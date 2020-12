Alberto Fernández a envoyé un message au président de l’UCR Alfredo Cornejo

Président Alberto Fernandez a assuré ce vendredi que le gouvernement national est toujours en négociation avec le laboratoire Pfizer pour pouvoir acheter son vaccin et Il a répondu en termes durs au député Alfredo Cornejo qui avait dénoncé que les négociations ils se sont enlisés dans une demande de pots-de-vin.

«Nous allons maintenant nous mettre au travail pour vacciner tout le monde. Mais Je vois des pages et des pages écrites et je demande pourquoi nous ne contractons que le vaccin russe“, A déclaré le président de l’Estadio Único de La Plata.

Dans ce sens, il a expliqué que le gouvernement avait également contracté le vaccin Oxford-AstraZeneca et le vaccin COVAX. Il a même expliqué que “encore” ils espèrent pouvoir contracter celui de Pfizer. «S’ils sont d’accord», a-t-il précisé.

Puis, sur un ton beaucoup plus conflictuel, il a mentionné que «quelqu’un» a déclaré publiquement qu’il «soupçonnait» que derrière les rebondissements avec Pfizer, il y avait un acte de corruption. «La corruption permettait à des milliers de vaccins d’expirer dans les entrepôts douaniers. C’était de la corruption et je n’ai pas entendu le président du radicalisme en parler “Fernández a déclaré – visiblement en colère – en référence au scandale qui a éclaté dans les premiers jours du gouvernement Frente de Todos.

Et puis, il a terminé: «Cornejo, allez, je vais te rendre compte autant de fois que tu veux, parce que nous ne volons pas les gens. Venez autant de fois que vous le souhaitez ».

Alfedo Cornejo, député national et président de l’UCR

Au cours de la semaine dernière, Ensemble pour le changement a dénoncé “l’irresponsabilité et la mauvaise gestion” du gouvernement concernant les vaccins contre le COVID-19, notamment en relation avec la révélation du président de la Russie, Vladimir Poutine, que Spoutnik V ne le fait pas. Il est recommandé aux plus de 60 ans: “Nous sommes inquiets et il y a eu une politisation de la question, comme avec la quarantaine, qui a mis la population en alerte”a déclaré la présidente de PRO, Patricia Bullrich, lors d’une conférence de presse virtuelle.

Critiquant le “peu de transparence” de la Casa Rosada, il a même laissé entendre qu’il aurait pu y avoir des irrégularités qui expliquent pourquoi le vaccin Pfizer n’atteindra pas notre pays et sera appliqué en Grande-Bretagne, au Chili et au Mexique. «Nous avons découvert certaines conditions; il y a des odeurs étranges et c’est pourquoi il n’atteint pas l’Argentine. Quelque chose s’est passé lors de l’embauche. Nous voulons savoir ce qui s’est passé. Qu’il ne sera pas que nous n’ayons pas ce vaccin parce que quelqu’un a mis la main “ajouta Cornejo.

Le titulaire de l’UCR, également a exigé que le ministre de la Santé, Ginés González García, assiste au Congrès pour donner des explications sur le sujet et a estimé que Poutine “a ridiculisé Alberto Fernández” en annonçant que le vaccin russe n’est pas autorisé pour les personnes de plus de 60 ans.

Changements à la Cour suprême

Alberto Fernández a insisté sur le fait que “la justice est un problème” et l’importance d’avoir des juges “honnêtes” qui “ne courent pas après le pouvoir au pouvoir”.

En outre, il a soulevé la nécessité de la plus haute cour “Expliquez pourquoi il y a une gravité institutionnelle lorsque trois juges inconnus sont transférés et qu’il n’y en a pas dans une procédure contre le gouverneur de la province de Buenos Aires ou le vice-président de la Nation”.

“Ils ne me l’expliqueront pas car il n’y a pas d’explication”, a attaqué le président. «Ce sont des dettes que j’estime que nous avons en suspens, je suis sûr que nous avons des dettes en suspens et nous allons le faire, petit à petit, en nous conformant. Car s’il y a quelque chose que nous avons, c’est un mot, parce que s’il y a quelque chose dont je me vante, ce n’est pas mentir », a-t-il conclu.

