“La chanson que tu m’as faite … Tu es un fils de s …”, c’était l’une des premières choses Diego Maradona a dit à Rodrigo Bueno lorsqu’ils se sont rencontrés à la porte de La Bombonerita, à Cuba, lors d’une visite enregistrée par le cycle. Contre et cela restera dans l’histoire de la télévision.

Le voyage de Cordoue à La Havane dix jours avant sa mort, qui a rendu la rencontre épique. Flatté par la proposition, mais sûr que quelques jours après son 27e anniversaire, il avait encore beaucoup de choses à vivre, y compris la réalisation du rêve de chanter à Ten, El Potro a d’abord dit «non» à l’invitation du programme Telefe.

Alejandra Romero, la dernière petite amie de la chanteuse et témoin du moment mythique, rappelée en dialogue avec Télé-exposition qui étaient chez lui à Benavidez avec Jorge Moreno, ami et producteur, lorsque son manager l’a appelé: “Ro, bien qu’il ait senti, en raison de la répercussion que la chanson avait déjà”La main de Dieu«Que cette réunion aurait lieu à un moment donné, je ne pensais pas que c’était le moment. Nous venions d’une tournée dans le nord du pays, et avec beaucoup d’idées que j’avais besoin de capturer concernant le matériel qui arrivait et au moment de l’appel, c’était précisément ce qu’il faisait.. Préparer ce que serait la planète Rodrigo, pour laquelle il répond au représentant que «non» ».

Le voyage était imminent, le lendemain. Il n’y avait pas beaucoup de temps pour réfléchir, Rodrigo avait donné sa réponse, mais la chose ne s’arrêterait pas là. Seulement quinze minutes se sont écoulées lorsque le téléphone portable du Cordovan a sonné à nouveau: «C’est Diego Maradona lui-même qui l’appelait pour lui demander de voyager, auquel Ro a dit oui.

Jimena Cyrulnik, Le responsable de la projection de la réunion à la télévision a rappelé qu’après l’arrangement avec la famille de Maradona, la production, en charge de Andrea Cacciola a commencé à faire tous les arrangements. Elle a voyagé avec son producteur et avec Yago Blanco, le caméraman. Après l’arrivée de l’équipe Versus, El Potro est arrivé à Cuba et son partenaire et appareil photo en main, le mannequin de 23 ans, est allé les chercher à l’aéroport.

Le «Potro» Rodrigo à Cuba chantant à Diego «La mano de Dios»

Alors que Maradona vivait à La Bombonerita, sa maison dans une maison de campagne, les gens du programme et le musicien se sont arrêtés à l’hôtel Meliá: “Nous avons pris le petit déjeuner et nous allions être avec Diego”, se souvient le chauffeur qui a passé quelques jours sur l’île, mais très intense: “Un jour, je suis allé avec Rodrigo à La Havane pour voyager, un autre jour nous avons pris un avion et nous sommes allés au Mexique pour assister à un match de Diego, qui a également été enregistré, un autre nous avons enregistré la rencontre chez lui.

La nuit où ils sont arrivés le chanteur et Alejandra sont allés dîner chez un ami de la famille de l’idole: «C’est à l’endroit où sont enregistrées les photos d’être jetées dans la piscine. Ce soir-là, Rodrigo propose de faire le barbecue, il y avait déjà une personne désignée pour le faire, mais il a insisté pour le faire, c’était un excellent hôte et c’était quelque chose qu’il aimait beaucoup. Alors qu’il n’était pas à son domicile, il a tout fait pour divertir toutes les personnes présentes ».

Dans ce dîner, vous ne pouviez pas manquer la musique et après avoir mangér, guitare à la main, le quartier a commencé à chanter: “C’était un très beau moment”. Mais il y avait encore beaucoup de choses à vivre pendant les huit jours où ils étaient là: «Le deuxième jour, il y a cette réunion où tout le monde a pu voir où Ro chante« La Mano de Dios »accompagné de deux guitares. C’étaient des musiciens qui étaient là qu’il prit à part et leur passa les accords pour qu’ils l’accompagnent. C’était totalement improvisé et magique. Un moment de grande émotion et de joie ».

Maradona et le football sont synonymes, alors comment pourrait-il en être autrementLes deux protagonistes de l’histoire ont joué au ballon, ce qui dans la précédente a rendu l’invité un peu nerveux car il savait que le sport “n’était pas son point fort”.

Au milieu du séjour de Bueno à Cuba, le père de Junior, Dalma, Gianinna, Jana et Dieguito Fernando, a dû se rendre au Mexique, pour remplir certains engagements et Cyrulnik l’a également accompagné. “J’ai vu Maradona tel qu’il était, il n’y avait aucune différence entre le Diego qui a été vu et celui hors caméra, super affectueux, chaleureux, il nous a reçu avec un bouquet de fleurs », se sont souvenus et ont dit qu’ils avaient enregistré «Absolument tout»: «Les deux qui parlaient était une note en soi, un jour nous avons joué à un match de foot, quand je n’étais pas avec le caméraman, ils m’ont donné une caméra pour le tenir. J’ai dit “comment vais-je les gérer?” et j’ai juste mis le micro et laissé les deux générer le temps, j’ai essayé d’être le plus invisible possible et c’était spectaculaire ».

Au retour du Mexique, Diego a reçu son invité à La Bombonerita et la musique était à nouveau le protagoniste. «Nous sommes arrivés et il écoutait un CD de Marc Anthony que nous avons également beaucoup écouté. Nous avons donc chanté toutes les chansons, certains d’entre nous ont dansé sur elles et ensuite nous avons chanté «Figurate Tú», une chanson que Diego aimait. Dès lors, nous sommes passés par des zambas, des chansons populaires, des tangos. Je me souviens de ce moment comme d’un autre moment magique », a déclaré Romero, qui a déclaré que quel que soit son partenaire et le champion du monde s’étaient déjà vus dans les années 90, mais ils n’avaient pas réussi à créer un lien aussi fort que cette fois.

Vingt ans ont passé et la rencontre est devenue mythique pour ses protagonistes, pour les témoins oculaires et pour les gens qui l’ont vue de chez eux. “Rodrigo est décédé 15 jours plus tard. J’ai eu un sentiment formidable après la note, mais quand El Potro est mort, il avait une autre teinte », a rappelé le chroniqueur de Versus et a déclaré à plus d’une occasion lors de l’entretien avec Télé-exposition ressentir “reconnaissant«Pour l’occasion de faire une note qu’il garde« dans l’âme ».

De ces nuits de barbecue et de musique à La Havane, beaucoup de projets ont émergé, l’un d’eux était parcourez le pays ensemble en chantant «La mano de Dios» pour collecter des fonds pour les enfants dans le besoin. Rodrigo et Alejandra sont rentrés en Argentine le 14 juin. Dix jours plus tard, Rodrigo a perdu la vie dans un accident sur l’autoroute Buenos Aires La Plata alors qu’il était en route pour donner un spectacle.

“Colt, j’écoute tes chansons, je te cherche et je ne peux pas te trouver … Tu seras pour toujours dans mon cœur. Un câlin à tout Córdoba », a écrit Diego sur ses réseaux sociaux. Pelusa et el Potro se sont maintenant rencontrés et comme le disait l’homme de Cordoue dans sa chanson “Un long chemin vers le paradis”, ils sont probablement sortis pour fumer et regarder d’en haut.

JE CONTINUE DE LIRE

L’histoire derrière La Mano de Dios: la chanson que tout le monde pense être de Rodrigo Bueno, mais a été composée par son beau-frère

Diego Maradona, grand-père: du petit-fils qui le cherche sur YouTube à un bébé qui n’a pas pu le rencontrer

Une rencontre seule et une montre à 70000 $: l’histoire derrière la photo virale de Maradona et Fort