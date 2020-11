Le match qui s’est déroulé ce jeudi au Estádio da Luz et qui a fait face Benfica déjà Rangers s’est terminé par une égalité à trois entre les deux concurrents. Après le match, l’équipe à domicile est deuxième, tandis que Rangers ils sont restés leader de la phase de groupes de la Ligue Europa.

La première partie de la confrontation a commencé de manière favorable pour Benfica, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but dans son propre but Connor Goldson quelques minutes après le coup de sifflet d’ouverture, à la minute 2. Cependant, l’équipe écossaise a égalisé grâce à un but dans son propre but. Diogo Goncalves à la 24e minute. L’équipe visiteuse a de nouveau marqué, revenant avec un but de Glen Kamara à 25 minutes, terminant ainsi la première partie avec le score de 2-1.

La deuxième partie du duel a commencé de manière positive pour Rangers, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un objectif de Alfredo Morelos à 51 minutes. Mais plus tard, l’équipe locale a approché le tableau de bord avec un objectif de Rafa silva à 77 minutes. L’équipe des aigles a de nouveau marqué, réalisant l’égalisation en faisant 3-3 grâce à un but de Darwin Nunez quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, clôturant ainsi le match avec un résultat final de 3-3.

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs de remplacement. L’entraîneur de Benfica a donné accès à Jardel, Gilberto, Alex Grimaldo, Darwin Nunez Oui Luca Waldschmidt pour Pizzi, Diogo Goncalves, Nuno tavares, Haris Seferovic Oui Everton, tandis que Rangers a donné accès à Scott Arfield pour Joe Aribo.

Dans le duel joué dans le Estádio da Luz, l’arbitre n’a montré aucun carton jaune tout au long du duel. Cependant, il a envoyé hors du terrain avec un carton rouge direct à Nicolas Otamendi, par l’équipe locale.

Pour le moment, Benfica Oui Rangers ils sont à égalité à sept points en phase de groupes de la Ligue Europa.

Le jour suivant Benfica jouera contre Rangers à la maison et Rangers jouera son match contre Benfica dans son fief.