Des cas de réinfection ont été décrits en Israël, à Hong Kong, aux États-Unis, en Belgique et en Équateur, dans le cas du patient du Nevada, aux États-Unis, la première infection légère et la deuxième sévère. Il est important de noter qu’aucune de ces infections n’a été détectée de déficience immunitaire et que des recherches plus approfondies sur les réponses immunitaires préexistantes et leur durée avant réinfection et le rôle des mutations observées dans certains pays au cours du dernier mois sont nécessaires ».

Pour le docteur en virologie Laura Palerme, Professeur argentin qui vit et enseigne à la Faculté du programme de biologie humaine de l’Université Hunter et de la City University de New York, “les définitions scientifiques de la réinfection et de la recontagion nous disent qu’elles sont synonymes, et en ce qui concerne COVID-19, quel On voit jusqu’à présent que lorsqu’un patient a souffert de cette maladie et s’est rétabli, en général, il ne redevient pas infecté, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de réinfection.».

L’humanité a déjà l’autorisation d’utilisation d’urgence des vaccins de Pfizer-BioNtech, Sputnik V, Moderna, AstraZeneca-Oxford dans divers pays (REUTERS / Dado Ruvic)

En dialogue avec Infobae, développé: “Pour l’instant les données suggèrent qu’au moins le patient récupéré du coronavirus produit une réponse immunitaire efficace pendant au moins 6 mois, et avec le temps, nous pourrons trouver des données plus spécifiques sur la durée de cette réponse immunitaire efficace».

“Dans certains cas, Comme dans tous les processus biologiques, il y a des exceptions, il y a des exemples de patients âgés, avec des problèmes immunologiques ou des traitements oncologiques qui ont subi une réinfection; c’est une proportion très faible par rapport à la grande majorité des patients qui guérissent », a ajouté le virologue.

Dans ce contexte, il y a une bonne nouvelle selon le professeur du Hunter College: «Cette expérience naturelle impliquant des personnes infectées et non réinfectées nous donne des données très positives qui suggèrent fortement qu’un vaccin pourrait être obtenu, qu’il était efficace contre le nouveau coronavirus et pour l’instant tous les nouveaux vaccins, Pfizer et Moderna, qui sont plus innovants, ou les plus conventionnels comme Sputnik V ou AstraZeneca-Oxford, sont efficaces et protéger ceux qui se font vacciner».

Chez la plupart des personnes infectées, il y a une activation du système immunitaire, avec la production d’anticorps neutralisants et l’activation des lymphocytes T. . / Ramón de la Rocha / Archivo

Il y a une autre situation exceptionnelle selon ce qui a été expliqué à ce médium par Laura Palermo: “Il y a des gens qui sont confus par rapport aux patients qui ont apparemment été réinfectés mais en général ce sont des cas d’images qui ne pourraient jamais éliminer complètement le virus et subir une sorte de rechute, ce sont des patients qui se sentent mal pendant plusieurs semaines, à un moment donné, ils semblent s’améliorer puis rechutent. Ces patients souffrent en fait d’une seule infection, la primitive, mais plus répandue que d’habitude, et ces cas sont appelés «infection persistante».

Également en dialogue avec Infobae, le médecin des maladies infectieuses Roberto Debbag (MN 60253), vice-président de la Société latino-américaine des maladies infectieuses pédiatriques et membre du conseil d’administration de la Société pédiatrique spécialisée dans les maladies infectieuses, a précisé: «Aujourd’hui, les réinfections sont anecdotiques dans le monde et cela est probablement dû à la perte d’anticorps chez les patients survenant après un an ou au-delà, comme c’est le cas avec le SRAS.».

Qu’est-ce que ça veut dire? “Il existe des documents indiquant qu’à huit mois, les patients récupérés par COVID-19 continuent d’être protégés avec des titres d’anticorps et avec une immunité cellulaire. Il existe peut-être un processus appelé immunité décroissante, c’est-à-dire immunité décroissante, où ces anticorps sont perdus avec le temps, une diminution immunitaire est observée, une perte graduelle d’immunité. Avec le SRAS, c’est environ deux ans. Pour cette raison, c’est que les premiers stades de circulation d’un virus comme le SRAS-CoV-2 les chances de réinfection sont très faibles, anecdotiques“, A conclu l’infectologue pédiatrique.

Le personnel de santé travaille avec des échantillons positifs pour COVID-19 dans un laboratoire hospitalier (. / Enric Fontcuberta / File)

Le secrétaire de l’accès à la santé, Carla Vizzotti, a évoqué début décembre le consensus sur la prise en charge des réinfections développé par le comité d’experts et les services d’épidémiologie des juridictions. “Les nouvelles infections par le SRAS-CoV-2 sont considérées comme une réinfection chez les personnes qui ont déjà documenté un premier épisode d’infection», A défini le fonctionnaire.

En outre, Une personne avec une CRP détectable pour le SRAS-CoV-2 est considérée comme un cas suspect de réinfection après une période supérieure ou égale à 45 jours après la première infection pendant laquelle elle est restée exempte de symptômes et / ou une CRP indétectable a été obtenue pour SARS-CoV-2.

Vizzotti a noté que Les informations disponibles à l’heure actuelle indiquent que plus de 90% des cas génèrent une réponse immunitaire protectrice entre 10 et 21 jours, bien que «ces anticorps diminuent avec le temps, en particulier chez les personnes qui ont eu des infections légères ou asymptomatiques». Il n’est pas exclu qu’une personne puisse être réinfectée et transmettre la maladie, même si à ce jour le risque est estimé à très faible.

En revanche, chez ceux récupérés (confirmés par le laboratoire) qui présentent une nouvelle exposition au virus, c’est-à-dire qu’ils sont en contact étroit avec un cas confirmé trois mois après l’épisode, l’isolement n’est pas recommandé, ni de refaire les tests de détection, mais le contrôle de l’évolution. “En cas de réinfection, l’isolement, les soins et le contrôle des contacts sont recommandés», A-t-il précisé.

Dans tous les cas, qu’ils aient ou non COVID-19, et selon les informations officielles publiées par le ministère de la Santé, Toutes les mesures préventives doivent être poursuivies pour minimiser la transmission du virus SRAS-CoV-2 grâce à l’utilisation d’un masque, à la distance sociale et au lavage des mains.

