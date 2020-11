Semaine de baisses significatives des marchés boursiers dans le monde (Ibex -5%, Eurostoxx -6%, S&P -2%), avec quelques pertes de TRI (Espagne – 5 pb, Italie – 9 pb), et pas d’évolution notable sur l’or et le brut, et le dollar servant de valeur refuge. En arrière-plan, des doutes subsistent sur le dynamisme de la reprise économique avec certaines données macroéconomiques qui commencent à montrer une perte de dynamique due au rebond des infections, et un comportement différent de la pandémie par pays, mais avec un biais de dégradation évident conduisant à des restrictions accrues à la mobilité, principalement en Europe.

Au niveau macro, les plus pertinents ont été les PMI préliminaires de septembre où en Europe ont montré une détérioration de la composante services par rapport à août, perdant la référence de 50 points, et une amélioration dans la fabrication, avec un PMI composite plus mauvais par rapport au mois précédent et par rapport à aux estimations. Dans la zone euro, fabrication 53,7 (vs 51,9e et 51,7 précédents), services 47,6 (contre 50,6e et 50,5 précédents) et composé 50,1 (contre 52e et 51,9 précédents). Aux Etats-Unis, légère amélioration du PMI manufacturier 53,5 (vs 53,5e et 53,1 précédents), mais aggravation dans les services 54,6 (vs 54,6e et 55,0 précédents) et composé 54,4 (vs 54.6 ci-dessus). L’autre référence de la semaine était la confiance des entreprises IFO en Allemagne, qui a confirmé qu’en septembre le rythme de la reprise économique, très intense depuis les creux d’avril, perd de son élan, se tenant dans les trois cas (indice de la situation générale des affaires, composante courante et attentes) inférieurs aux attentes.

Concernant la pandémie, nous sommes désormais sur la scène des nouvelles restrictions à Madrid, Londres et Paris, qui cherchent à contenir le taux d’infections, mais rendent la reprise difficile. Alors que les gouvernements continuent d’annoncer un soutien à l’activité économique face à ce qui devrait être une reprise lente et de faible intensité. Plus précisément, au Royaume-Uni, nous avons appris l’existence d’un nouveau plan d’aide à l’emploi qui viendra compléter les salaires des travailleurs à temps partiel pendant 6 mois, l’extension des prêts et une plus grande flexibilité dans leur paiement aux entreprises touchées par les restrictions dérivées du Covid ou du extension de la réduction de la TVA à 5% (vs 20% avant Covid) pour les industries liées au tourisme jusqu’à fin mars (vs 12% en janvier).

Cette semaine, les références macroéconomiques seront importantes et nombreuses. En commençant par les États-Unis, nous aurons des données sur l’emploi pour septembre (rapport officiel et ADP emploi privé). À partir du même mois, l’enquête de confiance des consommateurs du Conference Board et l’ISM manufacturier. Août, déflateur de la consommation privée de base (la mesure d’inflation préférée de la Fed), et fin septembre, données PMI manufacturières et enquête de l’Université du Michigan. En Europe, les plus pertinents seront les IPC préliminaires de septembre dans la zone euro, en Allemagne, en France et en Espagne. En Chine, les PMI officiels de septembre, qui devraient montrer une légère amélioration de la composante manufacturière (51,5e vs 51 précédemment), une dégradation des services (54,9e vs 55,2) et des composites (54,5).

Du côté du marché, après les corrections de cette semaine, de nombreux indices sont dans des zones de support clés, il faudra donc être très vigilant si ces références sont cassées. C’est pourquoi nous maintenons une position prudente, en tenant compte du fait que les risques persistent et que les valorisations se poursuivent à des niveaux exigeants, notamment aux États-Unis, et avec le risque supplémentaire d’une augmentation de la volatilité à l’approche des 3 élections. de novembre. En outre, une détérioration continue de l’évolution de la pandémie ou l’incapacité des autorités à prendre des mesures d’accompagnement figurent parmi les principaux risques susceptibles de favoriser de nouvelles chutes. Au contraire, les prises de bénéfices potentielles devraient être limitées dans un contexte de liquidité élevée (soutien continu des banques centrales) et de répression financière (taux d’intérêt bas pendant longtemps) qui continueront de soutenir les marchés boursiers à moyen terme.