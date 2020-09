Du Pakistan au Liban, l’Arabie saoudite réduit sa célèbre diplomatie du chéquier, une politique de longue date consistant à éclabousser des pétro-dollars en échange d’influence, qui, selon les observateurs, n’a donné que peu de gains tangibles.

Pendant des décennies, le riche royaume a acheminé des milliards d’aide à ses alliés – et aux ennemis de ses ennemis – dans le but de renforcer sa position en tant que puissance arabe et leader du monde musulman.

Mais alors que la chute de la demande a sapé ses revenus pétroliers, le royaume repense les anciennes alliances qui, selon les observateurs saoudiens, ont avalé leur argent tout en offrant peu en retour, à un moment où sa quête de suprématie régionale est de plus en plus remise en question par ses rivaux l’Iran, la Turquie et le Qatar.

Une bande de pays de la région, de la Jordanie et du Liban à l’Égypte, à la Palestine et au Pakistan, ont été les principaux bénéficiaires de l’aide saoudienne au cours de la dernière décennie, a déclaré l’expert du Moyen-Orient Yasmine Farouk.

« Le double impact économique du coronavirus et la faiblesse des prix du pétrole peuvent cependant conduire l’Arabie saoudite à restructurer et rationaliser son aide », a déclaré Farouk, du Carnegie Endowment for International Peace.

« Le pays cherche déjà à mettre fin à la perception d’être » un guichet automatique « . »

Le royaume a contribué des milliards à la reconstruction du Liban après la guerre civile, mais il a exprimé sa frustration face à son incapacité à maîtriser le Hezbollah, un groupe puissant soutenu par son ennemi juré l’Iran.

« L’Arabie saoudite ne continuera pas à payer les factures du Hezbollah, et les Libanais doivent assumer leurs responsabilités envers leur pays », a récemment écrit le chroniqueur saoudien Khalid al-Sulaiman pour le journal pro-gouvernemental Okaz.

«Il n’est plus possible pour l’Arabie saoudite de continuer à payer des milliards au Liban le matin et de recevoir des insultes la nuit.

« Cette situation n’est plus compatible avec la nouvelle politique étrangère saoudienne, car l’argent saoudien ne tombe pas du ciel ou ne pousse pas dans le désert ».

– ‘La fête est finie’ –

L’Arabie saoudite semble également frustrée par le Pakistan après que l’allié de longue date a poussé Riyad à prendre une position ferme sur la région contestée du Cachemire et a menacé de porter la question à d’autres forums musulmans.

Une telle menace est particulièrement déconcertante pour l’Arabie saoudite, qui abrite les sites les plus sacrés de l’islam et se considère comme le chef du monde musulman.

Le royaume a récemment rappelé 1 milliard de dollars d’un prêt de 3 milliards de dollars du Pakistan à court de liquidités, et une facilité de crédit pétrolier de plusieurs milliards de dollars expirée à Islamabad n’a pas été renouvelée, a indiqué à l’. une source diplomatique.

« Les élites pakistanaises ont la mauvaise habitude de prendre le soutien saoudien pour acquis, étant donné ce que l’Arabie a fait pour le Pakistan au cours des décennies », a tweeté Ali Shihabi, un auteur et analyste saoudien.

« Eh bien, la fête est terminée et le Pakistan doit apporter une valeur ajoutée à cette relation. Ce n’est plus un déjeuner gratuit ou une rue à sens unique. »

Les relations de Riyad avec le Pakistan ont toujours été « très chaleureuses », mais les relations ont été déséquilibrées, a déclaré le prince saoudien Talal bin Mohammad al-Faisal.

« Cela (n’a) profité qu’à un seul camp en termes » du monde réel « », a-t-il tweeté.

« De ce côté, c’est le Pakistan. »

– ‘Prends leur argent’ –

Le Pakistan et l’Égypte, un autre allié qui a reçu des milliards d’aide, ont rejeté les appels à des troupes au sol pour soutenir la campagne militaire menée par l’Arabie saoudite au Yémen contre les rebelles houthis liés à l’Iran.

Encore plus consternant à Riyad, un enregistrement audio divulgué en 2015 a montré que le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi se moquait prétendument des puissances du Golfe, y compris l’Arabie saoudite, en disant qu’elles roulaient dans l’argent « comme du riz ».

Ce sentiment a été repris en 2018 par le président américain Donald Trump lorsqu’il a accueilli le prince héritier Mohammed ben Salmane dans le bureau ovale et a présenté un tableau répertoriant les ventes de matériel militaire d’une valeur de plusieurs milliards à Riyad.

« Prenez leur argent », a déclaré Trump à NBC News l’année suivante, justifiant le soutien des dirigeants du royaume après que le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi ait déclenché un tollé mondial.

Avec un si grand nombre de ses relations rendues transactionnelles, Riyad a du mal à gagner le respect et son rôle autrefois de premier plan dans le monde musulman est de plus en plus remis en question par ses rivaux, selon les observateurs.

Les Saoudiens ont de plus en plus de ressentiment envers les alliés «ingrats», a déclaré Farouk.

Les États qui ont traditionnellement bénéficié des largesses saoudiennes, notamment la Jordanie, le Liban et la Palestine, ont « déjà vu des cas où l’aide a été gelée, diminuée ou coupée », a-t-elle ajouté.

