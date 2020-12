Augsbourg et Schalke à égalité à deux lors du match organisé ce dimanche Impuls Arena. FC Augsbourg a fait face au match en voulant dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre Hoffenheim par un score de 3-1. De la part de l’équipe visiteuse, Schalke 04 ils ont été battus 3-0 lors du dernier match contre lequel ils ont joué Bayern Leverkusen et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec ce résultat, l’équipe locale a été placée en douzième position, tandis que Schalke il est resté à la dix-huitième place à la fin du match.

La première moitié de la confrontation a pris un bon départ pour l’équipe locale, qui a ouvert le score avec un but de son propre but. Suat Serdar à la 32e minute, terminant ainsi la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

La deuxième partie du match a commencé face à l’équipe de Gelsenkirchen, qui a obtenu l’égalisation grâce à un but de Benito Raman à 52 minutes. Par la suite, les visiteurs ont marqué à nouveau avec un but de Nassim Boujellab à la 61e minute qui a établi le 2-1 pour Schalke. Lié FC Augsbourg avec un peu de Marco Richter à la limite de la fin, dans le 90, terminant le match avec un score de 2-2 sur le tableau de bord.

L’entraîneur de Gelsenkirchen admis Can Bozdogan, Steven Skrzybski et Matija Nastasic remplacer Mark Uth, Benito Raman et Can Bozdogan, tandis que de la part de Augsbourg il a été remplacé Marco Richter, Michael Gregoritsch, Alfred Finnbogason et Reece oxford pour Tobias Strobl, Carlos Gruezo, Robert Gumny et Marco Richter.

Un total de six cartons jaunes et un carton rouge ont été montrés dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Florian Niederlechner et Rani Khedira et carton rouge à Florian Niederlechner (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie en jaune de Salif sain d’esprit, Ozan Kabak, Ralf Fahrmann et Steven Skrzybski.

Après cette égalité à la fin du match, FC Augsbourg il s’est classé douzième du tableau avec 12 points. Pour sa part, Schalke 04 avec ce point, il a obtenu la dix-huitième place avec trois points, en position de relégation en deuxième division, à la fin du match.

Dans le prochain match de Bundesliga, FC Augsbourg jouera contre Arminia Bielefeld à la maison et Schalke 04 va affronter SC Fribourg à la maison.