Union Berlin et Bayern lié à un lors de la réunion tenue ce samedi dans le An der Alten Forsterei. Union Berlin est arrivé avec l’intention de revenir sur la voie de la victoire après avoir subi une défaite 3-1 lors du match précédent contre Hertha BSC. De votre côté, Bayern Munich a récolté une égalité à trois contre RB Leipzig, ajoutant un point lors du dernier match de la compétition. Avec ce résultat, l’équipe d’acier est sixième à la fin du match, tandis que Bayern continue en tant que leader de la Bundesliga.

La première moitié du match a commencé de manière favorable pour l’équipe locale, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Grischa Promel quelques minutes après le début du match, plus précisément à la quatrième minute. Après cela, la première mi-temps s’est terminée sur un score de 1-0.

Après la pause, en seconde période est venu le but de l’équipe de Munich, qui a mis les tables grâce à l’objectif de Robert Lewandowski à la minute 67, terminant le match avec un résultat final de 1-1.

Les deux entraîneurs ont déplacé les bancs de remplacement. L’entraîneur de Union Berlin a donné accès à Cédric Teuchert, Julian Ryerson, Keita endo et Christian Gentner pour Marcus ingvartsen, Sebastian Griesbeck, Marius Bulter et Taiwo Awoniyi, tandis que Bayern a donné le feu vert à Leroy Sane, Corentin Tolisso et Eric-Maxim Choupo-Moting pour Jamal musiala, Léon Goretzka et Serge Gnabry.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, dont trois à Union Berlin (Robin Knoche, Grischa Promel et Sheraldo Becker) et deux à Bayern (Alphonso Davies et Serge Gnabry).

Avec 24 points, Bayern Munich maintient la direction de la Bundesliga, en position d’accès à la Ligue des champions, à la fin du match, tandis que Union Berlin il a été placé à la sixième place, en position d’accès à la Ligue Europa, avec 17 points, au lieu de la Ligue Europa.

Le lendemain fera face Bayern Munich avec VfL Wolfsburg. Pour sa part, Union Berlin sera mesuré par rapport à Stuttgart.