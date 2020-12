Le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro montre son bulletin de vote en votant dans un bureau de vote lors des élections législatives à Caracas, Venezuela, le 6 décembre 2020. REUTERS / Fausto Torrealba

Les élections législatives au Venezuela, où la fraude électorale convoquée par la dictature de Nicolás Maduro pour ce dimanche a enregistré 80% d’abstention, a été largement rejetée et non reconnue par la communauté internationale.

L’un des premiers pays à dénoncer ces élections a été les États-Unis qui, par l’intermédiaire de leurs secrétaires d’État, Mike Pompéo, a décrit la journée comme «une fraude et une imposture, pas une élection».

«La fraude électorale du Venezuela a déjà été commise. Les résultats annoncés par le régime illégitime de Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien », a déclaré le secrétaire d’État américain à travers ses réseaux sociaux.

Pour sa part, l’ambassade des États-Unis au Venezuela, a décrit Maduro comme un faux président, qui “célèbre une élection fictive pour monter une fausse assemblée nationale”.

Maduro est un faux président, il célèbre un simulacre d’élections pour monter une fausse assemblée nationale. Ils ont préparé la fraude pendant des mois avec des résultats convenus, quoi qu’il arrive. Ils ne recherchent que des photos «d’électeurs», ils ne montrent pas comment ils extorquent, avec des votes forcés. – Ambassade virtuelle des États-Unis, Venezuela (@usembassyve) 6 décembre 2020

“Ils ont préparé la fraude pendant des mois avec des résultats convenus, quoi qu’il arrive. Ils ne cherchent que des photos d’électeurs, ils ne montrent pas comment ils extorquent, avec des votes forcéss », a publié le compte de l’ambassade des États-Unis sur le compte Twitter.

En Amérique latine, le gouvernement du Panama “a regretté que les élections législatives au Venezuela se soient déroulées ce dimanche 6 décembre, dans des conditions qui ne garantissaient pas un processus démocratique, transparent, inclusif, libre et équitable pour le peuple vénézuélien”.

“Les faiblesses institutionnelles du processus, les obstacles rencontrés par les partis d’opposition, la faible participation enregistrée par les médias indépendants et l’absence du respect international recommandé et largement accepté sèment des doutes inacceptables sur les résultats de cette consultation»A déclaré le ministère panaméen des Affaires étrangères dans un communiqué.

La Colombie, pays voisin, a publié dans la soirée un communiqué par l’intermédiaire de son ministère des Affaires étrangères dans lequel «elle ne reconnaît pas les résultats des élections frauduleuses du 6 décembre promues par le régime illégitime de Nicolás Maduro sans les garanties d’impartialité, de liberté, d’égalité des opportunités, justice et transparence du système démocratique ».

“Il n’est pas possible de reconnaître la légitimité des élections qui se sont déroulées sans l’existence d’une autorité électorale neutre, indépendante et transparente, sans la participation de toutes les forces politiques, en particulier l’opposition démocratique persécutée par le régime, et qu’ils n’avaient pas d’observation électorale objective et fiable », a publié le ministère colombien des Affaires étrangères dans son communiqué.

Un membre de la garde d’honneur présidentielle fait la queue dans un bureau de vote lors des élections législatives à Caracas, Venezuela, le 6 décembre 2020. REUTERS / Manaure Quintero

En outre, les autorités colombiennes ont dénoncé que “Le régime dictatorial de Nicolás Maduro cherche à prolonger l’usurpation du pouvoir et à assurer le contrôle de l’Assemblée nationale, la seule institution démocratique qui survit au Venezuela”.

Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Ernesto Araujo, a qualifié les élections législatives de ce dimanche au Venezuela de “farce” et a assuré que seuls ceux qui “tolèrent la dictature et le crime organisé” peuvent légitimer ce processus électoral.

Araujo a utilisé son compte Twitter pour attaquer Nicolás Maduro, dont le «régime», a-t-il dit, organise des élections qui ne peuvent être reconnues que «aux yeux de ceux qui apprécient ou tolèrent la dictature et le crime organisé».

“Le résultat de toute” légitimation “de Maduro” signifiera “plus d’oppression et de faim pour les Vénézuéliens, plus de force pour le crime dans toute la région”, a déclaré Araujo, qui en a profité pour attaquer le Forum de Sao Paulo, qu’il considère la «grande organisation politique criminelle» de cette époque.

04/08/2019 Venezuela.- Le Brésil qualifie les élections vénézuéliennes de “farce”. Le ministre des Affaires étrangères du Venezuela, Ernesto Araujo, a qualifié les élections législatives de ce dimanche au Venezuela de “farce” et a assuré que seuls ceux qui “tolèrent la dictature et le crime organisé” peuvent légitimer ce processus électoral. POLITIQUE D’AMÉRIQUE DU SUD BRÉSIL INTERNATIONAL AMÉRIQUE LATINE MARCELO CHELLO / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO

“Cependant, le peuple vénézuélien a rejeté la farce électorale. Avec un taux de participation très faible, il a montré que les élections législatives ne représentaient pas sa volonté“, a écrit.

Le ministre uruguayen des Affaires étrangères, Francisco Bustillo, a déclaré samedi qu’il n’attend «rien» des élections législatives de demain au Venezuela et a assuré que Montevideo était disposé à collaborer à la recherche d’une issue quand «il y a vraiment une volonté» de le faire en partie du gouvernement “dictatorial” de Nicolás Maduro.

Pour cette raison, L’Uruguay n’était pas “actif” au sein du Groupe de contact international (GIC) sur le Venezuela, composé de pays européens et d’Amérique latine, jusqu’à ce qu’il voit “une réponse sérieuse” du régime de MaduroBustillo a déclaré dans une interview avec Efe à Bruxelles, où il a passé trois jours à essayer de promouvoir la signature de l’accord Union européenne (UE) -Mercosur.

Le chef de la diplomatie uruguayenne a indiqué que s’ils n’ont pas encore quitté ce groupe, c’est par «respect» pour les États qui le composent.

En Amérique du Nord, Canada Elle n’a pas non plus reconnu le résultat des élections tenues ce dimanche dans le pays des Caraïbes “parce que le processus ne remplissait pas les conditions minimales d’un exercice libre et juste de la démocratie”.

Les Vénézuéliens protestent contre les élections législatives tenues aujourd’hui au Venezuela, à Bogotá (Colombie). Le Venezuela vit ce dimanche une journée d’élections législatives pour élire 277 membres de l’Assemblée nationale. . Carlos Ortega

“Des élections libres et équitables ne peuvent avoir lieu que lorsque les droits démocratiques sont pleinement respectés. Nous continuons d’appeler à une transition démocratique pacifique et à des élections présidentielles libres et régulières. Le Canada soutiendra toujours le peuple du Venezuela dans sa lutte pour restaurer la démocratie », a déclaré le candidat au ministère des Affaires étrangères.

Pour leur part, Ministres des affaires étrangères de l’Union européenne Ils rejetteront les élections de ce lundi et favoriseront le “consensus maximal” avec l’opposition et les pays de la région sur la scène qui s’ouvre jusqu’au 5 janvier, date à laquelle prend fin le mandat de l’Assemblée nationale présidée par Juan Guaidó.

“Nous prendrons les conséquences politiques de ne pas reconnaître la légitimité de ces élections. (…) Notre idée, d’ici le 5 janvier, est d’avoir le maximum de consensus possible sur l’évaluation des élections du 6 décembre et le statut de la nouvelle Assemblée nationale », ont indiqué vendredi des sources européennes.

L’UE ne reconnaîtra pas le résultat des élections car elle considère qu’elles ne respectent pas les normes démocratiques minimales et telle sera la réaction des chefs de la diplomatie lors de leur rencontre lundi à Bruxelles, lors d’une réunion prévue à l’avance, bien que tenue le lendemain. des élections législatives.

