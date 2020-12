Robinson Canó a frappé deux circuits à ses débuts de la saison de la Ligue dominicaine de baseball, et les Estrellas Orientales ont battu les Leones del Escogido 8-4 dimanche pour remporter le premier match de la meilleure des trois mini-séries qui définiront le dernière invitée aux demi-finales du championnat.

Le joueur de New York Mets Major League Baseball fait face à une suspension de 162 matchs après avoir été testé positif pour la consommation de substances améliorant les performances pour la deuxième fois de sa carrière dans les majors, et manquera toute la saison 2021 en sacrifiant un Salaire de 21 millions de dollars.

Cependant, le vétéran de terrain de jeu a fait ses débuts du bon pied en frappant 4-2 avec deux circuits et quatre points produits pour les Eastern Stars. Jeremy Peña avait une fiche de 2 en 5 avec un circuit et deux points produits.

La star de San Diego Padres, Fernando Tatis Jr, avait une fiche de 2-0, mais a échangé une marche et marqué une course pour les Eastern Stars.

Domingo Robles (1-0) a abandonné trois puissantes manches blanches dans le travail de secours pour gagner le match, et a été perdu par Drew Carlton (0-1), puni de trois touchés en seulement un tiers de la manche de travail.

PORTO RICO

Mayagüez bat Caguas et s’approche de la direction

Les Indiens Mayagüez ont déclenché une attaque de 11 coups, dont trois circuits, à l’appui d’un bon départ de Luis Medina, en route vers une victoire 8-1 sur les Caguas Criollos pour se déplacer dans un match de la Liga de Baseball professionnel Roberto Clemente.

Medina (1-0) a complété cinq manches d’une course et trois coups sûrs, a donné deux marches et a orné son travail avec sept fans. Le revers est allé au record de José De León (2-1) après avoir concédé cinq touchés et quatre coups sûrs en trois épisodes.

Emmanuel Rivera a frappé un home run de deux points pour mener l’attaque des vainqueurs.

À Manatí, Edgar Corcino est allé 2-en-4 avec un home run et trois points produits, tandis que Danny Mars l’a éliminé seul du parc lors de la victoire 7-4 des Athéniens Manatí sur RA12.

Héctor Acevedo (1-0) a lancé deux manches sans but en relève pour marquer la victoire.

Avec trois matchs à disputer, Caguas maintient le sommet avec une fiche de 13-3, suivie de Mayagüez (12-4), Manatí (6-10) et RA12 (1-15). Les quatre équipes se qualifieront pour les demi-finales où elles affronteront un contre quatre et deux contre trois, le meilleur des sept matchs.

VENEZUELA

Les navigateurs égalent trois victoires avec un triomphe sur Leones

Les Navegantes del Magallanes ont déchaîné une attaque de 13 frappeurs à l’appui d’un début solide d’Eduardo Pérez, en route vers une victoire de 11-2 sur les Leones del Caracas et ont maintenant remporté trois matchs consécutifs dans la ligue vénézuélienne.

Alberth Martinez a été 2-en-4 avec un circuit et trois points produits pour les Navigators.

Eduardo Pérez (1-0) a lancé cinq manches d’une carrière et six coups sûrs pour la victoire, et le revers est allé à Carlos Quevedo (1-1), après avoir accordé cinq touchés et quatre coups sûrs en quatre manches.

À Valence, Dennis Ortega avait une fiche de 4-2 avec un circuit et trois points produits dans la victoire écrasante de Margarita Braves 13-5 contre les Sharks de La Guaira.

À Barquisimeto, Yordanis Linares a égalisé le match avec un double RBI à deux points en bas de la neuvième manche et a marqué sur un simple RBI de Gorkys Hernández pour éliminer les Caribes de Anzoátegui et donner aux Cardenales de Lara une victoire spectaculaire. par 5-4.

Yapson Gómez (2-0) a abandonné une manche blanche et a profité de sa réaction offensive pour remporter le match, et José Quijada (1-1) a perdu, puni de trois touchés et trois coups sûrs en seulement un tiers de la manche.

À Maracay, les Tigres de Aragua et les Águilas del Zulia se sont partagés les victoires en un double match réduit à sept manches.

Plus tôt dans la journée, Alex Romero avait une fiche de 3-2 avec deux points produits et un but, tandis que Kenedy Corona a frappé un circuit en solo lors de la victoire 4-1 des Eagles contre les Tigers.

Eleardo Cabrera (1-2) a lancé deux manches sans but dans le travail de secours pour la victoire.

Dans le deuxième de l’après-midi, les Tigres ont pris leur revanche avec une victoire 11-1 sur les Eagles,

Alexi Amarista avait une fiche de 4-2 avec un double et trois points produits pour se démarquer en attaque pour les gagnants.

Les Caribs mènent la division centrale avec une fiche de 14-13, suivis de Leones (13-15), Tigres (11-13) et Sharks (9-17). Dans la division ouest, les cardinaux mènent avec une fiche de 16-11, suivis de Navegantes (15-11), Braves (16-12) et Águilas (12-14).

MEXIQUE

Guasave arrête la séquence d’Hermosillo

Les Algodoneros de Guasave ont utilisé une combinaison de sept lanceurs pour dominer l’attaque des Naranjeros de Hermosillo ce dimanche pour les vaincre par un score de 5-0 et briser une séquence de quatre victoires consécutives dans la Ligue mexicaine du Pacifique.

Alberto Leyva (2-1) a été le lanceur gagnant avec une manche sans but dans le travail de secours, et Ryan Verdugo (3-1) a perdu après avoir concédé cinq touchés et neuf coups sûrs en cinq manches.

CJ Retherford a présenté une fiche de 3-2 avec un doublé et a réalisé deux points à ses débuts avec les Algodoneros.

À Monterrey, Henry Urrutia est allé 3-en-3 avec deux points produits, Oziel Flores a ajouté un double de plus de deux points produits et Japhet Amador a frappé un circuit en solo dans la victoire 5-2 des Charros de Jalisco contre les Sultanes de Monterrey.

Horacio Ramírez (3-1) a gagné avec cinq 1/3 de manche sur un seul point et trois coups sûrs, et Luis Gámez a perdu (2-3), bien qu’il n’ait concédé que deux touchés et quatre coups sûrs en cinq manches.

À Los Mochis, un solide départ de Ruddy Acosta a propulsé les Navojoa Mayos à une victoire 4-1 sur les Cañeros locaux.

Acosta (3-1) a complété six manches sans but de seulement trois coups sûrs pour remporter la victoire, tandis que l’inverse est allé au record de Santiago Gutiérrez (2-6), après avoir accordé trois points et cinq coups sûrs en cinq manches.

À Culiacán, Leandro Castro est allé 3-en-4 avec un home run et deux points produits et Sebastián Valle est allé 4-3 avec un home run et deux points produits dans la victoire 7-5 du Yaquis de Ciudad Obregón sur les Tomateros.

À Mazatlán, Maxwell León a frappé un simple RBI en bas de la neuvième manche pour éliminer les Aguilas de Mexicali et donner aux Venados une victoire spectaculaire de 10-9.

Carlos Muñoz avait une fiche de 4-2 avec un double et trois points produits, tandis que Héctor Mora avait une fiche de 5-2 avec deux points produits pour exceller dans l’attaque des vainqueurs.

La victoire est revenue au record de Jesús Pirela (1-1) après avoir abandonné les frappeurs auxquels il a fait face et profité de la réaction à l’offensive de son équipe, et Greg Mahle a perdu (0-3), après avoir concédé la course de la différence en une manche et deux tiers.

Hermosillo maintient la tête du deuxième tour avec une note de 17-10, suivi de Mexicali (16-10), Obregón (15-12), Guasave (15-12), Monterrey (14-13), Mazatlán (13-14) ), Jalisco (13-14), Culiacán (12-15), Navojoa (11-16) et Los Mochis (8-18).