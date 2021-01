“Venezuela, ou paradis deux passeurs”, “Défenseurs de la jungle”, “Frontière sud. La frontière inconnue de l’Amérique »et« Radar Aos Fatos »ont été les quatre lauréats du prix Gabo 2020, la plus importante reconnaissance du journalisme en espagnol et en portugais, dans ses quatre catégories de concours: texte, image, couverture et innovation.

De même, l’équipe éditoriale du magazine Cerosetenta a été lauréate du prix Clemente Manuel Zabala du prix Gabo 2020 et les journalistes de Radio Cooperativa de Chile ont reçu la reconnaissance de l’excellence du prix Gabo 2020, annoncé en décembre dernier.

Le groupe des lauréats de ce prix, convoqué par la Fondation Gabo, est composé de journalistes, d’équipes journalistiques de différents pays ibéro-américains et d’alliances transnationales qui réaffirment le potentiel du journalisme collaboratif.

Selon la Fondation, ce sont quatre œuvres de haute qualité «qui se distinguent par leur extraordinaire narration, leurs recherches et leurs reportages minutieux. Ce sont des pièces de référence d’un journalisme pertinent, rigoureux, éthique et innovant, qui non seulement interroge et dérange les puissants, mais parvient aussi à mettre un visage et un cœur à des réalités complexes en Amérique latine ».

Des articles journalistiques, considérés comme les meilleurs d’Amérique latine, Ils ont été sélectionnés à l’issue d’un processus de jugement en trois tours auquel 58 jurés ont participé, chargés d’évaluer 1443 œuvres, publié entre le 1er avril 2019 et le 30 juin 2020, pour sélectionner dans un premier temps 40 nominés –10 pour chaque catégorie–, puis 12 finalistes –3 pour chaque catégorie– et enfin les 4 lauréats du Gabo Award 2020.

Les lauréats du prix Gabo dans chacune des quatre catégories reçoivent 35 millions de pesos colombiens et une copie de la sculpture «Gabriel», de l’artiste colombien Antonio Caro. De même, les deux finalistes de chaque catégorie du concours reçoivent 8 millions de pesos colombiens.

Gagnant de la catégorie de texte

“Venezuela, ou deux paradis des passeurs”, publié dans InfoAmazonia, Miami Herald, Runrun.es, De Correspondent et Correo del Caroní.

Par: Algimiro Montiel, Antonio Maria Delgado, Bram Ebus, Jay Weaver, Jim Wyss, Jorge Benezra, Kyra Gurney, Nicholas Nehamas, Pamela Kalkman, Stefano Wrobleski, Gustavo Faleiros, Lisseth Boon, María Ramírez Cabello, Nancy San Martín, Casey Frank, Maaike Goslinga, Marnix de Bruyne et Rosan Smits.

«Ce travail collaboratif, fruit d’une alliance journalistique entre Correo del Caroní (Venezuela), De Correspondent (Hollande), InfoAmazonia (Brésil), Miami Herald (États-Unis) et Runrun.es (Venezuela), enquête sur les conflits miniers, le trafic de or et flux de trésorerie illicites grâce à l’analyse des données et aux entretiens avec des sources d’institutions étatiques, des trafiquants d’or dans les Caraïbes, des réfugiés vénézuéliens utilisés comme transporteurs d’or et des acteurs impliqués dans le commerce.

Il s’agit d’un mélange de travail de terrain avec une analyse approfondie des statistiques pour identifier les itinéraires de contrebande internationaux, à partir du Venezuela, et montrer comment la Colombie et les îles des Caraïbes néerlandaises sont utilisées comme tremplin pour que les minerais atteignent leurs destinations. destinations: États-Unis, Europe et Moyen-Orient.

Le jury de la catégorie Texte était composé de: Sergio Ramírez (Nicaragua), Pilar del Río (Espagne) et Santiago Gamboa (Colombie).

Selon la loi, «le Venezuela, ou paradis pour deux passeurs», a reçu cette reconnaissance car «tout au long du voyage, le rapport montre le profil humain de l’une des entreprises illégales les plus importantes aujourd’hui, et comment la corruption est organique qui ouvre toutes les portes et traverse silencieusement les frontières. C’est une pièce extraordinairement bien racontée, faite avec beaucoup de souffle et qui éblouit par son originalité. En tant que valeur ajoutée, il propose également une lecture en plusieurs langues qui privilégie les liens entre l’Amérique latine et les pays lusophones. Un texte fascinant qui peut être isolé mais qui, en plus, est accompagné d’un contenu audiovisuel qui rend l’histoire encore plus puissante ».

Les finalistes de cette catégorie étaient également: “Le trafiquant de drogue invisible: sur les traces de Memo Fantasma”, publié dans Insight Crime et “Hugo, histoire d’un cœur”, publié dans le journal El Mundo en Espagne.

Gagnant de la catégorie d’image

“Defenders of the jungle”, publié dans El País de España. Par: Francesc Badia i Dalmases et Pablo Albarenga.

Il s’agit d’une série de rapports multimédias qui mêle la narration en vidéo et la photographie à la narration en texte, et présente de puissantes images de drones comme couverture de différentes histoires qui amènent la crise climatique à un niveau plus personnel. Le projet dépeint la relation symbiotique des communautés de l’Amazonie, réserve mondiale d’eau douce et de biodiversité, avec leur propre territoire, pour amplifier leur lutte et leur engagement, ainsi que pour transmettre leur détermination.

Les 8 épisodes de «Defensores de la Selva», produits en espagnol, portugais et anglais, ont été publiés intégralement dans El País, El País Brasil et openDemocracy, ainsi que des pièces individuelles dans The Washington Post, The Guardian et Intium Media.

«Ce travail se distingue non seulement par sa construction d’image soignée et son caractère conceptuel solide pour raconter un sujet d’une extrême pertinence aujourd’hui. Il se distingue également par ce qui est perçu comme un immense effort de reportage pour trouver huit personnages extraordinaires et raconter de leur vie particulière, de leur relation intime avec le territoire, quelque chose de très différent de ce qui avait été précédemment vu sur l’Amazonie et l’environnement.», Lit le certificat de récompense.

Les jurés de cette catégorie étaient: Carlos Fernando Chamorro (Nicaragua), Carol Pires (Brésil) et Vasco Szinetar (Venezuela). De même, les finalistes étaient: «GIG – A Uberização do Trabalho» et «Suicidal Girls from El Salvador», publiés sur Univision Noticias Digital.

Gagnant de la catégorie de couverture

«Frontière sud. La frontière inconnue de l’Amérique », publié dans les quotidiens El País d’Espagne et El Faro de El Salvador.

Par: Javier Lafuente, José Luis Sanz, Óscar Martínez, Carlos Martínez, Carlos Dada, Mónica González Islas, Jacobo García, Roberto Valencia, Elena Reina, Héctor Guerrero, Fred Ramos, Víctor Peña, Gladys Serrano, Fernando Hernández, Guiomar del Ser et Teresa de Miguel.

Cette série de six reportages, qui mêle textes, photographies, vidéos et interactifs, tente d’éviscérer la bande de terre qui relie le Mexique à l’Amérique centrale, la frontière inconnue de l’Amérique, l’une des plus oubliées et l’une des plus violentes de la planète.

Pendant six mois, les équipes de journalistes d’El País et d’El Faro, plus de 20 personnes au total, ont travaillé pour dévoiler les identités, les conflits et les questions qui cachent des endroits comme Tapachula ou Tecún Umán, et d’autres endroits plus inhospitaliers et reculés comme Xcalak, Ixcan , Bethel ou Laguna del Tigre. Pour les raconter par tranches et dans de multiples formats, et pour illustrer une mosaïque composée de communautés indigènes Mayas, Garífuna et Miskito, ou des colonies mennonites très blanches qui ont commencé en Amérique centrale, en Afrique ou en Asie; par de longues extensions de cultures légales et illégales; par la pauvreté, les inégalités, les pouvoirs politiques et les groupes armés en constante recomposition, ainsi que par les pays qui s’effondrent là où ils sont.

Les raisons pour lesquelles cette œuvre a été choisie comme lauréate, selon les mots du jury de la catégorie Couverture: María Elvira Samper (Colombie), Liza Gross (Argentine) et Rosental Alves (Brésil), incluses dans le procès-verbal du jury du prix Gabo 2020:

«Ce travail va au-delà de l’approche traditionnelle consistant à couvrir des cartels ou des groupes criminels pour se plonger dans la réalité des communautés qui vivent et travaillent dans une région oubliée, inconnue et violente. «Frontera sur» est une aventure journalistique risquée qui, à partir d’histoires et de témoignages personnels, tente de mettre un visage et un cœur à la réalité de petites populations marginales d’un territoire étendu et poreux, où coexistent économies de subsistance illégales et traditionnelles ».

De même, le jury a souligné que “L’ouvrage utilise et combine avec une grande habileté des textes révélateurs, des vidéos, des photographies et des infographies, qui permettent au lecteur de s’immerger dans les zones géographiques rapportées par l’équipe journalistique.”

Dans cette catégorie se trouvaient également des finalistes: “Les exploiteurs d’eau”, publié dans Mexicains Against Corruption and Impunity, et “Land of Resisters”.

Gagnant de la catégorie innovation

Radar Aos Fatos, publié dans Aos Fatos.

Par: Tai Nalon, Carol Cavaleiro, Bárbara Libório, Bruno Fávero, Milena Magabeira, Luiza Barros, Thamyres Dias, João Barbosa, Marina Gama Cubas, Rômulo Collopy et Parafernália Interativa.

Radar Aos Fatos est un centre de renseignement qui surveille, en temps réel, la désinformation sur la pandémie de coronavirus au Brésil. L’équipe, composée de journalistes, linguistes et data scientists spécialisés dans la désinformation, dispose d’un moniteur qui collecte, via un algorithme, plus de 90000 publications sur les réseaux sociaux par semaine et classe chacune par le niveau de qualité du information.

Pour collecter le contenu, l’équipe d’Aos Fatos a créé un script et un ensemble de données Python avec plus de 400 sites Web, 7000 comptes Twitter d’hommes politiques et de représentants du gouvernement, plus de 600 pages Facebook publiques et plus de 650 pages de Groupes publics YouTube et WhatsApp.

Le résultat de ce travail a été la production – depuis mars 2020 et à ce jour – de 10 analyses. L’un des plus influents contrôlait plus de 1500 tweets publiés par des parlementaires et révélait que le député fédéral et ancien ministre de la Citoyenneté, Osmar Terra (MDB), était celui qui partageait le plus de désinformation sur le coronavirus, suivi par les alliés de Jair Bolsonaro, Les membres du Congrès Eduardo Bolsonaro (PSL) et Bia Kicis (PSL).

Selon les jurys, ce travail a été reconnu comme «il parvient à lutter contre des centaines de milliers d’enregistrements d’informations trompeuses qui seraient autrement impossibles à attaquer, en plus d’avoir la valeur ajoutée d’être un mécanisme vivant, en constante évolution pour attaquer de nouvelles formes de désinformation”

Selon les mots du jury de la catégorie Innovation: Emilia Díaz-Struck (Venezuela), Mario Tascón (Espagne) et Natalia Viana (Brésil), réunis dans les procès-verbaux du jury du prix Gabo 2020, il est également mentionné que “Dans un pays où l’utilisation de la désinformation comme outil politique est en augmentation, Radar Aos Fatos est un exemple d’application innovante de l’intelligence artificielle pour rendre le journalisme si bon et pertinent qu’il met les puissants mal à l’aise.”

Les finalistes dans cette catégorie étaient également: Funes: Un algorithme contre la corruption, publié dans Ojo Público, et «Sept heures d’angoisse à La Modelo», publié dans Cerosetenta de Colombia.

