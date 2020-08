Étant donné que les infections et les hospitalisations au COVID-19 demeurent élevées à travers le pays, notre système de santé publique affaibli n’a jamais été aussi frustrant pour les cliniciens de première ligne. S’il est tentant de blâmer les politiciens, c’est également insuffisant. Pour comprendre pourquoi cette pandémie a eu des effets si délétères, nous devons examiner pourquoi l’étude du diagnostic et du traitement de la maladie s’est séparée de l’étude de la prévention de la maladie – ou, plus succinctement, pourquoi la médecine et la santé publique sont considérées séparément l’une de l’autre.

Retracer cette malheureuse déconnexion nous conduit à une cause d’il y a 110 ans: le rapport Flexner de 1910.

Au début des années 1900, la durée, l’orientation et la qualité de la formation médicale différaient d’une école à l’autre, ce qui entraînait une variabilité importante d’un médecin à l’autre. Poussée par ce désarroi, l’American Medical Association a chargé la Fondation Carnegie d’aider à réformer l’enseignement médical. Ensemble, ils ont engagé Abraham Flexner, fondateur d’une école préparatoire à succès et futur directeur fondateur du prestigieux Institute for Advanced Study, à Princeton, pour évaluer l’état de l’éducation médicale. Après avoir visité toutes les facultés de médecine d’Amérique du Nord, il a rédigé le rapport.

Le rapport Flexner – et l’argent lié à sa mise en œuvre – est le système d’éducation médicale que nous connaissons aujourd’hui: des critères d’admission compétitifs, la pédagogie traditionnelle et la méthode scientifique comme principes centraux. Le rapport a établi le modèle biomédical individuel, qui se concentre exclusivement sur les causes biologiques de la maladie, à l’exclusion de tout facteur social et environnemental, comme l’étalon-or.

Cela a également conduit à la fermeture disproportionnée des facultés de médecine historiquement noires, contribuant aux disparités entre les effectifs médicaux qui existent encore aujourd’hui et a effectivement séparé l’étude de la médecine de l’étude de la santé publique.

Même plus d’un siècle plus tard, certains universitaires médicaux modernes s’accrochent à ce paradigme. L’ancien doyen de la faculté de médecine de l’Université de Pennsylvanie, Stanley Goldfarb, a propulsé cette idée aux heures de grande écoute avec un éditorial du Wall Street Journal de 2019 intitulé «Take Two Aspirin and Call Me by My Pronouns», dans lequel il évoque des sujets tels que la violence armée, les préjugés raciaux. , les disparités en matière de santé et le changement climatique en tant que «causes progressives uniquement liées indirectement au traitement de la maladie» et non dignes d’être incluses dans le programme.

Goldfarb n’a pas été le seul à faire écho au rapport Flexner. Thomas Huddle, professeur de médecine à l’Université de l’Alabama, a rejeté le plaidoyer pour le bien de la société comme étant hors de portée dans le milieu universitaire dans un article de 2011 dans Academic Medicine, déclarant: «Bien que le plaidoyer puisse coexister avec les activités universitaires fondamentales de recherche et d’éducation, dans la mesure où il infecte ces activités, le plaidoyer est susceptible de les subvertir, car le plaidoyer recherche le changement plutôt que la connaissance. »

Mais Goldfarb et Huddle et les gens qui sont d’accord avec eux sont une minorité dans la communauté médicale.

L’American College of Physicians a fermement réfuté l’essai de Goldfarb et a dirigé les détracteurs vers ses déclarations de politique de santé publique. Dans sa récente déclaration de position, la Society for General Internal Medicine appelle à une action transversale pour s’attaquer aux déterminants sociaux de la santé, déclarant que «l’action politique directe aura le plus grand impact sur l’amélioration de la santé, de l’équité et du bien-être. . » L’American Academy of Family Physicians formule des recommandations politiques globales pour promouvoir l’équité en santé, et l’American Academy of Pediatrics appelle à un travail complet pour lutter contre le racisme car «l’équité en matière de santé est irréalisable si le racisme n’est pas abordé.

Même les principes d’éthique médicale de l’American Medical Association exigent des médecins qu’ils «soutiennent activement l’accès aux soins médicaux pour tous». La Charte des médecins reconnaît la «primauté du bien-être du patient, de l’autonomie du patient et de la justice sociale».

Malgré ces appels audacieux à l’action et le soutien de la majorité, le rapport Flexner a toujours une compréhension de l’éducation médicale. Pour être juste, personne ne cite le rapport Flexner pour défendre le statu quo médical, et le modèle biopsychosocial a supplanté le modèle biomédical dans de nombreux contextes.

Mais l’héritage du rapport Flexner se perpétue dans cette «tradition d’excellence» qui minimise les facteurs sociaux et environnementaux et, ce faisant, mine notre compréhension et notre traitement de la maladie.

Par exemple, les chercheurs citent souvent l’attribut individuel de la race comme facteur de risque de maladie sans interroger l’expérience environnementale associée au racisme. De même, le prisme de l’éducation médicale inclut souvent la pauvreté mais pas l’oppression, la race mais pas le racisme, le sexe mais pas le sexisme et l’homosexualité mais pas l’homophobie. Nous pouvons voir l’influence du modèle biomédical dans le domaine de la psychiatrie dans la division stricte du travail entre le médecin qui évalue la neurobiologie du patient et le traite avec des médicaments sur ordonnance, et le thérapeute qui évalue les facteurs psychosociaux et traite avec une thérapie.

Tant que la méthode scientifique continuera à dicter exclusivement ce que font les médecins, la médecine résistera à la responsabilité de s’engager dans un travail en amont pour démanteler les causes sociales de la maladie. Le plaidoyer – défini par les médecins avocats comme des activités «promouvant le rôle de la science et de la médecine factuelle dans la création de politiques sanitaires et sociales» – a été traité comme s’il n’était pas scientifique et donc indigne, même si, par le biais de leurs diverses organisations professionnelles «positions de politique publique, la plupart des médecins pensent que c’est juste le contraire. Si le plaidoyer est enseigné dans certains programmes de formation, il n’est pas universel et le programme est hétérogène. Le manque de mentorat, de parrainage et de financement pour la promotion de la médecine universitaire pose des défis importants quant à son intégration dans la carrière des médecins.

Nous constatons des conditions similaires qui ont conduit à la commission du rapport Flexner il y a des années. Le but du rapport était de normaliser l’enseignement afin que les médecins reçoivent une formation uniforme. L’éducation au plaidoyer, bien que populaire, n’est pas standardisée, du moins pas de la bonne manière; la plupart le soutiennent, mais seuls certains l’obtiennent.

Mais les États-Unis sont maintenant à un tournant critique de la santé publique, et le plaidoyer en médecine ne peut plus être facultatif. La double crise du COVID-19 et la brutalité policière ont attiré notre attention collective et exposé nos vulnérabilités considérables. Les statistiques actuelles sur le COVID-19 montrent que les taux d’infection et de mortalité aux États-Unis sont parmi les plus élevés au monde; notre taux d’infection quotidien a récemment atteint 70 000. La brutalité policière est un problème uniquement américain; plus de 1 000 personnes sont tuées par la police chaque année, tandis que dans d’autres pays du G7, de tels incidents sont extrêmement rares. Les communautés noires et brunes sont affectées de manière disproportionnée par le COVID-19 et la brutalité policière, cristallisant le racisme comme un problème de santé publique fondamental en Amérique.

Les failles dans la santé de notre pays exposées par le COVID-19 démontrent que nous devons encore évoluer à partir de ces hypothèses clairement dépassées d’antan. La médecine en tant que discipline a besoin d’une base solide de santé publique. Les stratégies de santé publique les plus efficaces pour lutter contre le COVID-19 – masquage universel, test / traçage / isolement et fermetures – ont toutes été contrecarrées au nom de la politique.

Pour commencer à réintégrer la médecine et la santé publique, nous devons intégrer le plaidoyer en tant que compétence de base dans tout le spectre éducatif: de la faculté de médecine à la résidence en passant par la formation médicale continue. La santé publique n’est pas réservée aux politiciens. Nous devons doter les médecins des compétences nécessaires pour défendre efficacement les politiques dont nous avons désespérément besoin pour soigner nos patients.

Le rapport Flexner doit être remplacé par un autre document qui associe la médecine et la santé publique. Un remplacement du rapport Flexner peut catalyser une action concrète et peut fournir une couverture et une justification aux personnes qui ont rencontré une résistance tout en essayant d’incorporer le plaidoyer dans la formation et la pratique médicales.

Même si ce n’est qu’un geste symbolique pour indiquer l’abandon de modes de pensée dépassés, l’American Medical Association serait sage de commander un autre rapport pour montrer que la pensée de Flexner, bien que révolutionnaire pour son époque, n’est plus applicable.

